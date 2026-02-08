8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પર આવ્યા અત્યંત મહત્વના અપડેટ, વેબસાઈટ થઈ લોન્ચ, ફટાફટ કરી લેજો આ કામ
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચની કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે આ અંગે એક મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. જે દરેક કેન્દ્રીય કર્મચારીએ જાણવા જરૂરી છે. જાણો વિગતવાર માહિતી.
આઠમાં પગાર પંચ પર એક અત્યંત મહત્વના અપડેટ આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓએ આ અપડેટ જાણવા ખુબ જરૂરી છે. આઠમાં પગાર પંચે પોતાની વેબસાઈટ 8cpc.gov.in લોન્ચ કરી નાખી છે. લોકો પાસે પ્રતિભાવ પણ મંગાઈ રહ્યા છે. એક 18 સવાલોને પ્રશ્નોત્તરી છે જેના જવાબ આપીને તમે પ્રતિભાવ આપી શકો છો. આ પ્રશ્નાવલી MyGov.in પોર્ટલ પર જઈને ભરી શકો છો.
કોણ કોણ ભરી શકે આ પ્રશ્નાવલી
આ પ્રશ્નાવલી મંત્રાલય, વિભાગ, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ, ન્યાયિક અધિકારી, કોર્ટના કર્મચારીઓ, નિયામક સંસ્થાના સભ્યો, કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના સંઘ, રિસર્ચર, શિક્ષાવિદ, અને સામાન્ય લોકો પણ પોતાના પ્રતિભાવ આપી શકે છે.
વેબસાઈટ શું કહે છે
આઠમાં પગાર પંચ દ્વારા લોન્ચ કરાયેલી વેબસાઈટમાં એક નિવેદન પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં કહેવાયું છે કે આઠમું પગાર પંચ ઉત્તમ જાણકારીઓ માટે વિચાર/મત/ઈનપુટ માંગે છે. આ ઈનપુટ MyGov.in વેબ પોર્ટલ પર મૂકાયેલા 18 સવાલના જવાબવાળી એક પ્રશ્નાવલીના માધ્યમથી ભેગા કરાઈ રહ્યા છે. મંત્રાલયો, વિભાગો, રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, સરકારના કર્મચારીઓ, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના કર્મચારીઓ, ન્યાયિક અધિકારીઓ, કોર્ટના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ, નિયામક સંસ્થાઓના સભ્યો, કાર્યરત કે સેવાનિવૃત્ત કર્મચારીઓના સંઘ કે યુનિયનો, પેન્શનર્સ, રિસર્ચર્સ, શિક્ષાવિદો, અને વ્યક્તિઓ પાસે પ્રતિક્રિયા માંગવામાં આવે છે.
આ ઉપરાંત પગાર પંચે જે કેટલીક મહત્વની વાતો જણાવી છે તે નીચે મુજબ છે...
- પગાર પંચે કહ્યું કે જવાબ આપનારાઓના નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
- પ્રશ્નાવલીના જવાબોનું વિશ્લેષણ કરાશે અને તેમને કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ સાથે ન જોડતા સામૂહિક રીતે જાહેર કરાશે.
- પ્રતિક્રિયાઓ જમા કરાવવાની છેલ્લી તારીખ 16 માર્ચ 2026 છે.
- તમામ પ્રતિભાવો MyGov.in પોર્ટલના માધ્યમથી જ જમા કરાવવાના રહેશે. કાગળ આધારિત ભૌતિક પ્રતિક્રિયાઓ, ઈમેઈલ કે પીડીએફ પ્રતિભાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
પ્રશ્નાવલીમાં કયા કયા સવાલો છે?
રજૂ કરાયેલી પ્રશ્નાવલીમાં જે મુખ્ય સવાલો છે તેમાંથી કેટલાક મહત્વના સવાલો અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
- વિકાસ, મોંઘવારી અને નાણાકીય વિચારો વચ્ચે આઠમા પગાર પંચે કયા માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત પર ચાલવું જોઈએ.
- પગાર સંશોધનમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો શું અર્થ હોવો જોઈએ.
- પગાર ધોરણમાં ઈન્ક્રીમેન્ટ કેવી રીતે નક્કી થવું જોઈએ.
- ઉચ્ચ સ્તરીય સરકારી પગારને કઈ રીતે બેન્ચમાર્ક કરવો જોઈએ.
- શું આઠમા પગાર પંચની બાકી રકમની ચૂકવણી જાન્યુઆરી 2026થી કરવામાં આવશે?
અત્રે જણાવવાનું કે આઠમું પગાર પંચ આમ જોઈએ તો જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થવું જોઈએ કારણ કે સાતમાં પગાર પંચની સમયમર્યાદા ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરી થાય છે. આ અંગે હજુ કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ નથી. અલગ અલગ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં અલગ અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પણ અંદાજિત રજૂ કરાયા છે. જેના બેઝ પર પગાર કેટલો વધી શકે તે ધારણા મૂકવામાં આવી છે. પરંતુ કર્મચારીઓએ સત્તાવાર માહિતી જે બહાર પાડવામાં આવે તેને ધ્યાનમાં રાખવી હિતાવહ છે.
