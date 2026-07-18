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આઠમું પગાર પંચ: લેવલ 1થી 10 સુધીના કર્મચારીઓનો કેટલો વધી શકે પગાર? ગણતરીથી સમજો

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે હજુ સરકાર તરફથી સત્તાવાર રીતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કે અન્ય કોઈ માહિતી અપાઈ નથી પરંતુ જો સાતમાં પગાર પંચમાં જે ફિટમેન્ટ ફિક્ટર હતું તે જ રહેવા દેવામાં આવે તો લેવલ 1થી લઈને 10 સુધીના કર્મચારીઓનો પગાર  કેટલો વધી શકે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:59 PM IST
આઠમું પગાર પંચ: લેવલ 1થી 10 સુધીના કર્મચારીઓનો કેટલો વધી શકે પગાર? ગણતરીથી સમજો
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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