/આઠમું પગાર પંચ: લેવલ 1થી 10 સુધીના કર્મચારીઓનો કેટલો વધી શકે પગાર? ગણતરીથી સમજો

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે આઠમું પગાર પંચ એક મોટો મુદ્દો બનેલો છે. નવા પગાર પંચ હેઠળ કર્મચારીઓને એ આતુરતા છે કે શું નવા ફેરફાર આવી શકે છે અને કર્મચારીઓના પગાર કેટલા વધી શકે છે. સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ જો તમે પગાર મેળવતા હોવ તો તમારો પગાર કેટલો વધી શકે તે અંદાજિત ગણતરીથી સમજો.
જો સરકાર આઠમાં પગાર પંચમાં પણ એ જ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ચાલુ રાખે જે સાતમાં પગાર પંચમાં હતું તો અલગ અલગ લેવલના કર્મચારીઓનો પગાર અને હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) પર અલગ અલગ અસર પડશે. અહીં લેવલ 1, 5, 7, 10ના કર્મચારીઓ માટે તેની આખી ગણતરી આપવામાં આવી છે.
સાતમા પગાર પંચ હેઠળ સરકારે 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કર્યું હતું. જેના આધારે જ ન્યૂનતમ બેઝિક સેલરી 7000 રૂપિયાથી વધીને 18000 રૂપિયા થઈ હતી. આવામાં જો આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 રાખવામાં આવે તો વર્તમાન ન્યૂનતમ બેઝિક સેલરીમાં 2.57 ગણો વધારો થઈ શકે છે.
લેવલ 1થી 5 સુધીના કર્મચારીઓનો પગાર
લેવલ 7થી 10 સુધીના કર્મચારીઓનો પગાર
હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ પર શું પડશે અસર?