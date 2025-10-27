8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પર મોટા અપડેટ, ક્યારે બહાર પડશે નોટિફિકેશન, ક્યારથી લાગૂ થશે? વાંચો અહેવાલ
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચ વિશે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેના વિશે એક લેટેસ્ટ અપડેટ આવી છે જે તમારે જાણવી જોઈએ.
Trending Photos
8th Pay Commission Updates: કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાતના લગભગ 10 મહિના વીતી ગયા બાદ પણ આઠમાં પગાર પંચની હજુ સુધી રચના થઈ નથી. હવે કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનોએ તેની રચના અંગે નોટિફિકેશન જેમ બને તેમ જલદી ઈશ્યુ કરવાની માંગણી કરી છે. કેન્દ્ર સરકારે પણ સંકેત આપ્યા છે કે આ દિશામાં ઝડપથી કામ થઈ રહ્યું છે. એવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે સરકાર આગામી મહિના સુધીમાં તેના વિશે નોટિફિકેશન બહાર પાડી શકે છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને આઠમાં પગાર પંચના લાગૂ થવાનો ખુબ ઈન્તેજાર છે. થોડા દિવસ પહેલા જ સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ 3 ટકા ડીએ અને ડીઆર વધારવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ સરકારી કર્મચારીઓનું ડીએ (મોંઘવારી ભથ્થું) 55 ટકાથી વધીને 58 ટકા થઈ ગયું. સરકાર આઠમાં પગાર પંચને લાગૂ ક રશે તો કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાઓમાં પણ ફેરફાર થશે.
ક્યારે લાગૂ થશે નવું પગાર પંચ?
સાતમું પગાર પંચ ફેબ્રુઆરી 2014માં બન્યું હતું અને તેણે નવેમ્બર 2015માં રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો. જો આઠમાં પગાર પંચી રચનાની જાહેરાત આ મહિનામાં થાય તો પણ તેનો રિપોર્ટ કદાચ એપ્રિલ 2027 પહેલાં આવશે નહીં. એક વરિષ્ઠ યુનિયન નેતાએ જુલાઈ 2027માં નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે. શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કહ્યું કે પંચને ભલે રિપોર્ટ સોંપવામાં સમય લાગે પરંતુ સાતમાં પગાર પંચનો સમય ડિસેમ્બર 2025માં પૂરો થઈ રહ્યો છે.
સરકારી નિયમ મુજબ નવા પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ કરવું જોઈએ. જો પંચના નિર્ણયોની જાહેરાત જુલાઈ 2027થી કરાય તો કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી 2026થી જુલાઈ 2027 સુધીનું એરિયર મળે તેવી આશા છે. 18 મહિનાનું એરિયર મળવાથી લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને રાહત રહેશે. આઠમાં પગાર પંચથી 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનર્સને ફાયદો થશે. જેમાં ડિફેન્સ સંલગ્ન લોકો અને રિટાયર કર્મચારીઓ પણ સામેલ હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે