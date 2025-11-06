Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

8th pay commission: ડબલ થઈ જશે કર્મચારીઓનો પગાર! એક્સપર્ટે કર્યો ખુલાસો

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર છે, આઠમાં પગાર પંચની રચના થઈ ગઈ છે અને હવે બધાની નજર તે વાત પર છે કે પગારમાં કેટલો વધારો થશે. આ વચ્ચે એક્સપર્ટનું માનવું છે કે આ વખતે એવી ફોર્મ્યુલા આવી શકે છે, જેનાથી લગભગ પગાર ડબલ થઈ શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:08 AM IST

Trending Photos

8th pay commission: ડબલ થઈ જશે કર્મચારીઓનો પગાર! એક્સપર્ટે કર્યો ખુલાસો

8th Pay Commission : કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. હવે સરકારે આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે અને તેનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર થઈ ગયું છે. આ પંચનું કામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના વર્તમાન પગાર, ભથ્થા અને સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવાનું છે. પંચ પોતાની ભલામણ 18 મહિનામાં સરકારને સોંપી દેશે. તેની સીધી અસર લાખો પરિવારો પર પડશે.

આ વખતે નવું શું છે?
આ વખતે, સરકાર ઇચ્છે છે કે પગાર ફક્ત ફુગાવા અથવા વરિષ્ઠતા પર જ નહીં, પણ કામગીરી પર પણ આધારિત હોય. આનો અર્થ એ છે કે જે કર્મચારીઓ સારું પ્રદર્શન કરે છે તેમને વધુ લાભ મળી શકે છે. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે સરકારી પ્રણાલીમાં કામગીરી આધારિત પગાર લાગુ કરવો સરળ રહેશે નહીં, કારણ કે દરેક કર્મચારીની જવાબદારીઓ અને કાર્યભાર અલગ અલગ હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નિષ્ણાતો માને છે કે સરકાર વાર્ષિક કામગીરીના આધારે વધારાના બોનસ અથવા લાભો પ્રદાન કરતી પ્રોત્સાહન યોજના રજૂ કરી શકે છે. જોકે, મૂળભૂત પગાર માળખું દરેક માટે સમાન રહેશે.

કઈ રીતે વધશે પગાર, એક્સપર્ટની ફોર્મ્યુલા
પગાર પંચની ભલામણોમાં સૌથી મહત્વનું હોય છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, જેના દ્વારા બેઝિક પગાર નક્કી થાય છે. હાલમાં મિનિમમ બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયા છે અને તેના પર 58 ટકા ડીએ (મોંઘવારી ભથ્થું) સામેલ થાય છે, એટલે કે વર્તમાન પગાર આશરે 28440 રૂપિયા થાય છે.

જો નવું પગાર પંચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 રાખે છે તો બેઝિક પગાર 36000 સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે જેનો પગાર 18000 રૂપિયા છે તે ડબલ થઈ જશે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે ફેક્ટર 1.83થી લઈને 2.46 વચ્ચે રહી શકે છે. જો 2.46 સુધી જાય તો પગારમાં આશરે 55 ટકા સુધીનો વધારો સંભવ છે. આ સિવાય HRA, ટ્રાવેલ એલાઉન્સ અને મેડિકલ ભથ્થા નવા બેઝિક પ્રમાણે  વધશે. એટલે કે માત્ર બેઝિક નહીં, કુલ આવકમાં મોટો વધારો થશે.

કોને ફાયદો થશે?
8મું પગારપંચ ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પૂરતું મર્યાદિત નથી. તેના ક્ષેત્રમાં કેન્દ્ર સરકારના ઔદ્યોગિક અને બિન-ઔદ્યોગિક કર્મચારીઓ, સંરક્ષણ દળોના સભ્યો, અખિલ ભારતીય સેવાઓ (IAS, IPS), કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કર્મચારીઓ, ઓડિટ વિભાગો અને ન્યાયિક સેવાના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થશે.

પેન્શનરો માટે પણ રાહતની અપેક્ષા છે. કમિશન NPS (રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ) અને જૂની પેન્શન સિસ્ટમ બંનેની સમીક્ષા કરશે. ગ્રેચ્યુઇટી અને મૃત્યુ લાભના નિયમોમાં સુધારો થઈ શકે છે, ખાસ કરીને NPS સભ્યો માટે. હાલમાં, કર્મચારીઓને આશા છે કે 8મા પગારપંચની ભલામણો લાગુ થયા પછી તેમના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
8th Pay CommissionGovernment Employee Salary Hike

Trending news