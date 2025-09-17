PM Narendra Modi એ શરુ કરેલી એવી 9 યોજનાઓ જેનાથી બદલાયું સામાન્ય માણસનું જીવન
PM Narendra Modi Birthday: 17 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 75 મો જન્મદિવસ ધામધૂમથી દેશભરમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીના 11 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે સામાન્ય માણસને ધ્યાનમાં રાખી ઘણી યોજનાઓ શરુ કરી છે. આ યોજનાઓથી સામાન્ય માણસ સશક્ત બન્યો છે. આ યોજનાઓ કઈ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
PM Narendra Modi Birthday: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 75 મો જન્મદિવસ આજે દેશભરમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન સામાન્ય માણસને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણી બધી યોજનાઓ શરૂ કરી છે આ યોજનાઓ લોકોના સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષા, કૃષિ, મહિલા સશક્તિકરણ અને આર્થિક વિકાસ પર આધારિત છે. આ યોજનાઓ શરૂ કરવાનો એકમાત્ર ધ્યેય સામાન્ય માણસને સશક્ત બનાવવાનો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરાવેલી 9 યોજનાઓ એવી છે જેનાથી દેશના સામાન્ય વર્ગનું જીવન બદલી ગયું છે. તો ચાલો આજે જાણીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફથી શરૂ કરેલી 9 યોજનાઓ વિશે.
સ્વચ્છ ભારત મિશન
સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના 2 ઓક્ટોબર 2014 ના રોજ ગાંધી જયંતી પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરી હતી. આ યોજનાનો ધ્યેય હતો 2019 સુધીમાં દેશને ખુલા શૌચથી મુક્ત બનાવવાનો. આ યોજના અંતર્ગત ગ્રામીણ અને શહેરી ક્ષેત્રોમાં શૌચાલયનું નિર્માણ કરાવવામાં આવ્યું. સાથે જ કચરા પ્રતિબંધ અને સ્વચ્છતા અંગેની જાગૃતિ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
જન ધન યોજના
પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના 28 ઓગસ્ટ 2014 ના રોજ શરૂ થઈ હતી આ સ્કીમ ફાઇનાન્સિયલ ઈન્ક્લુઝન પર આધારિત છે. તેનો અર્થ થાય છે કે દરેક પરિવારને બેન્કિંગ સર્વિસ પૂરી પાડવામાં આવે. આ યોજના અંતર્ગત ઝીરો બેલેન્સ એકાઉન્ટ, રૂપે કાર્ડ, એકસીડન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ અને ઓવરડ્રાફ્ટની સુવિધા આપવામાં આવે છે. આ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 50 કરોડથી વધારે બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યા છે.
મેક ઇન ઇન્ડિયા
મેક ઇન ઇન્ડિયા 25 સપ્ટેમ્બર 2014 ના રોજ શરૂ થઈ હતી આ યોજના દેશને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવાના ધ્યેય સાથે શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનામાં રોકાણને આકર્ષિત કરવું, ઇનોવેશન વધારવું અને રોજગારની તકો ઉભી કરવામાં આવે છે. આજના સમયમાં આ યોજના હેઠળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓટોમોબાઇલ અને ડિફેન્સ સેક્ટરમાં વિદેશી રોકાણ વધ્યું છે.
બેટી બચાવો બેટી પઢાવો
બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજનાની શરૂઆત વડાપ્રધાન મોદીએ હરિયાણાના પાનીપતથી શરૂ કરી હતી. આ યોજના જેન્ડર રેશિયો સુધારવા, દીકરીઓના ભણતર પર ફોકસ કરવા અને તેમની સુરક્ષા ને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ જાગૃતતા અભિયાન, સ્કૂલોમાં દીકરીઓના નામાંકનને વધારવા અને બાલ વિવાહ રોકવા જેવા કામ કરવામાં આવે છે. આ યોજનાના કારણે વર્ષ 2025 સુધીમાં ભારતના ઘણા જિલ્લાઓમાં જેન્ડર રેશિયો સુધર્યો છે.
પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના
પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના 8 એપ્રિલ 2015 ના રોજ શરૂ થઈ હતી આ યોજનામાં નાના કારોબારીઓને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપવામાં આવે છે. આ યોજના અંતર્ગત યુવાનોને પાંચ લાખ રૂપિયા અને આધેડને 10 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે. જેથી તેઓ પોતાનો કારોબાર શરુ કરી પગભર થઈ શકે. આ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 40 કરોડથી વધારે ની લોન અપાઈ ચુકી છે.
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્વલા યોજના
ગૃહિણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને 1 મે 2016 ના રોજ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્વલા યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા પરિવારોની મહિલાઓને ફ્રીમાં એલપીજી કનેક્શન આપવામાં આવ્યા. આ યોજના અંતર્ગત આઠ કરોડથી વધારે ગેસ કનેક્શન આપવામાં આવ્યા છે. તાજેતરના વર્ષોમાં આ યોજનાનું વિસ્તાર પણ કરવામાં આવ્યો છે.
આયુષ્માન ભારત
આયુષ્માન ભારત યોજના 2018માં શરૂ થઈ હતી આ દુનિયાની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય યોજના છે. જે બે ભાગમાં વિભાજિત છે. જેમાં પીએમ જય જેમાં પાંચ લાખ સુધીનું હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ અને હેલ્થ વેલ સેન્ટરનો સમાવેશ થાય છે. જે અંતર્ગત પાંચ લાખ સુધીની સારવાર ફ્રીમાં કરાવી શકાય છે. અત્યાર સુધીમાં આ યોજનાનો લાભ 50 કરોડથી વધારે લાભાર્થીએ લીધો છે.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ની શરૂઆત 1 ડિસેમ્બર 2018 ના રોજ થઈ હતી. મોદી સરકારની આ મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓમાંથી એક યોજના છે. આ યોજના અંતર્ગત દેશના નાના ખેડૂતોને વર્ષે 6000 રૂપિયા ચાર ચાર મહિને ત્રણ હપ્તામાં દેવામાં આવે છે. આ યોજનાથી 10 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને ફાયદો મળે છે
આત્મનિર્ભર ભારત
આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન વર્ષ 2020 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું. કોવિડ મહામારી દરમિયાન આ યોજનાની શરૂઆત થઈ હતી જે અંતર્ગત લોકલ વસ્તુઓનું પ્રોડક્શન વધે, રોજગાર વધે તેના પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો અને સાથે જ આર્થિક પેકેજના એલાન કરવામાં આવ્યા હતા.
