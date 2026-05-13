/9 વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ! ક્યાંક આકરી ગરમી તો ક્યાંક કરા સાથે વરસાદ; જાણો ક્યારે થશે ચોમાસાનું આગમન?

India Weather: આ વર્ષે મે મહિનામાં દેશનું વાતાવરણ અસામાન્ય રીતે ઠંડું રહ્યું છે. ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું, કરા અને ભારે પવન સાથે ઘણી વેધર સિસ્ટમ સક્રિય છે. મે મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 79% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. સુપર અલ-નીનોને કારણે હવામાનમાં હજુ વધુ પલટો જોવા મળી શકે છે.
India Weather: આ વર્ષે મે મહિનો ઘણો અનોખો સાબિત થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે મે મહિનામાં આકરી ગરમી અને લૂનો પ્રકોપ હોય છે, પરંતુ આ વખતે ઘણા વિસ્તારોમાં વાતાવરણ થોડું ઠંડું રહ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું, કરા, ભારે પવન અને લૂ જેવી ઘટનાઓ એકસાથે જોવા મળી રહી છે. આ મહિને ઘણી અલગ-અલગ વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ છે, જેના કારણે દેશનું તાપમાન સામાન્ય કરતા ઓછું રહ્યું છે.
11 મેના રોજ મન્નારની ખાડી અને શ્રીલંકા પાસે લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર સર્જાયું. 10 મેના રોજ ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થયું. 9 મેના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના કેટલાક વિસ્તારોમાં લૂ પડી, જ્યારે 8 મેના રોજ પટનાની આસપાસ પવનની ગતિ કલાકના 135 કિલોમીટરથી વધુ નોંધાઈ.
આ ઉપરાંત દેશના ઘણા ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, કરા પડવા અને લૂની સાથે રાતે પણ ગરમી જોવા મળી રહી છે. મે મહિનાથી જ ઘણી જગ્યાએ 90 કિમી/કલાકથી વધુની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જે દરિયામાં આવતા ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન જેટલો છે.
એકસાથે 9 વેધર સિસ્ટમ સક્રિય
11 મેના રોજ ભારત અને તેની આસપાસના દરિયાઈ વિસ્તારોમાં કુલ નવ વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ હતી. જેમાં એક લો-પ્રેશર એરિયા, એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ચાર લો-પ્રેશર ટ્રફ અને ચાર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સામેલ છે. ટૂંક સમયમાં જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના પવનો પણ આમાં જોડાઈ શકે છે. IMDએ 7 મેના રોજ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે, મે મહિનાના ત્રીજા સપ્તાહમાં ચોમાસું દક્ષિણ બંગાળની ખાડી, આંદામાન સાગર અને આંદામાન-નિકોબાર ટાપુઓ સુધી પહોંચી શકે છે.
મે મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં સમગ્ર દેશમાં સામાન્ય કરતા 79% વધુ વરસાદ નોંધાયો. મધ્ય ભારતમાં 226% અને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં 161% વધુ વરસાદ થયો છે. માર્ચથી 11 મે સુધીમાં દેશભરમાં 6% વધારાનો વરસાદ થયો છે. જેમાં ગુજરાતમાં 315%, બિહારમાં 180% અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 149% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. આ વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે અનેક સ્થળોએ મહત્તમ તાપમાન નીચું રહ્યું, જેનાથી ગરમીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.
સુપર અલ-નીનોનો ખતરો
વિશ્વ હવામાન સંસ્થા (WMO) અનુસાર, મેથી જુલાઈ સુધીમાં સુપર અલ-નીનો આવી શકે છે. અલ-નીનોને કારણે ભારતનું હવામાન વધુ અનિશ્ચિત બની શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ભેજનું વધતું પ્રમાણ અને પવનોમાં ફેરફારને કારણે હવામાનની વિવિધ ઘટનાઓ બની રહી છે. આજ કારણ છે કે, ચોમાસા પહેલા જ દેશમાં ચોમાસા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે.
ગરમી કેમ ઓછી થઈ?
સામાન્ય રીતે મે મહિનામાં દેશભરમાં આકરી ગરમીની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી, પરંતુ અલગ-અલગ વેધર સિસ્ટમના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં મહત્તમ તાપમાન નીચું રહ્યું છે. ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે દિવસો ઠંડા રહ્યા અને ગરમીમાં ઘટાડો થયો. જો કે, કેટલાક વિસ્તારોમાં હિટવેવ અને રાતે પણ ગરમી યથાવત રહી છે.
મન્નારની ખાડીમાં સર્જાયેલું લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર આગામી 48 કલાકમાં વધુ મજબૂત બની શકે છે. અરબી સમુદ્રમાં પણ ઉપરના સ્તરે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. સુપર અલ-નીનોના આગમન સાથે હવામાનની જટિલતા વધશે. ખેડૂતો, સામાન્ય નાગરિકો અને વહીવટીતંત્રે તૈયાર રહેવું જોઈએ કારણ કે હવામાનની ઘટનાઓ અણધાર્યું રૂપ ધારણ કરી શકે છે.
આ મે મહિનાનું વાતાવરણ સાબિત કરી રહ્યું છે કે આબોહવા પરિવર્તનને કારણે ભારતનું હવામાન પહેલા કરતા વધુ અનિશ્ચિત બની ગયું છે. એક જ સમયે વરસાદ, કરા, લૂ, ભારે પવન અને રાતે ગરમી જેવી સ્થિતિઓ એકસાથે જોવા મળી રહી છે. સુપર અલ-નીનો આવવાની સાથે આ પડકાર વધુ વધી શકે છે. તેથી હવામાન વિભાગની સલાહને ગંભીરતાથી લેવી જરૂરી છે.