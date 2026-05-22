/દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાં 97 ભારતમાં, આકાશમાંથી વરસી આગ! ગુજરાતમાં પણ ગરમીનું તાંડવ

World 100 Hottest Cities: IMDએ 22 મેથી 27 મે વચ્ચે દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતના મોટા ભાગોમાં લૂથી લઈને ભીષણ લૂની સ્થિતિ રહેવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશનું આગ્રા 44°C સાથે 90મા ક્રમે છે, જ્યારે રાજસ્થાનનું ભરતપુર 44°C સાથે 97મા ક્રમે છે.
World 100 Hottest Cities: આ સમયે લગભગ આખું ભારત પ્રચંડ ગરમીનો માર સહન કરી રહ્યું છે. સ્થિતિ એવી છે કે, કેટલાક વિસ્તારોમાં પારો 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પાર કરી ગયો છે. માત્ર ઉત્તર પ્રદેશના બાંદામાં જ નહીં, પરંતુ બિહારના સાસારામ અને ઓડિશાના બાલાનગીરમાં પણ તાપમાન 48°Cને પાર થઈ ગયું છે. આટલા તાપમાન સાથે તે સૌથી ગરમ સ્થળ તરીકે સામે આવ્યા છે. એટલે કે આ સમયે સમગ્ર ઉત્તર, મધ્ય અને પૂર્વ ભારત આકાશમાંથી વરસતી આગના કારણે ધગધગતો ગોળો બની ગયું છે. ગરમીની સ્થિતિ એવી છે કે, દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાંથી 97 માત્ર ભારતમાં નોંધાયા છે.
દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાંથી 97 ભારતમાં
શુક્રવારની બપોરે જાહેર કરાયેલી યાદી અનુસાર, દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાંથી 97 ભારતમાં છે. સમગ્ર ભારત ભીષણ લૂના કારણે તપી રહ્યું છે અને તાપમાન 45°Cને પાર થઈ ગયું છે. AQI.inના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય પ્રમાણભૂત સમય (IST) મુજબ બપોરે 2:50 વાગ્યે દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોની યાદીમાં ભારતીય શહેરોનો જ દબદબો હતો. આ યાદીમાં ઓડિશાનું બાલાનગીર 48°C તાપમાન સાથે સૌથી ગરમ સ્થળ તરીકે સામે આવ્યું છે.
બિહારના સાસારામમાં પારો 48°C
ત્યારબાદ બિહારનું સાસારામ 48°C અને ઉત્તર પ્રદેશનું વારાણસી 47°C તાપમાન સાથે યાદીમાં બીજા અને ત્રીજા નંબરે છે. ઘણા શહેરોમાં ભેજનું પ્રમાણ 6 થી 8 ટકા વચ્ચે રહ્યું, જેનાથી ત્યાંની સ્થિતિ ખૂબ જ ગરમ શ્રેણીમાં આવી ગઈ. ટોપ 100 શહેરોની યાદીમાં માત્ર ત્રણ શહેરો અપવાદ હતા, જે નેપાળમાં આવેલા છે. આ યાદીમાં નેપાળનું ધાંગઢી 23મા ક્રમે, નેપાળગંજ 34મા ક્રમે અને લુમ્બિની સાંસ્કૃતિક 76મા ક્રમે રહ્યું, જ્યાં તાપમાન 45°C થી 46°C ની વચ્ચે રહ્યું. આ ત્રણ નેપાળી શહેરો ઉપરાંત યાદીમાં સામેલ બાકીના તમામ સ્થળો ભારતમાં જ છે.
અયોધ્યાથી મેરઠ સુધી 46 ડિગ્રી તાપમાન
ટોપ 100 સૌથી ગરમ શહેરોની યાદીમાં સામેલ અન્ય શહેરોમાં ઉત્તર પ્રદેશનું મુઝફ્ફરનગર (26મા ક્રમે, 46°C), ઉત્તર પ્રદેશનું અયોધ્યા (32મા ક્રમે, 46°C), પંજાબનું પટિયાલા (42મા ક્રમે, 46°C), તેલંગાણાનું વારંગલ (55મા ક્રમે, 46°C) અને ઉત્તરાખંડનું હરિદ્વાર (56મા ક્રમે, 46°C) પણ સામેલ છે. રાજસ્થાનનું શ્રી ગંગાનગર 45°C તાપમાન સાથે 62મા ક્રમે રહ્યું. મધ્ય પ્રદેશનું ગ્વાલિયર 45°C સાથે 64મા ક્રમે, ઝારખંડનું ધનબાદ 45°C સાથે 71મા ક્રમે, ચંદીગઢ 45°C સાથે 77મા ક્રમે, ઉત્તર પ્રદેશનું આગ્રા 44°C સાથે 90મા ક્રમે, રાજસ્થાનનું ભરતપુર 44°C સાથે 97મા ક્રમે અને મધ્ય પ્રદેશનું સિંગરૌલી 44°C સાથે 100મા ક્રમે છે.
ગુજરાતમાં ગરમી તાંડવ
હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ, રાજ્યના મોટાભાગના પ્રમુખ શહેરોમાં મહત્તમ તાપમાન સતત 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસની ઉપર નોંધાઈ રહ્યું છે. જેમાં અમદાવાદ અને રાજકોટ સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી ગરમ કેન્દ્રો સાબિત થયા છે. આ ઉપરાંત કંડલા, અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગર જેવા વિસ્તારોમાં પણ પારો 42 ડિગ્રીથી વધુ રહેતા બપોરના સમયે હીટવેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. ગાંધીનગર, વડોદરા અને ભાવનગર સહિતના અન્ય શહેરોમાં પણ અસહ્ય ઉકળાટ અને લૂના કારણે જનજીવન ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયું છે.
22 મેથી 27 મે વચ્ચે ભીષણ લૂની સ્થિતિ
આ દરમિયાન ભારત હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD)એ 22 મેથી 27 મે વચ્ચે દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતના મોટા ભાગોમાં "લૂ થી લઈને ભીષણ લૂની સ્થિતિ" રહેવાની આગાહી કરી છે. આ ભીષણ ગરમીના કારણે દેશના કેટલાક ભાગોની હોસ્પિટલોમાં ઝાડા-ઊલટી અને ડીહાઈડ્રેશનથી પીડાતા દર્દીઓની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે. બીજી તરફ ન્યૂઝ એજન્સી ANIના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમી રાજ્ય ગુજરાતમાં પાણીની અછતના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા છે.
ભારત હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, લૂની જાહેરાત ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે મેદાની વિસ્તારોમાં મહત્તમ તાપમાન ઓછામાં ઓછું 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને પહાડી વિસ્તારોમાં 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે અને સામાન્ય તાપમાન કરતાં 4.5 થી 6.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ રહે છે. અથવા જ્યારે તાપમાન સીધું 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. સ્થાનિક મીડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, આ વર્ષનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ મહત્તમ તાપમાન 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉત્તર પ્રદેશના બાંદામાં આ અઠવાડિયે જ નોંધાયું હતું.