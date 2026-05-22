Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાં 97 ભારતમાં, આકાશમાંથી વરસી આગ! ગુજરાતમાં પણ ગરમીનું તાંડવ

દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાં 97 ભારતમાં, આકાશમાંથી વરસી આગ! ગુજરાતમાં પણ ગરમીનું તાંડવ

World 100 Hottest Cities: IMDએ 22 મેથી 27 મે વચ્ચે દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતના મોટા ભાગોમાં લૂથી લઈને ભીષણ લૂની સ્થિતિ રહેવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશનું આગ્રા 44°C સાથે 90મા ક્રમે છે, જ્યારે રાજસ્થાનનું ભરતપુર 44°C સાથે 97મા ક્રમે છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 22, 2026, 06:27 PM IST|Updated: May 22, 2026, 06:27 PM IST
દુનિયાના 100 સૌથી ગરમ શહેરોમાં 97 ભારતમાં, આકાશમાંથી વરસી આગ! ગુજરાતમાં પણ ગરમીનું તાંડવ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગ્રીન એનર્જીથી ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ... કેવી રીતે ટેકનોલોજી બની ગુજરાતની તાકાત?

ગ્રીન એનર્જીથી ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ... કેવી રીતે ટેકનોલોજી બની ગુજરાતની તાકાત?

From green energy to defense manufacturing How is technology and innovation becoming Gujarat new strength5 min ago
2

અમદાવાદમાં ZEE 24 કલાકનો મહાસન્માન કાર્યક્રમ, સફળતાના શિખરો સર કરનાર પ્રતિભાઓ પૂજાયા

zee 24 kalak10 min ago
3

કર્મચારીઓને એક જ ઝટકામાં બનાવી દીધા કરોડપતિ, દરેક કર્મચારીને મળશે ₹2.85 કરોડ !

Samsung bonus34 min ago
4

માધુરી દીક્ષિતને આવા અવતારમાં આજ સુધી નહીં જોઈ હોય, માં બહેન ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ

Madhuri Dixit1 hr ago
5

કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું શું છે ભવિષ્ય, જ્યોતિષીએ જણાવ્યું ગ્રહો કેવા બનાવશે યોગ, જાણો

Cockroach Janata Party1 hr ago