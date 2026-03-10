30 દિવસમાં 3 વાર વેચાઈ 21 વર્ષની યુવતી, દર 10 દિવસે લગ્ન; ચોથી વાર સોદો થાય તે પહેલાં જ...!!!
Maharashtra woman trafficking case: મહારાષ્ટ્રના બીડમાં એક શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. એક યુવતીને એક મહિનામાં ત્રણ વખત વેચવામાં આવી અને ચોથી ડીલ પહેલા તેણે ઝેર પી લીધું.
Maharashtra woman trafficking case: મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લામાંથી એક ભયાનક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. 21 વર્ષીય પરિણીત મહિલાને ફક્ત પૈસા ખાતર એક મહિનાની અંદર ત્રણ અલગ અલગ પુરુષોને વેચી દેવામાં આવી હતી. દરેક વખતે, તેણીને લગ્ન માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને લાખો રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા હતા. સતત અપમાન અને માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને, પીડિતાએ ઝેર પીને આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દુ:ખદ ઘટના બીડના આશ્તી તાલુકામાં બની હતી, જ્યાં આ શરમજનક કૃત્યએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે. મહિલા હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યાં તેની હાલત ગંભીર છે.
લાતુરની રહેવાસી આ પીડિતાના પહેલા લગ્ન બે વર્ષ પહેલા થયા હતા, પરંતુ પતિના દુર્વ્યવહારને કારણે તે તેના માતાપિતાના ઘરે રહેતી હતી. આ સમય દરમિયાન, તેણી મહાનંદા નામની એક મહિલા એજન્ટને મળી. મહાનંદાએ તેને વધુ સારા જીવન અને બીજા લગ્નનું વચન આપીને ફસાવી. તે યુવતીને પુણે લઈ ગઈ અને તેના લગ્ન અમર કાલભોર નામના પુરુષ સાથે 5 લાખ રૂપિયામાં બળજબરીથી કરાવ્યા. માત્ર 10 દિવસ પછી તેણીને બહાર લઈ જઈને બીજા પુરુષને 4.5 લાખ રૂપિયામાં વેચી દેવામાં આવી. આ ક્રૂરતા ચાલુ રહી, અને 4 માર્ચ, 2026 ના રોજ ત્રીજા લગ્ન કરવામાં આવ્યા અને ફરીથી લાખો રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા.
ચોથી ડીલ અને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ
6 માર્ચના રોજ જ્યારે આરોપીઓએ તેને ફોન કરીને ચોથા લગ્ન માટે તૈયાર રહેવા કહ્યું, ત્યારે પીડિતા સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડી. વારંવાર એક વસ્તુની જેમ વેચાવાના ડર અને ભવિષ્યના અત્યાચારોની કલ્પનાએ તેને હચમચાવી દીધી. આ નરકમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો ન દેખાતા તેણે ઝેરી દવા પી લીધી. હાલમાં તેની હાલત ગંભીર છે અને હોસ્પિટલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. યુવતીના આ કૃત્યથી એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે જે લગ્નના નામે મહિલાઓને વેચીને મોટી રકમ કમાઈ રહી છે.
પોલીસની કાર્યવાહી
આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આષ્ટી પોલીસે મુખ્ય આરોપી મહાનંદા, તેના પતિ અને અન્ય બે લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ એક આંતર-જિલ્લા માનવ તસ્કરીનું જૂથ છે જે ભોળી મહિલાઓને પોતાનો શિકાર બનાવે છે. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શરદ જ્ઞાનદેવ ભુતેકર અને તેમની ટીમ ગેંગના અન્ય સભ્યોને પકડવા માટે આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. વહીવટીતંત્રે આવી અમાનવીય ઘટનાઓને રોકવા માટે લોકોને સતર્ક રહેવા અપીલ કરી છે.
