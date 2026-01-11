બજેટમાં થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત, આ ટેક્સમાંથી મળી શકે છે રાહત, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
Union Budget 2026: મોટાભાગના ભારતીય પરિવારો માટે, બેંકમાં જમા કરાયેલા પૈસા અને તેના પર મળતું વ્યાજ વધારાની આવક નથી, પરંતુ દૈનિક જરૂરિયાતો અને ભવિષ્યની સુરક્ષા માટેનો આધાર છે.
Union Budget 2026: મધ્યમ વર્ગના મોટા ભાગના પરિવારો માટે, બેંક જમા પૈસા પર મળતું વ્યાજ દૈનિક જરૂરિયાતો અને ભવિષ્યની સુરક્ષા છે. નિવૃત્ત લોકો, ખાસ કરીને જેઓ તેમના પગાર પછી સુરક્ષિત રોકાણ શોધી રહ્યા છે, તેઓ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને બચત ખાતાઓ પર આધાર રાખે છે. જો કે, વધતા જતા ફુગાવા, તબીબી ખર્ચ અને ઘરના ખર્ચ છતાં, બેંક વ્યાજ પર ટેક્સ મુક્તિના નિયમો વર્ષોથી યથાવત રહ્યા છે. હવે, બજેટ 2026 નજીક આવી રહ્યું છે, ટેક્સ એક્સપર્ટ અને સામાન્ય રોકાણકારો ફરી એકવાર આ મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યા છે.
હવે નિયમો શું છે?
હાલમાં, કલમ 80TTA હેઠળ, 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો બચત ખાતાના વ્યાજ પર માત્ર 10,000 રૂપિયાની કપાત માટે પાત્ર છે. જો કે, વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે, કલમ 80TTB બચત, FD અને RD સહિત તમામ પ્રકારની થાપણો પર 50,000 રૂપિયા સુધીની મુક્તિ આપે છે.
એક્સપર્ટ કહે છે કે આ મર્યાદા એવા સમયે નક્કી કરવામાં આવી હતી જ્યારે ફુગાવો ઓછો હતો અને વ્યાજ દર આજના જેટલા ઊંચા ન હતા. હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે, ત્યારે બચત ખાતામાં મુક્તિ 10000 રૂપિયાથી વધારીને 20000 રૂપિયા અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એફડી મુક્તિ 1 લાખ રૂપિયા કરવાની માંગ થઈ રહી છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે
ટેક્સ એક્સપર્ટ કહે છે કે સમસ્યા એ નથી કે મુક્તિ છે કે નહીં, પરંતુ વર્ષોથી આ મર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. ફુગાવો 5-6 ટકાની આસપાસ રહે છે અને વ્યાજ દરમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ રહી છે, તેથી રોકાણકારો પાસે ટેક્સ ચૂકવ્યા પછી ખૂબ ઓછા પૈસા બચે છે. આ ખાસ કરીને વૃદ્ધો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જેમની મુખ્ય આવક વ્યાજમાંથી આવે છે, જે પગાર અથવા પેન્શન જેટલી મહત્વપૂર્ણ રકમ છે. વધુમાં, બિન-વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એફડી વ્યાજ પર સીધી મુક્તિનો અભાવ મધ્યમ વર્ગ માટે સમસ્યા છે, કારણ કે મોટાભાગના પરિવારોની બચત એફડીમાં રાખવામાં આવે છે.
વ્યાજ મેળવનારાઓ માટે રાહત !
નવી ટેક્સ પ્રણાલી, જ્યારે તેમાં ઓછા ટેક્સ સ્લેબ છે, વ્યાજ મેળવનારાઓ માટે કોઈ નોંધપાત્ર રાહત આપતી નથી. એક્સપર્ટ માને છે કે વ્યાજની આવક પર મર્યાદિત અને નિશ્ચિત મુક્તિ વધુ લોકોને આકર્ષિત કરી શકે છે. જો આ ફેરફારો બજેટ 2026માં લાગુ કરવામાં આવે તો, નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ અને નાના રોકાણકારોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. યોગ્ય મર્યાદાઓ અને નિયમો સાથે, સરકાર ટેક્સ વસૂલાત અને જનતાની જરૂરિયાતો વચ્ચે સંતુલન બનાવી શકે છે.
