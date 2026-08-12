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પેપર લીક અંગે એક મોટો ખુલાસો: 20 લાખ અને 35 લાખમાં વેચાયા હતા આ બે પરીક્ષાઓના પેપર, જાણો

Paper Leak News: બે પેપર લીક અંગે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો છે કે FRO અને ACF પરીક્ષાઓના પેપર 20 લાખ અને 35 લાખમાં વેચ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:32 AM IST
પેપર લીક અંગે એક મોટો ખુલાસો: 20 લાખ અને 35 લાખમાં વેચાયા હતા આ બે પરીક્ષાઓના પેપર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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