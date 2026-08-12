/પેપર લીક અંગે એક મોટો ખુલાસો: 20 લાખ અને 35 લાખમાં વેચાયા હતા આ બે પરીક્ષાઓના પેપર, જાણો

Paper Leak News: CID દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા અભય તિવારીએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે ફોરેસ્ટ રેન્જ ઓફિસર (FRO) અને આસિસ્ટન્ટ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ (ACF) પદ માટે 20 ઉમેદવારો પાસેથી આશરે ₹5.8 કરોડની ખંડણી માંગી હતી. FRO પદ માટે બોલી 20થી 25 લાખ રૂપિયા હતી, જ્યારે ACF પદ માટે બોલી 30થી 35 લાખ રૂપિયા હતી. અભય અને તેના એજન્ટોએ સંયુક્ત રીતે FRO પદ માટે 12 અને ACF પદ માટે 8 ઉમેદવારો રજૂ કર્યા હતા. આમાંથી 19 ઉમેદવારો પાસ થયા, જ્યારે એક ફેલ થયો. બે ઉમેદવારો JPSC એજન્ટ પણ હતા.
શ્વેતાએ કહ્યું કે ક્યાંગતેએ પરિણામો જાહેર કરવા દબાણ કર્યું
CID પૂછપરછ દરમિયાન, નાયબ પરીક્ષા નિયંત્રક શ્વેતા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે તત્કાલીન અધ્યક્ષ એલ. ક્યાંગતેએ પરિણામો મેળવવા માટે તેમના પર દબાણ કર્યું હતું. તેમના નિવેદનમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ક્યાંગતેએ તેમને કહ્યું હતું કે તેમની પાસે PT અને મુખ્ય પરીક્ષા બંનેના ગુણ છે અને તેના આધારે પરિણામો જાહેર કરવા જોઈએ. શ્વેતાનો દાવો છે કે તે પરિણામો જાહેર થવાના પક્ષમાં નહોતી.
અભયે CIDને પોતાના વિશે શું કહ્યું
અભયે તેના ભાગીદાર ઉમેશ કુમાર સાથે મળીને 10 લાખ રૂપિયાની મૂડીથી એક હોટેલ ખોલી. તેણે સુધીર પ્રસાદને 5 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા. તેણે હોટેલનું નામ સ્વીટ એન્ડ સ્પાઈસ રાખ્યું. સાથે મળીને, તેઓએ સ્ટેશન રોડ પર પ્રકાશ રેસિડેન્સી નામની એક હોટેલ ભાડે લીધી. અભયે JSR એજન્સી ખોલી, જે માનવશક્તિ પૂરી પાડતી હતી. આ કંપની ચલાવતી વખતે, તેણે દિલ્હીની શાંતિ અને કોડરમાના લાલુ સાથે મળીને TDPLના સંચાલકો સતપાલ સિંહ અને રામવીર સિંહ સાથે સોદો કર્યો. TDPLના કામની દેખરેખ માટે અભયને 10 ટકા કમિશન મળવાનું હતું.
જનહિત અરજીનું સંચાલન કરવા માટે 3 કરોડનો સોદો
JPSC અને પરીક્ષા આયોજક એજન્સી, TDPLના ગેરવર્તણૂકો અંગે ઝારખંડ હાઇકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ મામલાને સંભાળવા માટે 3 કરોડ રૂપિયાનો સોદો થયો હતો. એડવાન્સ તરીકે, અભય તિવારીએ સૈનિક માર્કેટમાં એક દુકાન માલિકને 5 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. આ વાત અભય તિવારીએ CIDને આપેલા નિવેદનમાં જણાવી હતી. તિવારીએ CIDને જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા નિયંત્રક શ્વેતા ગુપ્તાને પણ આ ડીલની જાણ હતી.
ધર્મેન્દ્ર સાથે સાનંદ પ્રકાશ અને રવિ માસ્ટરની શોધ
CID ધર્મેન્દ્ર સાથે સાનંદ પ્રકાશને શોધી રહી છે. પતંજલિ IAS એકેડેમીમાં ભણાવતા સાનંદ પ્રકાશ અને રવિ માસ્ટર પણ ઉમેદવારોને ઓળખવાથી લઈને વસૂલાત સુધીના કાર્યો સંભાળતા હતા. પટણાના ઇમરાન, ગિરિડીહના રાજેશ સિંહ, બોકારોના શંકર અને હજારીબાગના સુનીલ અભયની ગેંગ માટે દલાલો તરીકે કામ કરતા હતા. દિલ્હીની શાંતિએ પણ અભય તિવારી સાથે ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે અસંખ્ય ઉમેદવારો પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા અને અભય દ્વારા તેમને પરીક્ષા પાસ કરવામાં મદદ કરી હતી. તેમણે પાસ થયેલા ઉમેદવારો પાસેથી કરોડો રૂપિયા પડાવ્યા હોવાનો આરોપ છે.