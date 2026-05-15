/પેટ્રોલ-ડીઝલ અને સોના પર અપીલ બાદ હવે શું થશે? વિદેશ પ્રવાસેથી આવી PM મોદી યોજશે મોટી બેઠક

કેન્દ્ર સરકાર આપદામાં અવસર કહેવતને ચરીતાર્થ કરવા તરફ આગળ વધતા પશ્ચિમ એશિયા સંકટને પણ અવસરની જેમ જોઈ રહી છે. કોરોના કાળમાં શરૂ કરવામાં આવેલા સુધારા અને સરળતાની દિશામાં વધુ એક પગલું આગળ વધવાની તૈયારી છે. પીએમ મોદી વિદેશ પ્રવાસ બાદ એક મોટી બેઠક યોજવાના છે.
નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે ભારતમાં ઘણી મોટી પહેલ જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવા, સોનું ન ખરીદવાની અપીલ વચ્ચે સરકાર હવે આગળના પગલાં ભરવાની તૈયારી છે. કેન્દ્ર સરકાર સુધારાને ગતિ આપવા ઈચ્છે છે. આ ઉદ્દેશ્યથી પ્રધાનમંત્રી પાંચ દેશોના પ્રવાસેથી પરત ફર્યા બાદ એક મોટી બેઠક કરશે. સમાચાર પ્રમાણે પીએમ મોદીએ 21 મેએ મંત્રીપરિષદની બેઠક બોલાવી છે, પીએમ મોદી 15 મેથી 20 મે સુધી યુએઈ, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઈટલીના પ્રવાસે રહેવાના છે.
આ બેઠકનો ઈરાદો ઈઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ (વેપારને સરળ બનાવવો) અને ઈઝ ઓફ લિવિંગ (જીવન જીવવામાં સરળતા) માટે નિયમો અને પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવી અને ઉદ્દેશ્ય પાલનનો ભાર ઘટાડવાનો છે.
બેઠકમાં શું થશે?
આ બેઠકમાં DPIIT (ઉદ્યોગ તથા આંતરિક વેપાર સંવર્ધન વિભાગ), કૃષિ, વાણિજ્ય, સ્વાસ્થ્ય, ઉર્જા, પર્યાવરણ અને વન, શ્રમ, રોડ પરિવહન અને પરમાણુ ઉર્જા સહિત લગભગ એક ડઝન વિભાગોના સચિવ પ્રેઝન્ટેશન આપી સકે છે. બેઠકનું મુખ્ય ફોકસ જન-કેન્દ્રીત સુધારા પર રહેવાની આશા છે, જેને પીએમ મોદીના નેતૃત્વવાળી એનડીએ સરકારના ત્રીજા કાર્યકાળમાં દરેક મંત્રાલયે નીતિઓ, નિયમો વગેરેમાં લાગૂ કર્યું છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે બેઠકનો મુખ્ય વિષય સરળતા અને નિયમોમાં છૂટછાટ હશે.
રિફોર્મ એક્સપ્રેસ પકડશે ગતિ
મંત્રીપરિષદની પાછલી બેઠક 4 જૂન 2025ના યોજાઈ હતી. તે સમયે પ્રધાનમંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે સરકાર રિફોર્મ એક્સપ્રેસની જેમ કામ કરી રહી છે. તેમણે વિભાગોને પણ તે રસ્તે આગળ વધવાની વાત કરી હતી. આ વાત બજેટમાં પણ જોવા મળી હતી, પરંતુ પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધને કારણે આ એજન્ડા પાછળ રહી ગયો. તેના કારણે મુખ્ય મંત્રાલયોએ આ સંઘર્ષના નકારાત્મક પ્રભાવોનો સામનો કરવા માટે ઈમરજન્સી બચાવ મોડમાં આવવું પડ્યું હતું.
કોરોના કાળની જેમ સુધાર થશે
નિષ્ણાંતોએ તે વાત પર ભાર આપ્યો છે કે પશ્ચિમ એશિયા સંકટથી ઉભા થયેલા પડકારનો સામનો કરવાની સાથે-સાથે સુધારાની પ્રક્રિયા પણ યથાવત રાખવી જરૂરી છે. તેમનો તર્ક છે કે જે રીતે સરકારે કોવિડ સંકટનો ઉપયોગ કરી ઘણા જરૂરી સુધારાને લાગૂ કર્યાં હતા, તે રીતે આ તકને હાથમાંથી જવા દેવી જોઈએ નહીં.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉદ્દેશ્ય મંત્રીપરિષદને તે સુધારાથી અવગત કરાવવાનો છે, જેને સરકારે છેલ્લા બે વર્ષમાં લાગૂ કર્યાં છે. આ સાથે આગળની રણનીતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. નીતિ આયોગના સભ્ય રાજીવ ગૌબાની અધ્યક્ષતાવાળી બે ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા કેટલાક મુદ્દાની ચર્ચા બેઠકમાં થવાની આશા છે.