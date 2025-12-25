Prev
લોકો ચીસો પાડી રહ્યા હતા, દરવાજો ખૂલતો નહોતો: કર્ણાટક બસ દુર્ઘટનામાં બચેલા મુસાફરે જણાવી ભયાનક આપવીતી

karnataka bus accident: કર્ણાટકની બસ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના મોત થયા છે. આ દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલા એક મુસાફરે આખી ઘટનાની હૃદયદ્રાવક કહાની જણાવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:33 AM IST

karnataka bus accident: "ચારે બાજુ આગ હતી. લોકો ચીસો પાડી રહ્યા હતા. દરવાજો ખૂલતો નહોતો.." કર્ણાટકના ચિત્રદુર્ગ જિલ્લામાં થયેલી બસ દુર્ઘટના વિશે જણાવતા આદિત્યની આંખોમાં આંસુ આવી જાય છે. આદિત્ય તે કમનસીબ બસનો મુસાફર છે જેમાં આગ લાગવાની ઘટનાએ ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના જીવ લીધા. આદિત્યએ આ દર્દનાક દુર્ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે આગ લાગ્યા બાદ કેટલાક લોકો મુસાફરોને બચાવી પણ રહ્યા હતા.

મિનિટોમાં ફેલાઈ ગઈ આગ 
આદિત્યએ જણાવ્યું કે આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ કે ઘણા લોકોને બચવાની તક પણ ન મળી. તેમણે ઉમેર્યું કે આગની તીવ્રતાને કારણે બચાવ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું હતું.

ટ્રકે ડિવાઈડર ઓળંગીને ટક્કર મારી
એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે સ્લીપર બસ અમને ઓવરટેક કરીને આગળ વધી હતી. બીજી બાજુથી એક કન્ટેનર ટ્રક આવી રહ્યો હતો. ટ્રક અચાનક ડિવાઈડર સાથે અથડાઈને બસ સાથે ભટકાઈ ગયો. સચિન નામના આ પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે બસમાં જ્યાં ડીઝલ ટેન્ક હોય છે, ટ્રક બરાબર તે જ ભાગમાં અથડાયો હતો. અન્ય એક સાક્ષીએ જણાવ્યું કે અકસ્માતને કારણે હાઈ-વે પર લગભગ 8 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. તેમણે અન્ય મુસાફરોને હાલ આ રસ્તે ન આવવાની સલાહ આપી હતી.

ડીઝલ ટેન્કમાં લાગી આગ
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ પ્રાથમિક તપાસના આધારે જણાવ્યું કે, શક્ય છે કે ટ્રક ડીઝલ ટેન્ક સાથે અથડાયો હોય, જેના કારણે તેલ ગળતર થયું અને ત્યારબાદ બસમાં આગ લાગી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ટ્રક ડ્રાઈવર સહિત ઓછામાં ઓછા 10 લોકો આ અકસ્માતમાં માર્યા ગયા છે. માત્ર થોડા મુસાફરો જ આ આગમાંથી જીવ બચાવી શક્યા છે.

નોંધનીય છે કે દુર્ઘટનાનો શિકાર બનેલી બસ બેંગલુરુથી શિવમોગા જઈ રહી હતી. નેશનલ હાઈવે 48 પર આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત બાદ તરત જ આગ ફાટી નીકળી હતી અને જોતજોતામાં આખી બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી.
 

karnataka bus accidentkarnataka bus firekarnataka bus fire accidentkarnataka bus accident todayકર્ણાટક બસ અકસ્માત

