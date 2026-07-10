/ચમકતી કાર અને 80 લાખ... માત્ર 1 કલાક માટે કાકીએ ભત્રીજી સામે મૂકી એવી શરત કે રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે!

Crime News: ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુર જિલ્લાના દુલ્લાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો અને સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક કાકીએ માત્ર થોડા રૂપિયા માટે તેની ભત્રીજીના આત્મસન્માનનો વેપાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. કાકી અને ગામના એક યુવકે યુવતીને માત્ર એક કલાકના કામ માટે 20 લાખ રૂપિયાની મોટી ઓફર કરી. જો કે, જ્યારે યુવતીને આ મોટી રકમ પાછળના ભયાનક અને અશ્લીલ ઇરાદાની ખબર પડી, ત્યારે તેણે આ ઘૃણાસ્પદ ઓફરને નકારી કાઢી. તેણે કામ કરવાનો ઇનકાર કર્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ તેણે બહાદુરીથી પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી. પોલીસે તાત્કાલિક આરોપી કાકી અને તેના સાથી વિરુદ્ધ ગંભીર આરોપો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો.
આ કિસ્સો દુલ્લાપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના એક ગામમાં બન્યો હતો. ઘણા દિવસોથી, પીડિતાને તેની પોતાની કાકી અને તે જ ગામના એક યુવક દ્વારા હેરાન અને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવતી હતી. આરોપીએ તેને એવું કહીને છેતરપિંડી કરી કે કામ માટે કુલ 80 લાખ રૂપિયાનું બજેટ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આમાંથી 20 લાખ રૂપિયા સીધા યુવતીને આપવામાં આવશે, જ્યારે બાકીની રકમ કાકી અને તેના સાથી વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે.
કાકી અને તેના જીવનસાથી યુવતી પર આ સોદો સ્વીકારવા માટે સતત દબાણ કરતા હતા. તેને કડક સૂચના પણ આપવામાં આવી હતી કે તે તેના પરિવારના કોઈપણ સભ્યને આ વિશે જાણ ન કરે.
જ્યારે યુવતીએ પૂછ્યું, "મારે એક કલાકમાં શું કરવું પડશે?"
યુવતીને શરૂઆતમાં આ વિચિત્ર ઓફર પર શંકા ગઈ. જ્યારે તેણીએ યોજના અને કાર્ય વિશે વિગતવાર પૂછપરછ કરી, ત્યારે ભયાનક કાવતરું ખુલ્લું પડી ગયું. કાકીએ તેણીને કહ્યું કે તેના માટે કારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. તેણીએ તે કારમાં બેસીને પડોશી જિલ્લા આઝમગઢમાં જવું પડશે અને ત્યાં માત્ર એક કલાક રોકાયા પછી પાછા ફરવું પડશે.
અશ્લીલતાની કબૂલાત
જ્યારે યુવતીએ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું અને પૂછ્યું કે, કોઈ વ્યક્તિ એક કલાકમાં એવું કયું કામ કરી શકે છે, જેના માટે તેઓ 20 લાખ રૂપિયા ચૂકવે? ત્યારે, તેની કાકી, પુષ્પા દેવીએ તેના દુષ્ટ ઇરાદાઓ જાહેર કર્યા અને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેણીને ત્યાં એક કલાક માટે કેટલાક અશ્લીલ કૃત્યો(ખરાબ કામ) કરવા પડશે.
જ્યારે તેણીએ ના પાડી, ત્યારે તેણીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી
યુવતીની કાકી પાસેથી આવા ખરાબ શબ્દો સાંભળીને ગભરાઈ ગઈ. તેણીએ તરત જ, પોતાના ગૌરવ અને આત્મસન્માનને પસંદ કરીને, આ કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો. આ પછી, પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. ઘરે પહોંચીને, યુવતીએ પોતાના માતાપિતા અને સંબંધીઓને તેની કાકીના ખરાબ કૃત્ય વિશે સંપૂર્ણ સત્ય કહ્યું. તેની ભત્રીજીના ઇનકાર અને તેના પરિવારના ખુલાસાથી ગુસ્સે ભરાયેલા, પુષ્પા દેવી અને તેના સાથી સુનીલ રાજભર ગુસ્સે ભરાયા. જે બાદ તે સીધા યુવતીના દરવાજે પહોચી ગયા હતા.
ઘરની બહાર ઉભા રહીને, આરોપીએ પીડિતા અને તેના આખા પરિવાર સાથે જાહેરમાં દુર્વ્યવહાર કર્યો. જ્યારે પરિવારે વિરોધ કર્યો, ત્યારે બંને આરોપીઓએ તેમને મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી.
દુલ્લાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને પોલીસ તપાસ હાથ ધરી
ઘટના બાદ પીડિતા અને તેનો પરિવાર ગભરાઈ ગયા હતા. જો કે, તેના પરિવાર દ્વારા સમર્થન મળતા, મહિલા દુલ્લાપુર પોલીસ સ્ટેશન ગઈ અને આરોપીઓ સામે લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી. કેસની ગંભીરતા અને મહિલા સુરક્ષા સંબંધિત સંવેદનશીલ માહિતીને ધ્યાનમાં રાખીને, દુલ્લાપુર પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી.
પોલીસે આરોપી કાકી પુષ્પા દેવી અને મુખ્ય સાથી સુનીલ રાજભર વિરુદ્ધ કલમ 302 (ગુનાહિત ધાકધમકી, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી) અને અન્ય સંબંધિત કાનૂની કલમો હેઠળ નામાંકિત એફઆઈઆર નોંધી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આરોપીને પકડવા માટે જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી ઝડપથી શરૂ કરવામાં આવી છે.