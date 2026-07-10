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ચમકતી કાર અને 80 લાખ... માત્ર 1 કલાક માટે કાકીએ ભત્રીજી સામે મૂકી એવી શરત કે રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે!

Crime News: એક યુવતીને તેની કાકી અને ગામના એક યુવકે તેની સાથે એક કલાક અશ્લીલ હરકતો કરવાના બદલામાં 20 લાખ રૂપિયાની લાલચ આપી હતી. જ્યારે મહિલાએ ના પાડી અને તેના પરિવારને કહ્યું, ત્યારે આરોપીઓએ તેને મારી નાખવાની ધમકી આપી. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે, દુલ્લાપુર પોલીસે બંને નામાંકિત આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST
ચમકતી કાર અને 80 લાખ... માત્ર 1 કલાક માટે કાકીએ ભત્રીજી સામે મૂકી એવી શરત કે રૂંવાડા ઊભા થઈ જશે!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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