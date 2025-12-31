‘તુમને મેરે બોયફ્રેન્ડને બાબૂ ક્યૂં કહા...’, રસ્તા વચ્ચે બે યુવતીઓ વચ્ચે જામી મારામારી, વાળ પકડીને રસ્તા પર ઢસડી
Kanpur Girl Fight, Kanpur Viral Video: વીડિયો વાયરલ થયા પછી પોલીસ બંને છોકરીઓની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમનું કહેવું છે કે આ જાહેર સ્થળે શાંતિ ભંગ કરવાનો મામલો છે.
Kanpur Girl Fight, Kanpur Viral Video: કાનપુરમાંથી ‘પ્રેમ, સસ્પેન્સ અને હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા’નો એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં બે યુવતીઓ એક યુવક (બોયફ્રેન્ડ) બાબતે રસ્તા વચ્ચે બાખડતી જોવા મળી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે એક યુવતી બીજી યુવતીના વાળ પકડીને તેને રસ્તા પર ઢસડી રહી છે અને લાફાવાળી કરી રહી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના કાનપુરના યશોદા નગર બાયપાસ પાસે બની હતી. બંને યુવતીઓ વચ્ચે પહેલા કોઈ વાતને લઈને ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં મામલો એટલો બિચક્યો કે એક યુવતીએ પોતાનો સંયમ ગુમાવ્યો અને બીજી યુવતીને રસ્તા પર પછાડી દીધી. બંને વચ્ચે લાંબા સમય સુધી મારામારી ચાલી હતી.
ઝઘડાનું કારણ: 'તે મારા પ્રેમીને પ્રપોઝ કેમ કર્યું?'
ચર્ચા મુજબ આ બંને યુવતીઓ એકબીજાની બહેનપણીઓ છે. એક યુવતીને તેની જ સહેલી પર શંકા હતી કે તે તેના બોયફ્રેન્ડ સાથે વાત કરે છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ સંભળાય છે કે એક યુવતી બીજીને પૂછી રહી છે કે, "તે મારા બોયફ્રેન્ડને 'બાબુ' કેમ કહ્યું?" તેણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેની સહેલી તેના પ્રેમીને પ્રપોઝ કરી રહી છે.
લોકો જોતા રહ્યા અને વીડિયો બનાવતા રહ્યા
જ્યારે આ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે ત્યાં ઘણા લોકો હાજર હતા. નવાઈની વાત એ છે કે કોઈએ પણ આ બંને યુવતીઓને છોડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો નહીં. લોકો ત્યાં ઉભા રહીને પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં આ દ્રશ્યો કેદ કરતા રહ્યા.
પોલીસની કાર્યવાહી
આ મામલે અત્યાર સુધી પોલીસને કોઈ પણ પક્ષ તરફથી સત્તાવાર ફરિયાદ મળી નથી. જોકે, વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસે આ મામલાની ગંભીરતા નોંધી છે. પોલીસ હાલ વીડિયોના આધારે બંને યુવતીઓની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આ જાહેર સ્થળે શાંતિ ભંગ કરવાનો અને મારામારીનો મામલો છે, ઓળખ થયા બાદ બંને સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
