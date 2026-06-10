Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /62 વર્ષ પછી તૂટ્યો એક સુપર-રેકોર્ડ: પંડિત નેહરુને આગળ નિકળ્યા PM મોદી, બન્યા દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન

62 વર્ષ પછી તૂટ્યો એક સુપર-રેકોર્ડ: પંડિત નેહરુને આગળ નિકળ્યા PM મોદી, બન્યા દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન

India PM Modi Record Tenure: ભારતીય રાજકારણમાં આજે એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત થયો છે. સ્વતંત્ર ભારતના લોકશાહી ઇતિહાસમાં સતત ચૂંટાયેલા સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડાપ્રધાન બનીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના પ્રથમ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુના 62 વર્ષ જૂના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:35 AM IST
62 વર્ષ પછી તૂટ્યો એક સુપર-રેકોર્ડ: પંડિત નેહરુને આગળ નિકળ્યા PM મોદી, બન્યા દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"કંઈક ખવડાવી બેભાન કરી, કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા", નિકોલ ચોરી કેસની હર્ષિદા શેટ્ટીનો....
gujarat7 min ago
2
PM Modi long serving Prime Minister record42 min ago
3
gujarat42 min ago
4
Vish Yog53 min ago
5
gujarat1 hr ago