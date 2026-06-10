/62 વર્ષ પછી તૂટ્યો એક સુપર-રેકોર્ડ: પંડિત નેહરુને આગળ નિકળ્યા PM મોદી, બન્યા દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન

PM Modi Longest Serving PM: 26 મે, 2014ના રોજ પ્રથમ વખત દેશના વડા પ્રધાન બનેલા નરેન્દ્ર મોદીએ આજે 4,399 દિવસ કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આ સાથે, તેમણે 1952માં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણી પછી દેશના પ્રથમ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ દ્વારા સ્થાપિત 4,398 દિવસના ઐતિહાસિક રેકોર્ડને પણ તોડી નાખ્યો છે. આ મોટી રાજકીય અને ઐતિહાસિક સિદ્ધિને યાદ કરવા માટે, દેશની રાજધાની દિલ્હી તેમજ રાજ્યની રાજધાની અને નાના શહેરોમાં ઉજવણી, ખાસ પ્રાર્થના અને મોટા પાયે કાર્યક્રમોની તૈયારીઓ કરી છે.
'ભારત મંડપમ' ખાતે NDAની મોટી વિચારમંથન બેઠક
આ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ અને કેન્દ્ર સરકારના સતત સફળ કાર્યકાળને યાદ કરવા માટે, રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA)ની એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બેઠક રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીના 'ભારત મંડપમ' ખાતે બોલાવવામાં આવી છે.
આ બેઠકમાં NDA શાસિત 22 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્યમંત્રીઓ, નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ નેતાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આશરે 35 ગઠબંધન પક્ષોના 75થી વધુ ટોચના નેતાઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ હાજર રહેશે. આ બેઠકમાં PM મોદીના મજબૂત નેતૃત્વ, છેલ્લા એક વર્ષમાં સરકારની સિદ્ધિઓ અને ભવિષ્યની યોજનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
કેબિનેટ બેઠકમાં ખાસ સન્માન યોજાશે
વડાપ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બેઠક આજે યોજાશે. આ બેઠકમાં અનેક મુખ્ય સરકારી નિર્ણયો તેમજ આ ઐતિહાસિક રાજકીય સિદ્ધિની ચર્ચા કરવામાં આવશે. કેબિનેટ મંત્રીઓ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના સતત સ્થિર અને મજબૂત નેતૃત્વ માટે ખાસ સન્માન અને સન્માન કરશે.
દેશભરમાં ઉત્સવનો માહોલ અને ખાસ પૂજાઓ
આ ખાસ સિદ્ધિની ઉજવણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના કાર્યકરો અને નેતાઓમાં ભારે ઉત્સાહ છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં અને મુખ્ય મંદિરોમાં PM મોદીના લાંબા આયુષ્ય અને દેશની પ્રગતિ માટે ખાસ પૂજા અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. દિલ્હીના મુખ્ય રસ્તાઓ અને ચોકોને વડા પ્રધાનના ફોટોગ્રાફ્સ અને મોટા બિલબોર્ડથી શણગારવામાં આવ્યા છે.