/દિલ્હીના સાકેતમાં ત્રણ માળની ઇમારત થઈ ધરાશાયી, ઘણા લોકો નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા

Delhi Building Collapse: ફાયર વિભાગને સાંજે લગભગ 7.44 વાગ્યે સાકેતમાં ત્રણ માળની ઇમારત ધરાશાયી થવાની માહિતી મળી હતી, ત્યારબાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે ત્રણ ફાયર ફાઈટરને ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા.
Delhi Building Collapse: દિલ્હીમાં ભારે વરસાદ, ભારે પવન અને વાવાઝોડા બાદ, શનિવારે દક્ષિણ દિલ્હીના સાકેતમાં ત્રણ માળની ઇમારત ધરાશાયી થતાં અનેક લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે.
આ ઘટના અંગે ફાયર વિભાગને સાંજે 7:44 વાગ્યે જાણ કરવામાં આવી હતી અને બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે ત્રણ ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા. પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે, અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. પોલીસ અને તબીબી કર્મચારીઓને પણ ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવ્યા છે.
દિલ્હી-એનસીઆરમાં તોફાન અને વરસાદ
શનિવારે સાંજે દિલ્હી-એનસીઆરના કેટલાક ભાગોમાં તોફાન, ભારે વરસાદ અને જોરદાર પવન ફૂંકાયો હતો, જેના કારણે ઇન્ટરનેશનલ મેડિકલ સેન્ટર (IMD)એ લાલ અને નારંગી ચેતવણીઓ જાહેર કરી હતી, જેમાં ભારે વાવાઝોડા, વીજળી, કરા અને વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
IMD અનુસાર, ધૂળના તોફાન પછી ભારે વાવાઝોડાથી મધ્ય, ઉત્તરપૂર્વ, દક્ષિણપશ્ચિમ, પશ્ચિમ, ઉત્તરપશ્ચિમ અને ઉત્તર દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોને અસર થવાની સંભાવના છે. આ હવામાન પ્રણાલીના કારણે વીજળી, કરા અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની ધારણા છે, જેમાં 70થી 90 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન અને 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પણ પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગે દક્ષિણપૂર્વ, પૂર્વ, મધ્ય, ઉત્તરપૂર્વ, દક્ષિણ, દક્ષિણપશ્ચિમ, પશ્ચિમ, ઉત્તરપશ્ચિમ અને ઉત્તર દિલ્હી, જેમાં શાહદરા અને નવી દિલ્હી જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે, ત્યાં વીજળી સાથે મધ્યમ વાવાઝોડા અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની આગાહી પણ કરી છે. આ વિસ્તારોમાં 40થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જેમાં 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન પણ હોઈ શકે છે.