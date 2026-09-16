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ચા, શાકભાજી, વીજળી બિલ, પેટ્રોલ....જેવા ખર્ચા કરવાથી કેટલો લાગશે ચાર્જ? મનમાં ઉઠતા સવાલોના આ રહ્યા જવાબ

15 ઓક્ટોબરથી દેશભરમાં યુપીઆઈ પર એમડીઆર  ચાર્જ લાગૂ  કરાશે. આ એમડીઆર ચાર્જ 2000 રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર હશે. જો કે સામાન્ય ગ્રાહકો માટે P2P ટ્રાન્ઝેક્શન સંપૂર્ણ ફ્રી રહેશે. અને નાના વેપારીઓને પણ એમડીઆરમાંથી છૂટ મળશે. મનમાં ઉઠતા તમામ સવાલોના જાણો જવાબ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 16, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:30 AM IST
ચા, શાકભાજી, વીજળી બિલ, પેટ્રોલ....જેવા ખર્ચા કરવાથી કેટલો લાગશે ચાર્જ? મનમાં ઉઠતા સવાલોના આ રહ્યા જવાબ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ચા, શાકભાજી, વીજળી બિલ, પેટ્રોલ....જેવા ખર્ચા કરવાથી કેટલો લાગશે ચાર્જ? મનમાં ઉઠતા સ
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