/ચા, શાકભાજી, વીજળી બિલ, પેટ્રોલ....જેવા ખર્ચા કરવાથી કેટલો લાગશે ચાર્જ? મનમાં ઉઠતા સવાલોના આ રહ્યા જવાબ

UPI New Rules: 15 ઓક્ટોબરથી દેશભરમાં યુપીઆઈ પર એમડીઆર ચાર્જ લાગૂ કરાશે. આ એમડીઆર ચાર્જ 2000 રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર હશે. જો કે સામાન્ય ગ્રાહકો માટે P2P ટ્રાન્ઝેક્શન સંપૂર્ણ ફ્રી રહેશે. અને નાના વેપારીઓને પણ એમડીઆરમાંથી છૂટ મળશે. મનમાં ઉઠતા તમામ સવાલોના જાણો જવાબ.
જે લોકો રોજબરોજના વ્યવહારમાં યુપીઆઈનો ઉપયોગ કરે છે તેમના માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. કારણ કે સરકારે હવે યુપીઆઈ માટે ટ્રાન્ઝેક્શન મર્યાદા નક્કી કરી છે. એટલે કે 2000 રૂપિયા સુધીનું યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી રહેશે. પરંતુ અહીં એક વસ્તુ એ સમજવી જરૂરી છે કે સામાન્ય નાગરિકો માટે પર્સન ટુ પર્સન (P2P) ટ્રાન્ઝેક્શન પહેલાની જ જેમ જ ફ્રી રહેશે પછી ભલે તે ગમે તેટલું કરવામાં આવે. સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 2000થી વધુના મર્ચન્ટ પેમેન્ટ્સ પર 0.4% ચાર્જ લાગશે. જેની સીધી અસર ફક્ત મોટા વેપારીઓ પર જ પડશે. દેશમાં યુપીઆઈ પેમેન્ટને લઈને એકવાર ફરીથી ચર્ચાનો માહોલ છે. જેને લઈને લોકોના મનમાં અનેક સવાલો પણ છે. કે શું હવે 2000 રૂપિયાથી વધુ પેમેન્ટ કરીએ તો ચાર્જ ભરવો પડશે? આવા જ કેટલાક સવાલોના જવાબ ખાસ જાણો.
સવાલ 1: યુપીઆઈનો નવો નિયમ શું કહે છે?
જવાબ 1: NPCIના નવા નિર્ણય મુજબ કેટલાક પર્સન ટુ મર્ચન્ટ એટલે કે P2M પેમેન્ટ પર MDR લાગૂ થશે. 2000 રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર ચાર્જ લાગશે જે 0.4%ના દરથી લઈ શકાય છે. આ નિયમ 15 ઓક્ટોબરથી પ્રભાવિત થવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ ચાર્જ ગ્રાહકો પાસેથી નહીં લેવાય. તેને મર્ચન્ટ પેમેન્ટ ઈકોસિસ્ટમમાં લગાડવામાં આવશે.
સવાલ 2: MDR એટલે શું?
જવાબ 2: MDR એટલે Merchant Discount Rate. તે ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકાર કરનારા વેપારી પાસેથી લેવાતો ચાર્જ છે. જે બેંક, પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર અને યુપીઆઈ એપ સંબંધિત નેટવર્ક વચ્ચે વહેચાય છે.
સવાલ 3: શું મિત્રો કે સંબંધીઓને પૈસા મોકલીએ તો ચાર્જ લાગે?
જવાબ 3: ના. વ્યક્તિ ટુ વ્યક્તિ એટલે કે પીટુપી ટ્રાન્સફર ગમે તેટલી રકમ હોય તો તે ફ્રી રહેશે. તમે તમારા પરિવાર, મિત્રો કે કોઈ અન્ય બેંક ખાતામાં યુપીઆઈથી પૈસા મોકલશો તો MDR લાગૂ થશે નહીં.
સવાલ 4: શું 2000 રૂપિયા સુધી દુકાન પર યુપીઆઈ પેમેન્ટ ફ્રી રહેશે?
જવાબ 4: હા. કોઈ પણ મર્ચન્ટને 2000 રૂપિયા સુધીનું યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરશો તો MDR વાળી છૂટ લાગૂ રહેશે. આથી કરિયાણું, દવા, રેસ્ટોરા, કેબ, નાની ખરીદી, અને રોજબરોજના મોટાભાગની ચૂકવણી પર ચાર્જ નહીં રહે.
સવાલ 5: 2000 રૂપિયાથી ઉપરની ચૂકવણી કરીએ તો ગ્રાહકે ચાર્જ આપવો પડે? કેટલો?
જવાબ 5: ગ્રાહકે સીધો તો કોઈ ચાર્જ ભરવો પડશે નહીં. 0.4% MDR સંબંધિત મોટા મર્ચન્ટે ચૂકવવો પડશે. નિયમોમાં બેંકોને એ પણ સુનિશ્ચિત કરવાનું કહેવાયું છે કે વેપારી આ ચાર્જ ગ્રાહકો પર ન નાખે. ગ્રાહકો જો કોઈ દુકાન પર 5000 રૂપિયાનો સામાન ખરીદે અને યુપીઆઈથી ચૂકવણી કરે તો સામાન્ય રીતે તે તેને 5000 રૂપિયાથી ઉપર અલગથી 0.4% ચાર્જ જોડીને ચૂકવણી કરવાનું ન કહેવાય.
સવાલ 6: 0.4% MDR નો અર્થ કેટલા પૈસા થાય?
જવાબ 6: જો કોઈ પાત્ર ટ્રાન્ઝેક્શન પર 0.4% MDR લાગૂ થાય તો રકમ પ્રમાણે તેને આ રીતે સમજી શકાય.
એટલે કે ટ્રાન્ઝેક્શનની રકમ જેટલી વધુ હશે એટલો MDR વધુ હશે.
સવાલ 6: શું મોટા પેમેન્ટ પર MDR ની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા છે?
જવાબ 6: હાં. NPCI ના જણાવ્યાં મુજબ 75000 કે તેનાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર MDR ની મહત્તમ મર્યાદા પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 300 રૂપિયા રાખવામાં આવશે. તેનો અર્થ એ થયો કે 04 ટકાની ગણતરી 75000 રૂપિયા પર 300 રૂપિયા સુધી પહોંચે ત્યારબાદ તેના પર કોઈ વધારાનો MDR વધશે નહીં.
સવાલ 7: શું દરેક દુકાનદાર માટે આ ચાર્જ ભરવાનો રહેશે?
જવાબ 7: ના એવું નથી. NPCI એ નાના વેપારીઓ માટે ઝીરો એમડીઆરની વ્યવસ્થા જાળવી રાખવાની વાત કરી છે. P2PM કેટેગરીમાં આવતા આવા વેપારીઓ, જેમના ખાતામાં યુપીઆઈ દ્વારા દર મહિને 1 લાખથી ઓછા રૂપિયા જમા થાય છે. અનિવાર્ય ઝીરો MDR નો લાભ ઉઠાવી શકશે. તેનો ફાયદો નાના દુકાનદારો, સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ અને અનેક નાના સ્થાનિક કારોબારીઓને મળી શકે છે.
સવાલ 8: નાના દુકાનદારો પર તેની શું અસર પડશે?
જવાબ 8: જો કોઈ નાના દુકાનદારો P2PM કેટેગરીમાં આવતા હોય અને તેની યુપીઆઈ રિસીટ નિર્ધારિત મર્યાદાની અંદર હોય તો તેના માટે એમડીઆર લાગૂ થતો નથી. એટલે કે દરેક નાના દુકાનદારે એ વિચારવાની જરૂર નથી કે 2000થી વધુની દરેક રકમ પર યુપીઆઈ ચૂકવણી તેમના માટે ચાર્જેબલ હશે. વેપારી કઈ કેટેગરીમાં આવે છે અને તેના યુપીઆઈ રિસીટનું માસિક સ્તર કેટલું છે તેના પર તે નિર્ભર કરશે.
સવાલ 9: કયા ખાસ સેક્ટરો માટે અલગ નિયમ છે?
જવાબ 9: NPCI એ કેટલાક વિશેષ મર્ચન્ટ કેટેગરી માટે અલગ ફિક્સ્ડ MDR ની જોગવાઈ કરી છે. રેલવે, ટેલિકોમ, ઈન્શ્યુરન્સ, અને ફ્યૂલ જેવી કેટેગરીમાં 2000થી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 5 રૂપિયાનો ફિક્સ એમડીઆર લાગૂ થશે. આથી આ સેક્ટરોમાં 0.4 ટકાવાળા સામાન્ય દરની જગ્યાએ ફીની વ્યવસ્થા હશે.
સવાલ 10: NPCI MDR કેમ લાગૂ કરી રહ્યું છે?
જવાબ 10: NPCI નો એવો તર્ક છે કે એમડીઆરથી મળનારા પૈસા યુપીઆઈ સિસ્ટમની અંદર જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ રકમનો ઉપયોગ પેમેન્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબૂત કરવા, નવા ફીચર અને ટેક્નોલોજી વિક્સિત કરવા, સાઈબર સિક્યુરિટી વધુ સારી કરવા અને કસ્ટમર સર્વિસમાં રોકાણ જેવા કામોમાં થઈ શકે છે. એટલે કે તેનો ઉપયોગ ફક્ત પૈસા ભેગા કરવાનો નથી પરંતુ યુપીઆઈના વધતા ઉપયોગની સાથે સમગ્ર સિસ્ટમને મજબૂત કરવાનું પણ કહેવાયું છે.
સવાલ 11: શું યુપીઆઈ પેમેન્ટ ફરીથી મોંઘુ થવાનું છે?
જવાબ 11: હાલ તો દરેક યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર ગ્રાહકોએ ચાર્જ ભરવો પડશે એ સમજવું યોગ્ય નહી રહે. નવા MDR મુખ્ય રીતે પાત્ર મર્ચન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન સંબંધિત છે. આથી સામાન્ય ગ્રાહકો માટે યુપીઆઈ ઉપયોગ કરવાનો ખર્ચો અને દુકાનદાર માટે પેમેન્ટ સ્વીકાર કરવાના ખર્ચાને અલગ અલગ સમજવું જરૂરી છે.
સવાલ 12: આ ફેરફારની સૌથી વધુ અસર કોના પર પડશે?
જવાબ 12: તેની સૌથી વધુ અસર એવા વેપારીઓ પર પડશે તે નવા એમડીઆર નિયમના દાયરામાં આવે છે. જેમની પાસે યુપીઆઈથી પ્રાપ્ત થનારું પેમેન્ટ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. જ્યારે નાના વેપારીઓ કે જેઓ P2PM કેટેગરી અને ઝીરો MDR ની શરતની અંદર આવે છે તેમને રાહત મળતી રહેશે.
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