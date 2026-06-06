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ભારતમાં એક અનોખું સ્થળ જ્યાં એક જ દિવસમાં કરી શકો છો ત્રણ ઋતુઓનો અનુભવ, રજાઓ માટે છે સ્વર્ગ, જાણો

Unique Place In India: હિમાચલ પ્રદેશનું એક સુંદર પહાડી શહેર કલ્પા, ઉનાળાની રજાઓ માટે એક આદર્શ સ્થળ છે, જ્યાં પ્રવાસીઓ એક જ દિવસમાં ત્રણ અલગ અલગ ઋતુઓનો અનોખો અનુભવ કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:57 PM IST
ભારતમાં એક અનોખું સ્થળ જ્યાં એક જ દિવસમાં કરી શકો છો ત્રણ ઋતુઓનો અનુભવ, રજાઓ માટે છે સ્વર્ગ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ભારતમાં એક અનોખું સ્થળ જ્યાં એક જ દિવસમાં કરી શકો છો ત્રણ ઋતુઓનો અનુભવ, જાણો
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