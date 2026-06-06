/ભારતમાં એક અનોખું સ્થળ જ્યાં એક જ દિવસમાં કરી શકો છો ત્રણ ઋતુઓનો અનુભવ, રજાઓ માટે છે સ્વર્ગ, જાણો

Unique Place In India: ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન, મોટાભાગના લોકો સુખદ હવામાન, ઓછી ભીડ અને સુંદર કુદરતી દૃશ્યોવાળી જગ્યા શોધે છે. જો તમે તીવ્ર ગરમીથી રાહત મેળવવા માંગતા હો, તો હિમાચલ પ્રદેશનું કલ્પા એક યોગ્ય પસંદગી છે.
કિન્નૌર જિલ્લામાં સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 2,960 મીટરની ઊંચાઈ પર આવેલું, આ નાનું પહાડી શહેર તેના જાદુઈ વાતાવરણ માટે પ્રખ્યાત છે. મુલાકાતીઓ જણાવે છે કે એક જ દિવસમાં હવામાન ઘણી વખત બદલાય છે, જે ત્રણ અલગ-અલગ ઋતુઓનો અનુભવ કરવાનો અનુભવ કરાવે છે.
સવારનો સૂર્ય અને સાંજની ઠંડક તમને મંત્રમુગ્ધ કરી દેશે
કલ્પાનું ભૌગોલિક સ્થાન ક્ષણભરમાં તાપમાનમાં ફેરફારની મંજૂરી આપે છે. ઊંચા પર્વતો, બરફથી ઢંકાયેલ શિખરો અને ખીણમાંથી આવતા ઠંડા પવનો હવામાનમાં અચાનક ફેરફારો લાવે છે. સવાર તેજસ્વી અને સન્ની આકાશથી શરૂ થાય છે, પરંતુ બપોર સુધીમાં, આકાશ વાદળછાયું થઈ જાય છે અને હળવો ઝરમર વરસાદ શરૂ થાય છે. સાંજ નજીક આવતાં, ઠંડી પવનો ફૂંકવા લાગે છે, જેનાથી લોકો શિયાળાની ઠંડીનો અનુભવ કરે છે. આ જ કારણ છે કે મે અને જુલાઈ વચ્ચે, જ્યારે મેદાની વિસ્તારોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર વધે છે, ત્યારે લોકો આ અદ્ભુત સ્થળને પોતાનું પ્રિય સ્થળ બનાવે છે.
કિન્નર કૈલાશના અદ્ભુત દૃશ્યો અને સફરજનના બગીચા
આ મનોહર પહાડી શહેર ફક્ત તેના બદલાતા હવામાન માટે જ નહીં પરંતુ કિન્નર કૈલાશ પર્વતમાળાના તેના અદભુત દૃશ્યો માટે પણ વિશ્વભરમાં જાણીતું છે. સૂર્યોદય સમયે પર્વત શિખરો પર પડતા સૂર્યના સોનેરી કિરણો પ્રવાસીઓને સંપૂર્ણપણે મંત્રમુગ્ધ કરે છે.
વધુમાં, આ વિસ્તાર તેના લીલાછમ સફરજનના બગીચાઓ અને પરંપરાગત લાકડાના પહાડી ઘરો માટે પ્રખ્યાત છે. શિમલા અથવા મનાલી જેવા મુખ્ય પર્યટન સ્થળોની તુલનામાં, તે નોંધપાત્ર રીતે ઓછું ભીડવાળું છે, જે શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ શોધનારાઓ અને ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે ઉત્તમ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે.
દિલ્હીથી કલ્પા કેવી રીતે પહોંચવું અને તેમાં કેટલો સમય લાગશે?
દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતના અન્ય શહેરોથી કલ્પા પહોંચવા માટે રોડને શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અનુકૂળ માર્ગ માનવામાં આવે છે. દિલ્હીથી કલ્પાનું કુલ અંતર આશરે 560 થી 600 કિલોમીટર છે. મુસાફરો દિલ્હીથી ચંદીગઢ, શિમલા, નારકંડા, રામપુર અને રેકોંગ પીઓ થઈને કાર અથવા ટેક્સી દ્વારા સરળતાથી કલ્પા પહોંચી શકે છે. આખી મુસાફરીમાં સામાન્ય રીતે 12 થી 15 કલાકનો સમય લાગે છે. જો તમે બસ દ્વારા મુસાફરી કરવાનું પસંદ કરો છો, તો દિલ્હીથી રેકોંગ પીઓ સુધી સીધી બસો પણ ઉપલબ્ધ છે, જે કલ્પાથી ફક્ત 12 કિલોમીટર દૂર છે.