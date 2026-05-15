/17 કરોડની ચાંદી ભરેલી વેન પલટી, મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ-વે પર મચી અફરાતફરી

Maharashtra News: મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં મુંબઈ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર તે સમયે દોડધામ મચી ગઈ જ્યારે કરોડો રૂપિયાની ચાંદી લઈને ગુજરાત જઈ રહેલી એક વેન અચાનક પલટી ગઈ. આ અકસ્માત ચારોટી ફ્લાયઓવર પર થયો હતો, જ્યાં પૂરપાટ ઝડપે જઈ રહેલી વેન પરથી ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા તે રસ્તા પર પલટી ગઈ હતી. ઘટનાને પગલે હાઈવે પર થોડા સમય માટે વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો.
વેનમાં હતી 600 કિલો ચાંદી
મળતી માહિતી મુજબ, અકસ્માતગ્રસ્ત વેનમાં અંદાજે 600 કિલો ચાંદીની લગડીઓ ભરેલી હતી, જેની કિંમત લગભગ 17 કરોડ 66 લાખ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે. ચાંદીનો આ જથ્થો મુંબઈ સ્થિત 'નાકોડા બુલિયન કંપની'થી ગુજરાતના વાપી GIDC વિસ્તારમાં આવેલી 'મોદી સન્સ લિમિટેડ' પાસે મોકલવામાં આવી રહ્યો હતો.
પોલીસે સંભાળ્યો મોરચો
અકસ્માતની જાણ થતા જ કાસા (Kasa) પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. કરોડોની ચાંદી હોવાથી પોલીસે સૌ પ્રથમ આખા વિસ્તારને ઘેરી લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરી હતી અને વેનમાં રહેલી ચાંદીને સુરક્ષિત રીતે પોતાના કબજામાં લીધી હતી. હાઈવે પર કરોડોની ચાંદી પલટી હોવાના સમાચાર ફેલાતા જ આસપાસના લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
ચાલકને સામાન્ય ઈજા
આ અકસ્માતમાં વાહન ચાલકને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી છે. તેને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી છે અને હાલ તેની હાલત ખતરાની બહાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે ક્રેનની મદદથી પલટી ગયેલી વેનને રસ્તા પરથી હટાવી વાહનવ્યવહાર ફરી કાર્યરત કરાવ્યો હતો.
પ્રાથમિક તપાસ મુજબ અકસ્માતનું મુખ્ય કારણ વાહનની વધુ પડતી ઝડપ હોવાની આશંકા છે. ઝડપને કારણે ચાલકે સંતુલન ગુમાવ્યું હતું. કરોડોની ચાંદીનો મામલો હોવાથી સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે અને પોલીસ તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરી રહી છે.