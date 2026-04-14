Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaજેલ જેવું લાગતુ હતું જીવન... UKમાં 40 લાખની નોકરી છોડીને ભારત પાછો આવ્યો યુવક, કારણ જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે

જેલ જેવું લાગતુ હતું જીવન... UKમાં 40 લાખની નોકરી છોડીને ભારત પાછો આવ્યો યુવક, કારણ જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે


Career Decision: UKમાં 40 લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક પગારની નોકરી છોડીને ભારત પરત ફરેલા એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટની કહાની સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. જાણો કે એકલતા અને સારા જીવન સંતુલનની ઇચ્છાએ તેમને આ કઠોર નિર્ણય કેવી રીતે લીધો, અને લોકો તેના વિશે શું વિચારે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:40 PM IST
  • દેશમાં કામ કરવું એ ઘણા લોકો માટે એક સ્વપ્ન છે 
  • ખાસ કરીને જ્યારે પગાર લાખોમાં હોય છે 
  • પરંતુ, શું ફક્ત પૈસા જ જીવનમાં ખુશી નક્કી કરે છે

Trending Photos

જેલ જેવું લાગતુ હતું જીવન... UKમાં 40 લાખની નોકરી છોડીને ભારત પાછો આવ્યો યુવક, કારણ જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે

Career Decision: વિદેશમાં કામ કરવું એ ઘણા લોકો માટે એક સ્વપ્ન છે, ખાસ કરીને જ્યારે પગાર લાખોમાં હોય છે. પરંતુ, શું ફક્ત પૈસા જ જીવનમાં ખુશી નક્કી કરે છે? એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટની વાર્તાએ આ પ્રશ્ન ફરીથી ચર્ચામાં લાવ્યો છે. યુકેમાં સારો પગાર અને સ્થિર જીવન હોવા છતાં, તેમણે બધું છોડીને ભારત પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું, અને તેની પાછળનું કારણ દરેકને વિચારવા મજબૂર કરી રહ્યું છે.

₹40 લાખની નોકરી, છતાં પણ ખુશી નથી

Add Zee News as a Preferred Source

યુકેમાં નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ (NHS) સાથે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તરીકે કામ કરતા માનવ શાહ વાર્ષિક 40 લાખ રૂપિયા કમાતા હતા. આટલો ઊંચો પગાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સપોઝર તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં કોઈપણ માટે મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. જોકે, માનવ માટે આ પૂરતું નહોતું.

9થી 5ની નોકરી જેલ જેવી લાગતી હતી...

માનવએ પોતાના વિડીયોમાં સમજાવ્યું કે યુકેમાં તેની 9થી 5ની નોકરી એક પ્રકારની જેલ જેવી લાગતી હતી. તેણે કહ્યું કે આ દિનચર્યા  પોતાના વિકાસ અને સ્વતંત્રતા માટે બહુ ઓછી તક આપે છે. આ કારણે તેણે પોતાની કારકિર્દીની દિશા બદલવાનું નક્કી કર્યું.

ભારત પાછા ફર્યા અને પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કર્યું

યુકેની નોકરી છોડ્યા પછી, માનવ ભારત પાછો ફર્યો અને પોતાનું સાહસ, રિહાબોન્ડ શરૂ કર્યું. જોકે, આ નિર્ણય સરળ નહોતો. તેણે સમજાવ્યું કે તેણે યુકેમાં સારી નોકરી, મિત્રો અને આરામદાયક દિનચર્યા સાથે સ્થિર જીવન બનાવ્યું છે. આમ છતાં, તેણે જોખમ લીધું.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Shah (@physiomanav)

એકલતા સૌથી મોટું કારણ બની

વિદેશમાં રહેતા, માનવને સમજાયું કે પરિવાર અને મિત્રોથી દૂર રહેવું સૌથી મુશ્કેલ હતું. તેણે કહ્યું કે તે પરિવાર સાથે ચા પીવા અથવા મિત્રો સાથે સમય વિતાવવા જેવી નાની વસ્તુઓ ચૂકી ગયો અને કોઈ મોટો પગાર આ બાબતોની ભરપાઈ કરી શકતો નથી. તેણે એ પણ સમજાવ્યું કે ભારતમાં રહેવાનો ખર્ચ ઓછો છે, જેનાથી સારી બચત થાય છે. વધુમાં, અહીં સારી આરોગ્યસંભાળ અને આવશ્યક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા

માનવની વાર્તાએ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી છે. કેટલાક લોકોએ તેના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી છે. એક યુઝરે લખ્યું કે, વિદેશમાં પૈસા છે, પરંતુ પરિવાર અને મિત્રો સાથે આવું જીવન નથી. બીજાએ કહ્યું કે, એકલતા સહન કરવી ખરેખર મુશ્કેલ છે. જોકે, કેટલાક અન્ય લોકોએ એક અલગ દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. એક યુઝરે લખ્યું કે, ક્યારેક એકલતા સહન કરવી સરળ હોય છે, પરંતુ પોતાના દેશની સમસ્યાઓ નહીં. બીજાએ કહ્યું કે, તે બધું દ્રષ્ટિકોણ પર આધાર રાખે છે, ફક્ત પૈસા પર નહીં.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news