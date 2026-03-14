લગ્ન તૂટવાથી પરેશાન યુવકે કરી શર્મનાક હરકત, યુવતીના ઘરે આવી કર્યું આ કૃત્ય, જાણો સમગ્ર મામલો
Crime News: હૈદરાબાદમાંથી એક અજીબ ઘટના સામે આવી છે. 24 વર્ષીય એક પુરુષના લગ્ન તૂટવાથી તે યુવતી અને તેના પિતા પર નારાજ થયો હતો, આ ઘટના 11 માર્ચે બની હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું, યુવતીના ઘરે જઈ શરમજનક કૃત્ય કર્યાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. પોલીસે આરોપીની ઘરપકડ કરી લીધી છે.
Trending Photos
Crime News: હૈદરાબાદના પોચારમ વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. 24 વર્ષીય એક પુરુષ પર HIV સંક્રમિત લોહી 22 વર્ષીય મહિલાને બળજબરીથી ઇન્જેક્શન આપવાનો આરોપ છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના 11 માર્ચે બની હતી. આ ઘટના સામે આવ્યા બાદ, પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ કેસ નોંધીને તેની ધરપકડ કરી છે.
બંનેના લગ્ન અગાઉ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી અને પીડિતા સગા છે. થોડા સમય પહેલા, છોકરીના માતા-પિતાએ તેમની પુત્રીના લગ્ન તે પુરુષ સાથે નક્કી કર્યા હતા. બંને પરિવારો વચ્ચેનો સંબંધ પણ નક્કી થઈ ગયો હતો.
ખુલાસો થયો છે કે તે વ્યક્તિ HIV પોઝીટીવ
એવું કહેવાય છે કે યુવકના માતા-પિતા પહેલાથી જ HIV પોઝિટિવ હતા. આ કારણોસર, યુવતીના પરિવારે સપ્ટેમ્બરમાં તેની મેડિકલ તપાસ કરાવી હતી. ટેસ્ટ રિપોર્ટમાં યુવક HIV પોઝિટિવ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, યુવતીના પિતાએ તાત્કાલિક સંબંધ તોડી નાખ્યો અને લગ્ન રદ કર્યા.
લગ્ન રદ થવાથી આરોપી નારાજ હતો
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, લગ્ન રદ થયા બાદ આરોપી ખૂબ જ નારાજ હતો. તેને લાગ્યું કે જો યુવતી પણ HIV પોઝિટિવ થઈ જશે, તો તેને તેની સાથે લગ્ન કરવા અને કાયમ માટે તેની સાથે રહેવા માટે દબાણ કરવામાં આવશે.
ઘરે પહોંચ્યા પછી બળજબરીથી ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું
પોલીસનું કહેવું છે કે 11 માર્ચે આરોપી યુવક યુવતીના ઘરે પહોંચ્યો અને તેને HIV ગ્રસ્ત લોહીનું ઇન્જેક્શન આપ્યું. ઘટના બાદ, યુવતીના પિતાએ તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.
હત્યાનો પ્રયાસનો કેસ નોંધાયો
પોચારામ IT કોરિડોર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો છે. યુવતીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે