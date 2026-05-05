'રક્તચરિત્ર' સ્ટાઈલમાં યુવકની ઘાતકી હત્યા; સ્ટેટસ મૂક્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ખેલ ખતમ! હૃદય હચમચાવી દે તેવી ઘટના

Solapur News: ઇન્સ્ટાગ્રામ પર "રક્તચરિત્ર" ફિલ્મનું સ્ટેટસ મૂકી યુવકની ઘાતકી હત્યા. સોલાપુરમાં યુવકની સિનેમેટિક સ્ટાઇલમાં નિર્મમ હત્યા. હત્યા કરતા પહેલા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર "રક્તચરિત્ર" ફિલ્મનું સ્ટેટસ મૂક્યું હતું. હૃદય હચમચાવી દેનારી આ ઘટના સીસીટીવી (CCTV) કેમેરામાં કેદ થઈ. ઘટનાના માત્ર બે કલાકમાં જ પોલીસે છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 05, 2026, 09:43 AM IST
Solapur News: સોલાપુરના 70 ફૂટ રોડ વિસ્તારમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે. રવિવારે સવારે સાડા નવ વાગ્યાની આસપાસ છ શખ્સોએ ભેગા મળીને કોયતા (દાતરડું), લાકડી, તલવાર અને પથ્થરોના ઘા ઝીંકી એક યુવકની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી છે. મૃતક યુવકનું નામ સુરેશ કૃષ્ણા શ્રીરામ (ઉંમર 35 વર્ષ) છે. રૂવાંડા ઉભા કરી દે તેવી આ આખી ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે.

આમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે હત્યારાઓએ આ હત્યાનું પૂર્વ આયોજિત કાવતરું ઘડ્યું હોય તેમ જણાય છે. શંકાસ્પદ આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર "રક્તચરિત્ર" ફિલ્મના ડાયલોગ અને વીડિયો સ્ટેટસમાં મૂક્યા હતા. "એક સાથ નહીં, એક એક કરકે મારેંગે" - આ પ્રકારનો વીડિયો સ્ટેટસમાં મૂકીને આરોપીઓએ પોલીસને જાણે પડકાર ફેંક્યો હોય તેવા પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે.

પોલીસે આ ઘટનામાં વિજય શ્રીરામ, રોહિત અન્નારેડ્ડી, કરણ શ્રીરામ, સુમિત શ્રીરામ અને રાહુલ અન્નારેડ્ડી નામના આરોપીઓની માત્ર બે કલાકમાં ધરપકડ કરી લીધી છે. મૃતક સુરેશ શ્રીરામની ત્રણ પત્નીઓ છે અને હવે તેના આઠ બાળકો અનાથ થયા છે. મૃતક અને આરોપીઓ બંનેનો વારસાગત ભૂંડ પાળવાનો વ્યવસાય છે. થોડા વર્ષો પહેલા સુરેશ શ્રીરામે 15-20 ભૂંડ મારી નાખ્યા હોવાની શંકા આરોપીઓને હતી. આ જૂની અદાવત અને તાજેતરમાં વિવિધ કારણોસર થયેલા ઝઘડાઓને કારણે આ છ યુવકોએ સુરેશ શ્રીરામની હત્યા કરી નાખી છે.

જૂના વિવાદનો કરુણ અંત આવ્યો અને સવારના સમયે જ લાકડી, કોયતા અને પથ્થરો વડે સુરેશ શ્રીરામની હત્યા કરવામાં આવી. મૃતક સુરેશ શ્રીરામના દાદાના સમયથી આરોપી અન્નારેડ્ડી પરિવાર સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. સોલાપુરના જિલ્લા સરકારી વકીલ પ્રદીપસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, "સોલાપુરમાં થયેલો આ ગુનો અત્યંત ગંભીર છે. સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે મોટા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ગુનેગારોમાં પોલીસનો ડર ઓછો થયો હોય તેવું લાગે છે, હું આ ઘટનાની જાહેર નિંદા કરું છું."

મૃતક સુરેશ શ્રીરામના અન્ય બે ભાઈઓની પણ ભૂતકાળમાં આવા જ વિવાદમાં હત્યા થઈ હોવાની ચર્ચા સિવિલ હોસ્પિટલ વિસ્તારમાં ચાલી રહી હતી. મૃતક અને હુમલો કરનાર તમામ આરોપીઓ સામે અગાઉ પણ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. 
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

