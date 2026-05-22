/મુખ્તાર અંસારીનો પુત્ર કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાંથી લડશે ચૂંટણી? Video થયો વાયરલ

Cockroach Janata Party: હાલ જો કોઈ પાર્ટીની સોશિયલ મીડિયામાં સૌથી વધુ ચર્ચા હોય તો તે છે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP). હવે મુખ્તાર અંસારીના પુત્ર અને મઉના વિધાયક અબ્બાસ અંસારીએ પણ આ પાર્ટીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. શું તેઓ આગામી ચૂંટણી આ પાર્ટીના ચિન્હ પર લડશે? જાણો તેમણે શું કહ્યું.
સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ ધમાલ મચાવી રહેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ની તો હવે ભારતના રાજકારણમાં પણ ખુબ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 2027માં વિધાનસભા ચૂંટણી થશે. જેની હલચલ અત્યારથી જોવા મળી રહી છે. પૂર્વાંચલમાં ચૂંટણીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આ બધા વચ્ચે મુખ્તાર અંસારીના પુત્ર અને મઉ બેઠકથી વિધાયક અબ્બાસ અંસારીએ એક ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે. તાજેતરમાં તેઓ સમાજવાદી પાર્ટીની જિલ્લા ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે સાઈકલના સિમ્બોલ પર ચૂંટણી લડવાના સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે કોકરોચ જનતા પાર્ટી પસંદ પડી રહી છે. તેમના સિમ્બોલ પર ચૂંટણી લડવાનું વિચારી રહ્યો છું. અબ્બાસ અંસારીનું આ નિવેદન હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
સુહેલદેવ ભારતીય સમાજ પાર્ટીના વિધાયક અબ્બાસ અંસારીએ કહ્યું કે એક કોકરોચ પાર્ટી આવી છે. હું વિચારું છું કે તે પાર્ટીથી ચૂંટણી કેમ ન લડું? શું સિમ્બોલ હશે? કોકરોચ છે તો વિચારું છું કે તેનાથી જ ચૂંટણી લડું. ઓછમાં ઓછું તેમના મુદ્દા તો બધાને પસંદ પડે છે. મારા બધા જાણીતા લોકોએ તો તેને જોઈન કરી લીધી છે. જો અહીં કોઈ કાર્યાલય ખુલ્યું હોય તો લઈ જાઓ અને જોઈન કરાવી લો. મુખ્તાર અંસારીના પુત્રનું આ નિવેદન આગની જેમ વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
माननीय विधायक अब्बास अंसारी जी मऊ विधानसभा@Cockroachisback(कॉक्रॉच जानता पार्टी) से अगला यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने पर किया विचार और बोला की कॉक्रोच जानता पार्टी का मुद्दा मुझे बहुत पसंद आ रहा है सोच रहा हूँ अगला चुनाव @abhijeet_dipke ki @CJP_2029 की सदस्यता ले कर के अगला… pic.twitter.com/Xske6hQwnJ
— Aśif Khan (@AsifBinSajid) May 21, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે અબ્બાસ અંસારી 18મી મેના રોજ લાંબા સમય બાદ વિધાનસભા વિસ્તારમાં નજરે ચડ્યા. અબ્બાસ અંસારી સૌથી પહેલા પોલીસ અધીક્ષક ઓફિસ પહોંચ્યા. ત્યાં વિધાયક અબ્બાસ અંસારીએ પોતાના વકીલ દરોગા સિંહ સાથે એસપી કમલેશ બહાદુર સાથે મળીને સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશની કોપી સોંપી અને જિલ્લા પ્રશાસનના અધિકારીઓના આગમન બાદ વિસ્તાર ભ્રમણની સૂચનાની જાણકારી આપી.
પોલીસ અધિક્ષક કમલેશ બહાદુરને મળ્યા બાદ વિધાયક અબ્બાસ અંસારી સમાજવાદી પાર્ટીની ઓફિસ પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે પાર્ટીના જિલ્લાધ્યક્ષ દધનાથ યાદવ સાથે મળીને અન્ય કાર્યકરો સાથે એક કલાક સુધી વાત કરી. અબ્બાસ અંસારીએ જણાવ્યું કે તેઓ પોતાના વિધાનસભા વિસ્તારમાં હવે હંમેશા સક્રીય રહેશે. બીજી બાજુ દિવંગત વિધાયક મુખ્તાર અંસારીના પુત્ર અને સુહેલદેવ ભારતીય સમાજ પાર્ટીના વિધાયક અબ્બાસ અંસારીની અચાનક વધેલી સક્રિયતા અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા ખુબ થઈ રહી છે. એવી વાતો થઈ રહી છે કે વર્ષ 2027માં થનારી વિધાનસભા ચૂંટણીને જોતા વિધાયક અબ્બાસ અંસારીની ગતિવિધિઓ તેજ થઈ છે.
શું છે આ કોકરોચ જનતા પાર્ટી
એમએલએ અબ્બાસ અંસારી જે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ની વાત કરે છે તે કોઈ રાજકીય પાર્ટી નથી. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર શરૂ થયેલું એક ઓનલાઈન કેમ્પેઈન છે. જેણે ઓછા સમયમાં યુવાઓ વચ્ચે ખુબ રસ જગાવ્યો અને એક ઓળખ બનાવી લીધી છે. આ અભિયાનની શરૂઆત વિદેશમાં રહેતા ભારતીય યુવક અભીજિત દિપકેએ કરી છે. બહુ ઓછા સમયમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને પછાડીને વધુ ફોલોઅર્સ મેળવી લીધા. વાત જાણે એમ છે કે દેશના સીજેઆઈ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે યુવાઓ પર એક ટિપ્પણી કરી અને ત્યારબાદ મજાક મજાકમાં આ ડિજિટલ મૂવમેન્ટ શરૂ થઈ જેને યુવાઓનું ખુબ સમર્થન મળી રહ્યું છે.