આધાર કાર્ડને લઈને મોટા સમાચાર...આજથી બદલાઈ ગયા આ નિયમ

Aadhaar Card New Rules : આધાર કાર્ડમાં બાયોમેટ્રિક અપડેટ્સ અંગેનો એક નવો નિયમ અમલમાં આવ્યો છે, જે આજથી લાગુ થશે. આજથી ફક્ત તમારા આધાર કાર્ડ એડ્રેસને અપડેટ કરવા માટે મંજૂર કરાયેલા નવા ડોક્યુમેન્ટ જ માન્ય રહેશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:10 PM IST

Aadhaar Card New Rules : આધાર કાર્ડ સંબંધિત નવા નિયમો આજથી એટલે કે 1 ઓક્ટોબર, 2025થી અમલમાં આવ્યા છે, જેના વિશે તમારે જાણવું જરૂરી છે. ખાસ કરીને 10 વર્ષ જૂના આધાર કાર્ડ અંગે, સૂચનાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે કે નાગરિકોએ તેમના 10 વર્ષ જૂના આધાર કાર્ડ શક્ય તેટલી વહેલી તકે અપડેટ કરવા જોઈએ, નહીં તો તેમને સરકારી યોજનાઓ, બેંકિંગ સેવાઓ અને અન્ય કાર્યોનો લાભ લેવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બાયોમેટ્રિક અપડેટ ફીમાં પણ ફેરફાર આજથી અમલમાં આવ્યા છે. 

બાયોમેટ્રિક અપડેટ ફી

યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI)ના CEO ભુવનેશ્વર કુમારે ગયા અઠવાડિયે એક બેઠક યોજી હતી અને આધાર કાર્ડમાં બાયોમેટ્રિક અપડેટ અંગે નિર્ણય લીધો હતો. નવા આદેશ મુજબ, 1 ઓક્ટોબર, 2025થી બાયોમેટ્રિક અપડેટ માટે રૂપિયા 50 ફી હવે લેવામાં આવશે નહીં. જો કે, આ નિયમ 5થી 7 વર્ષની વયના બાળકો અને 15થી 17 વર્ષની વયના કિશોરોને લાગુ પડશે. આ અપડેટ તેમના માટે ફરજિયાત રહેશે. સમયસર અપડેટ કરાવવામાં નહીં આવે તો તેમનું આધાર કાર્ડ અમાન્ય થઈ શકે છે.

એડ્રેસ અપડેટ માટે નવા ડોક્યુમેન્ટ 

જાન્યુઆરી 2025થી એડ્રેસમાં ફેરફાર માટે ફક્ત બેંક સ્ટેટમેન્ટ અથવા યુટિલિટી બિલ (વીજળી, પાણી, ગેસ) માન્ય રહેશે. જોકે, નામ અથવા જન્મ તારીખમાં ફેરફાર માટે પાન કાર્ડ, મતદાર ID અથવા જન્મ પ્રમાણપત્રની જરૂર પડશે. 1 ઓક્ટોબરથી સમગ્ર અપડેટ પ્રક્રિયા ડિજિટલ હશે એટલે કે અરજીઓ UIDAI વેબસાઇટ અથવા mAadhaar એપ્લિકેશન દ્વારા સબમિટ કરવી પડશે અને ડોક્યુમેન્ટ નજીકના સેન્ટર પર વેરિફાય કરવવા પડશે.

Aadhaar cardaadhaar card updateaadhaar card rules changedaadhar card update fees

