/લગ્ન બાદ આધાર કાર્ડમાં નામ બદલવા માટે ક્યા-ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ? છૂટાછેડા બાદ કઈ રીતે અપડેટ થશે આધાર

આજના સમયમાં આધાર કાર્ડ માત્ર એક ઓળખ પત્ર નહીં, પરંતુ દરેક ભારતીય નાગરિકની સૌથી મજબૂત ડિજિટલ ઓળખ અને પાયાની જરૂરિયાત બની ગયું છે. બેંકમાં ખાતું ખોલાવવાનું હોય, સરકારી યોજનાનો લાભ લેવાનો હોય, નવું સિમ કાર્ડ ખરીદવાનું હોય કે પચી સ્કૂલ કે કોલેજમાં પ્રવેશ લેવાનો હોય, દરેક જગ્યાએ આધાર જરૂરી છે. કારણ કે દરેક મહત્વના કામમાં આધાર નંબર અને તેના પર નોંધાયેલી જાણકારીનું મિલન કરવામાં આવે છે. તેથી તેના પર નામ, સરનામા અને અન્ય વિગત સાચી હોવી ખુબ જરૂરી છે. યુવતીના લગ્ન બાદ આધારમાં સરનામું બદલવાની જરૂર હોય છે. કેટલીક પતિની સરનેમ અપનાવે છે. તેવામાં આધારમાં નામ અને સરનામું બદલાવવું જરૂરી હોય છે. લગ્ન બાદ નામ બદલવા માટે કેટલાક દસ્તાવેજની જરૂર હોય છે.
આધાર અપડેટ કરવા માટે યુઆઈડીએઆઈ (UIDAI) એ સ્પષ્ટ નિયમ બનાવ્યા છે. લગ્ન બાદ નામ બદલવું હોય, કાયદાકીય રીતે નામ સુધારવું હોય કે સંપૂર્ણ નામ બદલવું હોય, દરેક કામ માટે UIDAI એ અલગ-અલગ દસ્તાવેજ નક્કી કર્યાં છે. આધારમાં નામ અપડેટ કરાવતા પહેલા તે જાણવું જરૂરી છે કે તમારી સ્થિતિ પ્રમાણે ક્યા દસ્તાવેજ માન્ય હશે.
લગ્ન બાદ આધારમાં કઈ રીતે નામ બદલાશે (How to change your name on Aadhaar after marriage)
લગ્ન બાદ જો કોઈ યુવતી પોતાનું સરનામું બદલવા ઈચ્છે છે અને પિતાની જગ્યાએ પતિનું નામ સામેલ કરવા ઈચ્છે છે તો તે માટે પતિ અને પત્ની, બંનેના આધાર કાર્ડ અને મેરેજ સર્ટિફિકેટની જરૂર હશે. આધાર અપડેટ માટે બંનેના આધારથી લિંક નંબર પર ઓટીપી આવશે. સરનામા અપડેટની સાથે પિતાની જગ્યાએ પતિનું નામ અને નવું સરનામું આવી જશે.
જો લગ્ન બાદ કોઈ યુવતી પોતાની સરનેમ બદલવા ઈચ્છે છે તો તે માટે તેણે મેરેજ સર્ટિફિકેટ આપવું પડશે. કેન્દ્ર સરકાર કે કોઈ અન્ય રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલું મેરેજ સર્ટિફિકેટ ઓળખ, સરનામા અને સંબંધ, ત્રણેયના પ્રમાણના રૂપમાં સ્વીકાર્ય છે. જો મેરેજ સર્ટિફિકેટ પર અરજી કરનારની તસવીર ઉપલબ્ધ છે, તો તે એકમાત્ર નામ અપડેટ કરાવવા માટે પર્યાપ્ત હશે. પરંતુ જો મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં ફોટો નથી તો તે સાથે અરજીકર્તાએ પોતાના જૂના નામ અને ફોટોવાળું કોઈ પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે.
છૂટાછેડા બાદ અપડેટ કરાવવા માટે
છૂટાછેડ઼ા બાદ જો કોઈ પોતાનું લગ્નેત્તર ઉપનામ હટાવી પોતાનું જૂનું નામ સામેલ કરવા ઈચ્છે છે કે નામમાં કોઈ ફેરફાર કરવા ઈચ્છે છે તો તે માટે કોર્ટના દસ્તાવેજની જરૂર હોય છે. આ પ્રક્રિયામાં ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા જારી છૂટાછેડાની ડિક્રી (Divorce Decree) આપવાની હોય છે. લગ્નના સર્ટિફિકેટની જેમ અહીં પણ એક શરત લાગૂ હોય છે- જો છૂટાછડાની ડિક્રી પર સંબંધિત વ્યક્તિની તસવીર લાગી નથી તો તેણે પોતાના જૂના નામ અને ફોટોવાળું વધારાનું માન્ય ઓળખપત્ર લગાવવું પડશે.
આધારમાં સંપૂર્ણ નામ બદલવું હોય તો શું કરો?
જ તમારો મામલો લગ્ન કે છૂટાછેડાનો નથી, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય જીવનમાં પોતાના મરજીથી પોતાનું પ્રથમ નામ, ઉપનામ કે આખું નામ બદલવા ઈચ્છે છે તો તે માટે પ્રક્રિયા થોડી અલગ છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર ભારત સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી સત્તાવાર ગેઝેટ નોટિફિકેશન (Gazette Notification) માં નવું નામ નોંધાવવું જરૂરી છે. તે માટે સૌથી પહેલા સ્થાનિક અખબારોમાં નામ બદલવાની જાહેરાત આપવાની હોય છે અને પછી ગેઝેટમાં નામ પ્રકાશિત કરાવવામાં આવે છે. ગેઝેટ નોટિફિકેશનનો ઉપયોગ માત્ર ઓળખના પ્રમાણ (PoI) ના રૂપમાં કરી શકાય છે, તેને સરનામા, સંબંધ કે જન્મતિથિના પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવતું નથી.