/આધાર કાર્ડમાં નામ બદલવું હવે નહીં રહે સરળ! UIDAIએ કર્યા મોટા ફેરફાર, જાણી લો નવા નિયમો

ભારતનું વિશિષ્ટ ઓળખ સત્તામંડળ (UIDAI) એ આધાર કાર્ડમાં નામ બદલવાના નિયમમાં ફેરફાર કર્યો છે. નવા નિયમ હેઠળ જો કોઈ વ્યક્તિ આધારમાં પોતાના નામમાં મોટો ફેરફાર કરાવવા ઈચ્છે છે તો તેણે ભારત સરકાર કે રાજ્ય સરકારના રાજપત્ર એટલે કે ગેઝેટમાં નામ પરિવર્તનનું પ્રકાશન કરાવવું પડશે. ત્યારબાદ જ આધારમાં મોટા નામ ફેરફારની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકાશે.
નામમાં મોટા ફેરફાર માટે ગેઝેટ જરૂરી
નવા નિયમ પ્રમાણે જો આધાર કાર્ડમાં નામને સંપૂર્ણ રીતે કે મોટા સ્તર પર બદલવું છે તો માત્ર સામાન્ય દસ્તાવેજના આધાર પર આ ફેરફાર નહીં કરી શકાય. આવા મામલામાં સરકારી ગેઝેટમાં નામ પરિવર્તનનું પ્રકાશન ફરજીયાત હશે. એટલે કે આધારમાં મોટા નામ ફેરફાર માટે હવે ગેઝેટ એક જરૂરી દસ્તાવેજ બની ગયો છે.
પહેલા આવી સ્થિતિમાં રહેણાંક પ્રમાણ પત્રના આધાર પર પણ નામમાં ફેરફાર કરાવી શકાતો હતો. નવા નિયમ બાદ મોટા નામ પરિવર્તન માટે આ પ્રક્રિયામાં વધારાના દસ્તાવેજની જરૂર હશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય આધારમાં નોંધાયેલા નામની જાણકારીને વધુ વિશ્વસનીય અને પ્રમાણિત બનાવવાનો છે.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम में बदलाव से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
▶️अब नाम में बड़े बदलाव के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के राजपत्र (गजट) में प्रकाशन अनिवार्य होगा।
▶️पहले नाम में ऐसे बदलाव के लिए आवासीय प्रमाण-पत्र पर्याप्त था।… pic.twitter.com/rhv13N7su5
— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) September 29, 2026
નામનો સ્પેલિંગ સુધારવા પર રાહત
પરંતુ જો આધાર કાર્ડમાં માત્ર નામનો સ્પેલિંગ ખોટો છે અને તેમાં સામાન્ય સુધાર કરાવવો છે તો ગેઝેટની જરૂર નથી. આવા મામલામાં આવાસીય પ્રમાણ-પત્ર હજુ માન્ય રહેશે. તેનો મતલબ છે કે નામમાં સામાન્ય ભૂલ કે સ્પેલિંગ સુધાર અને નામમાં મોટા ફેરફારને અલગ-અલગ માનવામાં આવશે. તેથી આધારમાં નામ અપડેટ કરાવતા પહેલા તે જોવું જરૂરી છે કે ફેરફાર માત્ર સ્પેલિંગ સુધાર સાથે જોડાયેલો છે કે નામમાં મોટું પરિવર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આધાર અપડેટ કરાવતા પહેલા દસ્તાવેજ રાખો તૈયાર
નવા નિયમ બાદ આધાર કાર્ડમાં નામ બદલનાર જરૂરી દસ્તાવેજ તૈયાર કરવા પડશે. જો ફેરફાર મોટો છે તો સરકારી ગેઝેટમાં પ્રકાશન કરાવવું જરૂરી રહેશે. માત્ર સ્પેલિંગ સુધારના મામલામાં માન્ય પ્રમાણપત્રના આધાર પર પ્રક્રિયા આગળ વધારી શકાશે.
આ ફેરફાર બાદ આધારમાં નામ અપડેટ કરાવતા પહેલા તે સ્પષ્ટ કરી લેવું જરૂરી છે કે તમારો મામલો સામાન્ય સ્પેલિંગ સુધારનો છે કે મોટા નામ પરિવર્તનનો. તેનાથી દસ્તાવેજ તૈયાર કરવા અને અરજી પ્રક્રિયામાં મુશ્કેલીથી બચી શકાય છે.