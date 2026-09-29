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આધાર કાર્ડમાં નામ બદલવું હવે નહીં રહે સરળ! UIDAIએ કર્યા મોટા ફેરફાર, જાણી લો નવા નિયમો

Aadhaar Name Change: નવા નિયમ પ્રમાણે જો આધાર કાર્ડમાં નામ સંપૂર્ણ રીતે કે મોટા સ્તર પર બદલવાનું છે તો માત્ર સામાન્ય દસ્તાવેજના આધાર પર આ ફેરફાર થશે નહીં. આવા મામલામાં સરકારી ગેઝેટમાં નામ પરિવર્તનનું પ્રકાશન કરાવવું ફરજીયાત રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 29, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:44 PM IST
આધાર કાર્ડમાં નામ બદલવું હવે નહીં રહે સરળ! UIDAIએ કર્યા મોટા ફેરફાર, જાણી લો નવા નિયમો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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