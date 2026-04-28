હવે Aadhaar થી સાબિત નહીં થાય તમારી ઉંમર, ડેટ ઓફ બર્થના પુરાવા તરીકે આપવા પડશે આ દસ્તાવેજ

Aadhaar કાર્ડને લઈને મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. UIDAI એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આધાર હવે જન્મતારીખ  (DOB) ને પાક્કો પુરાવો માનવામાં આવશે નહીં. આવો તમને જણાવીએ કેમ આધારથી ઉંમર સાબિત થશે નહીં, તે માટે ક્યા દસ્તાવેજની જરૂર પડશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:24 AM IST
  • UIDAI એ આધારના નિયમ અંગે કરી સ્પષ્ટતા
  • હવે જન્મતારીખના પુરાવા તરીકે નહીં ચાલે આધાર
  • તમામ લોકોએ નવા નિયમો જાણવા જરૂરી

Aadhaar Not valid As Date Of Birth Proof: જો તમે અત્યાર સુધી તે વિચારો છો કે UIDAI દ્વારા જારી આધાર કાર્ડ દરેક જગ્યાએ કામ આવે છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હકીકતમાં UIDAI એ એક નિવેદન જારી કર્યું છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આધાર કાર્ડને જન્મતારીખના પાક્કા પુરાવા તરીકે ઉપયોગ ન કરી શકાય. UIDAI એ સ્પષ્ટ કર્યું કે આધાર માત્ર તમારી ઓળખ અને સરનામાનું પ્રમાણ છે, ન કે તમારી ઉંમર કે જન્મતારીખનો સત્તાવાર દસ્તાવેજ.

મહત્વનું છે કે દેશમાં લાંબા સમયથી લોકો આધારનો દરેક કામમાં ઉપયોગ કરે છે, પછી તે બેન્કિંગ હોય, શાળામાં પ્રવેશ હોય કે સરકારી યોજનાઓ. આ અપડેટ બાદ ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે કે આખરે આધારમાં જન્મ તારીખ હોવા છતાં તે કેમ કાયદેસર નથી? અને જો આધાર નહીં ચાલે તો ક્યા-ક્યા દસ્તાવેજ જરૂરી હશે?

આખરે આધારને કેમ જન્મતારીખનો પુરાવો માનવામાં આવતો નથી
તેનું સૌથી મોટું કારણ છે કે આધારમાં નોંધાયેલી જન્મતારીખ હંમેશા સંપૂર્ણ રીતે વેરીફાઈ હોતી નથી. UIDAI પ્રમાણે ઘણીવાર લોકો પાક્કા દસ્તાવેજ વગર જન્મતારીખ જાહેર કરે છે કે અનુમાનના આધારે લખાવે છે. એટલે કે આધારમાં જે જન્મતારીખ લખેલી હોય છે, તે જરૂરી નથી કે સરકારી રેકોર્ડ પ્રમાણે સાચી હોય. આ કારણે તેને ફાઇનલ પ્રમાણ માનવામાં આવતું નથી.

માત્ર UIDAI જ નહીં, પરંતુ કોર્ટ અને ઘણી કચેરી પહેલા સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે આધાર ઉંમર કે જન્મતારીખનો પાક્કો પુરાવો નથી. ઘણા મામલામાં કોર્ટે પણ કહ્યું છે કે આધારની જગ્યાએ સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ કે જન્મ પ્રમાણ પત્ર વધુ વિશ્વાસપાત્ર હોય છે.

જન્મતારીખના પુરાવા તરીકે આ દસ્તાવેજની પડશે જરૂર
જો તમારે જન્મતારીખ સાબિત કરવાની છે તો તમારે નીચે આપેલા દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

- Birth Certificate (જન્મ પ્રમાણ પત્ર)

- ધોરણ 10ની માર્કશીટ

- સરકારી અધિકારી દ્વારા જારી DOB સર્ટિફિકેટ

UIDAI ના નિયમો અનુસાર આ દસ્તાવેજોના આધાર પર Aadhaar માં જન્મતારીખ વેરીફાઈ માનવામાં આવે છે. હકીકતમાં આ નિયમ નવો નથી, પરંતુ હવે તેને લઈને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. પહેલા લોકો આધારનો દરેક કામમાં ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ હવે તેણે સાવધાન રહેવું પડશે. જો તમારી પાસે જન્મતારીખનું સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર નથી તો આગળ ચાલી ઘણા જરૂરી કામ અટકી શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

