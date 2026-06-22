/1 જુલાઈથી બદલાઈ રહ્યો છે Aadhaarનો આ નિયમ, ફ્રીમાં અપડેટ કરી શકશો આ વિગતો, નહીં ચૂકવવા પડે પૈસા

Aadhaar Email Update : યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI)એ જાહેરાત કરી છે કે, 1 જુલાઈ, 2026થી આધાર મોબાઇલ એપ દ્વારા ઇમેઇલ ID અપડેટ કરવા માટે હવે 75 રૂપિયા ફી ચૂકવવી પડશે નહીં. જોકે, આ મુક્તિ મર્યાદિત સમયગાળા માટે રહેશે. આધાર કાર્ડ દેશના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓળખ દસ્તાવેજોમાંનું એક છે, જેનો વ્યાપકપણે બેંકિંગ, સરકારી યોજનાઓ, ડિજિટલ સેવાઓ અને વિવિધ વેરિફિકેશન પ્રક્રિયાઓ માટે ઉપયોગ થાય છે. પરિણામે, આ જાહેરાત આધાર ધારકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, UIDAIએ આ મફત સર્વિસની જાહેરાત કરતી સૂચના જારી કરી છે. હાલમાં આધારમાં ઇમેઇલ ID અપડેટ કરવા માટે ₹75ની ફી લેવામાં આવે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે 1 જુલાઈ, 2026થી 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી આધાર મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમના ઇમેઇલ અપડેટ કરનારા વ્યક્તિઓએ આ ફી ચૂકવવી પડશે નહીં.
આ છૂટ ફક્ત આધાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા કરવામાં આવેલા ઇમેઇલ અપડેટ્સ પર લાગુ પડે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ અન્ય કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા તેમના ઇમેઇલ અપડેટ કરે છે, તો ₹75 ફી લાગુ થઈ શકે છે. ઇમેઇલ IDને આધાર સાથે લિંક કરવાથી મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ અને અપડેટ્સ સમયસર પ્રાપ્ત થાય છે.
यदि आपने आपने आधार में अपडेट करवाया है और आप उस आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप इसे #AadhaarApp द्वारा आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
आधार ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें - https://t.co/Eo6hMt4vUe… pic.twitter.com/pvtQWpk27v
— Aadhaar Office North East (@UIDAIGuwahati) June 20, 2026
તમારા ઇમેઇલને અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયા
સૌપ્રથમ તમારા સ્માર્ટફોન પર આધાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો. એપ્લિકેશનમાં લોગ ઇન કર્યા પછી 'પ્રોફાઇલ' વિભાગ પર નેવિગેટ કરો અને 'અપડેટ ઇમેઇલ' વિકલ્પ પસંદ કરો. આગળ તમારું નવું ઇમેઇલ ID દાખલ કરો અને ઓન-સ્ક્રીન સૂચનાઓનું પાલન કરો. એકવાર વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય, પછી તમારી રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરવામાં આવશે. યુઝર્સ એપ્લિકેશન દ્વારા તેમની રિક્વેસ્ટની સ્થિતિ ટ્રેક કરી શકે છે. 1 જુલાઈ, 2026 અને 31 ડિસેમ્બર, 2026 વચ્ચે આ પ્રક્રિયા માટે કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં.
આધાર એપ્લિકેશન પર ઉપલબ્ધ સર્વિસ
તમારા ઇમેઇલ IDને અપડેટ કરવા ઉપરાંત આધાર એપ્લિકેશન તમારા મોબાઇલ નંબર અને એડ્રેસને અપડેટ કરવા, ઇ-આધાર ડાઉનલોડ કરવા, અપડેટ હિસ્ટ્રી તપાસવા અને નવા અપડેટ્સની સ્થિતિ ટ્રેક કરવા જેવી વિવિધ સર્વિસ આપે છે. આ માટે આધાર નંબર અને આધાર સાથે નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબરની જરૂર પડશે. આધાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન યુઝર્સ માટે ડિજિટલ સેવાઓનો ઉપયોગ વધુ સરળ બનાવશે.