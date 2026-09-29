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AAPને ડોનેશન આપનારાઓના નામ આવ્યા સામે, CJPના આશુતોષ રાંકાએ પણ આપ્યો છે ફાળો

આમ આદમી પાર્ટીને ડોનેશન આપનારાઓની એક યાદી સામે આવી છે જેમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ થયા છે. ચૂંટણી પંચમાં જમા કરાયેલા પાર્ટીના ડોનેશન રિપોર્ટમાં એવા એવા નામ સામેલ છે જેને જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગશે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આગેવાનનું પણ નામ સામેલ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 29, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:39 AM IST
AAPને ડોનેશન આપનારાઓના નામ આવ્યા સામે, CJPના આશુતોષ રાંકાએ પણ આપ્યો છે ફાળો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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