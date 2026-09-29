/AAPને ડોનેશન આપનારાઓના નામ આવ્યા સામે, CJPના આશુતોષ રાંકાએ પણ આપ્યો છે ફાળો

ચૂંટણી પંચમાં જમા કરાયેલા આમ આદમી પાર્ટીના ડોનેશન રિપોર્ટમાં દાન આપનારા અનેક નામોનો ખુલાસો થયો છે. જેમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સહસંયોજક આશુતોષ રાંકા પણ સામેલ છે. તેમણે આમ આદમી પાર્ટીને 21100 રૂપિયાનો ફાળો આપ્યો હતો. આમ આદમી પાર્ટીએ 2025-26 માટે 12.10 કરોડ ફાળો મળ્યો હોવાની જાણકારી આપી છે. જે ગત ફાઈનાન્શિયલ યરમાં જણાવવામાં આવેલા 38.10 કરોડની સરખામણીમાં 68 ટકા ઘટાડો દર્શાવે છે.
સૌથી વધુ ફાળો આપનાર કોણ
આમ આદમી પાર્ટીને ફાળો આપનારાઓમાં 1202 લોકો સામેલ છે જેમાંથી આશુતોષ રાંકા પણ એક છે. રિપોર્ટથી જાણવા મળે છે કે આપને સૌથી વધુ ફાળો આપનાર પ્રુડેન્ટ ઈલેક્ટોરલ ટ્રસ્ટ અને ટ્રાઈડેન્ટ લિમિટેડ છે જેમણે 5-5 કરોડ ફાળો આપ્યો. આ બંનેનો ફાળો ભેગો થઈને પાર્ટીને મળેલા કુલ ફાળાનો લગભગ 83 ટકા ભાગ હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે ટ્રાઈડેન્ટની સ્થાપના આપના પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ રાજિન્દર ગુપ્તાએ કરી હતી. ડ્રાઈડેન્ટના 5 કરોડના ચેક પર 9 જાન્યુઆરી 2026ની તારીખ હતી. જ્યારે ગુપ્તા આપ સાથે જોડાયા હતા. જો કે આ વર્ષે એપ્રિલમાં ભાજપમાં જોડાઈ ગયા હતા.
કેજરીવાલે કેટલું આપ્યું યોગદાન
આપ પ્રમુખ અરવિંદ કેજરીવાલે નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 10000 રૂપિયાના ત્રણ યોગદાન આપ્યા. એટલે કે કુલ ફાળો 30000 રૂપિયા થયો. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આતિશીએ 3500 રૂપિયાના 12 ફાળા આપ્યા. જે બધુ મળીને 42000 રૂપિયા થયા.
પંજાબ આપ અધ્યક્ષ અમન અરોડાએ 10000 રૂપિયાના 12 ફાળા આપ્યા જે દ્વારા કુલ યોગદાન 1.20 લાખનું થયું. લેટેસ્ટ જાણકારીમાં જ્યારે ફેબ્રુઆરી 2025માં દિલ્હીમાં આપની સરકાર ગઈ હતી ત્યારબાદના પ્રથમ સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષની જાણકારી અપાઈ છે.
પાછલો રેકોર્ડ કેવો રહ્યો
આમ આદમી પાર્ટી હાલ ખાલી પંજાબમાં સત્તામાં છે. જ્યાં ટ્રાઈડેન્ટનું હેડક્વાર્ટર છે. આપને 2023-24માં 11.06 કરોડ રૂપિયાનો ફાળો મળ્યો હતો. જે 2024-25માં વધીને 38.10 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું. 2024-25માં પ્રુડેન્ટ પાર્ટીનો સૌથી મોટો ડોનર હતો જેણે 16.40 કરોડ રૂપિયાનો ફાળો આપ્યો હતો.
અન્ય પ્રાદેશિક પક્ષોમાં ટીડીપીએ 2025-26 માટે 58.25 કરોડ રૂપિયાના ફાળાની જાણકારી આપી છે જે ગત વર્ષના 83.03 કરોડ રૂપિયાથી ઓછો છે. જ્યારે YSR કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 24.31 કરોડ રૂપિયાની જાણકારી આપી છે. જ્યારે 2024-25માં આ આંકડો લગભઘ 140.04 કરોડ રૂપિયા હતો. બીજેડીએ પોતાના લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં 20000 રૂપિયાથી વધુના કોઈ ફાળાની જાણકારી આપી નથી.