ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaAAP એ રાઘવ ચડ્ઢાને આપ્યો ઝટકો, ઉપનેતા પદેથી હટાવ્યા, બોલવા પર પણ લાગ્યો પ્રતિબંધ

Raghav Chadha News: આમ આદમી પાર્ટીએ રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચડ્ઢા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. આમ આદમી પાર્ટીએ રાઘવ ચડ્ઢાને રાજ્યસભામાં ઉપનેતા પદેથી હટાવી દીધા છે. સાથે ગૃહમાં બોલવા પર પણ અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 02, 2026, 03:09 PM IST
  • આમ આદમી પાર્ટીએ રાઘવ ચડ્ઢાને આપ્યો ઝટકો
  • રાજ્યસભામાં ઉપનેતા પદેથી ચડ્ઢાને હટાવ્યા
  • હવે રાજ્યસભામાં સાંસદ અશોક મિત્તલ હશે આપના ઉપનેતા
     

AAP એ રાઘવ ચડ્ઢાને આપ્યો ઝટકો, ઉપનેતા પદેથી હટાવ્યા, બોલવા પર પણ લાગ્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચડ્ઢાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીએ ચડ્ઢાને રાજ્યસભાના ઉપનેતા પદેથી હટાવી દીધા છે. તેમની જગ્યાએ સાંસદ અશોક મિત્તલ આપના ઉપનેતા હશે. આમ આદમી પાર્ટીએ રાજ્યસભા સચિવાલયને કહ્યુ કે રાઘવ ચડ્ઢાને ગૃહમાં પાર્ટી નેતા તરીકે બોલવાની તક આપવામાં ન આવે. એટલે કે તેમના રાજ્યસભામાં બોલવાના સમય પર પણ કાતર ફરશે.

સંસદમાં જનહિતના મુદ્દા ઉઠાવી રહ્યા હતા રાઘવ ચડ્ઢા
સૂત્રોનું માનીએ તો સંસદમાં તેમને બોલવા માટે ફાળવવામાં આવતા સમયમાં પણ ઘટાડો થવાનો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાઘવ ચડ્ઢા સંસદમાં લોકો સાથે જોડાયેલા મુદ્દા જોરશોરથી ઉઠાવી રહ્યાં છે, જેમાં એરપોર્ટ પર 10 રૂપિયાની ચાથી લઈને ડિલીવરી વર્કરના મુદ્દા સામેલ છે. આ વચ્ચે તેમના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026

સૂત્રો પ્રમાણે રાઘવ ચડ્ઢા પાર્ટી સાથે ચર્ચા કર્યા વગર કેટલાક મુદ્દા પર બોલી રહ્યા હતા. તે રાજ્યસભામાં ક્યા મુદ્દા પર વાત રાખવાના છે, તેની જાણકારી પણ પાર્ટીને આપતા નહોતા. આમ આદમી પાર્ટીએ આ મુદ્દે ચડ્ઢાને ચેતવણી પણ આપી હતી. પરંતુ પાર્ટી તરફથી તેમના વિરુદ્ધ કેમ કાર્યવાહી કરવામાં આવી તેનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ પાર્ટીના આ નિર્ણય પાછળ અનુશાસનહીનતા અને પાર્ટી લાઇન હેઠળ કામ ન કરવું હોઈ શકે છે.

કાર્યવાહી પાછળનું કારણ?
રાજકીય વર્તુળોમાં તે પ્રકારની ચર્ચા ચાલી રહી છે કે રાઘવ ચડ્ઢા આમ આદમી પાર્ટીની લાઇનથી અલગ વાત કરતા હતા. એટલું જ નહીં તાજેતરમાં જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને શરાબ કાંડ મામલામાં રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટમાંથી નિર્દોષ જાહેર કરાયા તો રાઘવ ચઢ્ઢા તરફથી આ મુદ્દે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નહીં.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

