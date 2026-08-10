/9 દિવસની ભૂખ હડતાળ પછી પણ દેવેન્દ્રનાથએ કરી બતાવ્યું, જે અભિજિત દીપકે ન કરી શક્યા, જાણો

Devendra nath Mahato Assembly March: દિલ્હી પછી, ઝારખંડની રાજધાની રાંચીમાં વિદ્યાર્થી આંદોલન વધુ તીવ્ર બન્યું છે. સોમવારે, હજારો વિદ્યાર્થીઓએ જૂની વિધાનસભાથી નવી વિધાનસભા સુધી કૂચ કરી હતી. નોંધપાત્ર રીતે, નવ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર રહેલા વિદ્યાર્થી નેતા દેવેન્દ્ર નાથ મહતોએ પણ વિધાનસભા ઘેરાવમાં ભાગ લીધો હતો. માર્ચમાં ભાગ લેનારા મહતોએ બતાવેલી હિંમતનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે જંતર-મંતર વિરોધ દરમિયાન સંસદ માર્ચમાં ભાગ લઈ શક્યા ન હતા તેવા અભિજીત દિપકાએ કહ્યું હતું કે તેઓ તેમની ત્રણ દિવસની ભૂખ હડતાળને કારણે વિરોધીઓનું નેતૃત્વ કરી શક્યા ન હતા.
જેપીએસસી-જેએસએસસી પરીક્ષાઓમાં અનિયમિતતાઓનો વિરોધ કરવા માટે હજારો વિદ્યાર્થીઓએ વિધાનસભા તરફ કૂચ કરી હતી. જૂની વિધાનસભાથી આગળ વધતા વિદ્યાર્થીઓએ એક પછી એક પોલીસ દ્વારા ઉભા કરાયેલા અનેક બેરિકેડ પાર કર્યા. ત્યારબાદ, તેઓ શહીદ મેદાન નજીક રસ્તા પર બેસી ગયા. વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધતા અટકાવતા, પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ. જોકે, વિદ્યાર્થી સંગઠનોના સ્વયંસેવકોએ સતત ભીડને કાબૂમાં લેવા અને વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
એમ્બ્યુલન્સ અને સ્ટ્રેચર સાથે દેવેન્દ્ર નાથ મહતોની કૂચ
શરૂઆતમાં ચાર દિવસ સુધી પાણી પીવાથી દૂર રહેલા દેવેન્દ્ર નાથ મહતોએ વિધાનસભા કૂચ દરમિયાન વિરોધીઓને એકલા છોડ્યા નહીં. નવ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર રહેલા દેવેન્દ્ર નાથ મહતો હાથમાં શિબુ સોરેનનો ફોટો લઈને કૂચ માટે નીકળ્યા. સ્ટેજથી થોડા ડગલાં ચાલ્યા પછી, મહતોને એમ્બ્યુલન્સમાં બેસાડવામાં આવ્યા. એમ્બ્યુલન્સમાં થોડે દૂર મુસાફરી કર્યા પછી, કેટલાક પ્રદર્શનકારીઓએ સ્ટ્રેચર પોતાના ખભા પર ઉંચક્યા અને દેવેન્દ્ર નાથ મહતોને આગળ લઈ ગયા. દેવેન્દ્ર નાથની હિંમત જોઈને, વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહિત થઈ ગયા અને તેમના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.
કાંટાળા તારની જાળી ભૂખ હડતાળ કરતાં વધુ પીડા આપે
કૂચ દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત કરતા, પ્રદર્શનકારી દેવેન્દ્ર નાથ મહતોએ કહ્યું કે તેમને ભૂખ હડતાળ કરતાં પોલીસ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા કાંટાળા તારથી વધુ પીડા થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, સરકારે અરાજકતાને આમંત્રણ આપ્યું. હું હોસ્પિટલમાં દાખલ છું. હું નવ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર છું. હું એક સામાન્ય છોકરો છું, ભાત અને સૂકી રોટલી ખાઈ રહ્યો છું. મારા અંગત જીવનમાં કંઈ બદલાવાનું નથી. કાંટાળા તારની જાળી મને ભૂખ હડતાળ કરતાં વધુ દુઃખ આપે છે.
બેરીકેડના ત્રણ સ્તરો તોડી નાખવામાં આવ્યા છે. સરકાર અરાજકતા કેમ ઇચ્છે છે? સરકાર વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ સાથે કેમ સંમત નથી થઈ રહી? હું બધા વિદ્યાર્થીઓ અને મીડિયાનો આભાર માનું છું જે પીડિત વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. સંયમ અને શિસ્ત જાળવો. આજે હેમંત સોરેનનો જન્મદિવસ છે, અને હું નહોતો ઇચ્છતો કે તેઓ એવું કંઈ કરે જેનાથી જંતર-મંતર જેવી ઘટના બને. વિદ્યાર્થીઓને ઇજાઓ થાય અને આંદોલન વધુ તીવ્ર બને. તેમને જન્મદિવસની ભેટ ન આપો જેનાથી રક્તપાત થાય.
દેવેન્દ્રનાથ મહતોએ કહ્યું કે તેઓ પોતાના જીવના જોખમે કૂચમાં જોડાયા હતા કારણ કે આંદોલન કોઈપણ ક્ષણે હિંસક બની શકે છે, ભાગદોડ થઈ શકે છે, અને ટીયર ગેસ છોડવામાં આવી શકે છે, અને આવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ બચી શકશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે જો શિબુ સોરેન જીવતા હોત, તો તેઓ વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે હોત, જેમણે પોતે આખી જિંદગી વિરોધ પ્રદર્શનોનું નેતૃત્વ કર્યું હોત.
સંસદ કૂચમાં ભાગ ન લેવા અંગે દીપકે શું કહ્યું?
20 માર્ચે દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ દરમિયાન, જ્યારે સંસદ કૂચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે સીજેપીના વડા અભિજીત દીપક પોતે તેનું નેતૃત્વ કરી શક્યા ન હતા. તેઓ જંતર-મંતર પર ટ્રક પર રહ્યા હતા. આ માટે તેમની ભારે ટીકા થઈ હતી.
તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, દીપકે સમજાવ્યું કે તેઓ ત્રણ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર હતા અને તેમને ચક્કર આવવા લાગ્યા હતા. અન્ય સીજેપી સભ્યોની વિનંતી પર, તેઓ ટ્રક પર સવારી કરીને ભીડને માર્ગદર્શન આપવા માંગતા હતા. દીપકે કહ્યું કે જો તેઓ ભૂખ હડતાળ પર ન હોત, તો તેઓ પોતે જમીન પર કૂચ કરી હોત.