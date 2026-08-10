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9 દિવસની ભૂખ હડતાળ પછી પણ દેવેન્દ્રનાથએ કરી બતાવ્યું, જે અભિજિત દીપકે ન કરી શક્યા, જાણો

Devendra nath Mahato Assembly March: સોમવારે ઝારખંડની રાજધાની રાંચીમાં યોજાયેલા વિધાનસભા માર્ચમાં દેવેન્દ્ર નાથ મહતોએ પણ ભાગ લીધો હતો. નવ દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર હોવા છતાં, તેમણે એમ્બ્યુલન્સમાં કૂચ કરી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:41 PM IST
9 દિવસની ભૂખ હડતાળ પછી પણ દેવેન્દ્રનાથએ કરી બતાવ્યું, જે અભિજિત દીપકે ન કરી શક્યા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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9 દિવસની ભૂખ હડતાળ પછી પણ દેવેન્દ્રનાથએ કરી બતાવ્યું, જે દીપકે ન કરી શક્યા, જાણો
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