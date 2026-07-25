/ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અભિજીત દીપકનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Abhijeet Dipke Reaction: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ, જંતર-મંતર પર ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો. આંદોલનના અગ્રણી વ્યક્તિ અભિજીત દિપકેએ મંચ પરથી રાજીનામાની જાહેરાત કરી છે. આ પછી, ઉજવણી શરૂ કરી છે. ઉજવણી વચ્ચે ભીડને સંબોધતા, દિપકે કહ્યું કે, અમે તે કર્યું. લોકો કહેતા હતા કે આ સરકારમાં રાજીનામા નથી થતા. પણ અમે તે કરી બતાવ્યું.
દિપકે કહ્યું કે, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું છે. આપણે તે કર્યું. તેમણે શું કહ્યું, કે આ સરકારમાં રાજીનામા નથી થતા? અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે જુકતી હૈ દુનિયા જુકાને વાલા ચાહિયે.
DEMOCRACY WINS! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/HpCaqBkPxc
— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
પોતાની વાત ચાલુ રાખતા, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપકે કહ્યું કે આ રાજીનામું એ વાતનો પુરાવો છે કે જો જનતા ડરતી નથી અને સરકાર સામે નમી નથી, તો આપણે કોઈના રાજીનામા માટે દબાણ કરી શકીએ છીએ. "આપણે ડરવાની જરૂર નથી. આ લોકશાહી છે. તેમણે રાજીનામું આપી દીધું છે.
#WATCH | Delhi: Moment when Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned from his post; visuals from the protest at Jantar Mantar pic.twitter.com/6YNf9LN3bN
— ANI (@ANI) July 25, 2026
પરંતુ હવે અમારી બે માંગણીઓ છે. NEET પેપર લીક પછી આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને 1 કરોડ રૂપિયાનું વળતર આપવું જોઈએ. અને બીજી માંગણી એ છે કે 20 જુલાઈના રોજ ગુંડાઓની જેમ વર્તન કરનારા પોલીસકર્મીઓ સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. જેથી તેઓ કોકરોચ સાથે ચેડા ન કરવાનું સમજી શકે.
"ઝુકતી હૈ દુનિયા ઝુકાને વાલા ચાહિયે...", ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ CJPના અભિજીત દીપકેનું નિવેદન#AbhijitDipke #CJP #DharmendraPradhan #Resignation #PoliticalStatement #viralvideo #trendingshorts pic.twitter.com/OFsgs3mP6j
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 25, 2026
આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ટ્વિટર હેન્ડલ પર પણ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. ફોન દ્વારા માહિતી મેળવનાર સૌપ્રથમ દીપક હતા. ત્યારબાદ તેમણે સ્ટેજ પરથી તેની જાહેરાત કરી હતી.