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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અભિજીત દીપકનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Abhijeet Dipke Reaction: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ, જંતર-મંતર પર ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો. અભિજીત દિપકેએ કહ્યું કે, અમે તે કર્યું. દુનિયા નમી ગઈ છે, આપણને કોઈને નમી દેવા માટે કોઈની જરૂર છે."

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:45 PM IST
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અભિજીત દીપકનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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