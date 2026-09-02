/અભિજીત દીપકેએ ખોલી આખી પોલ! AAP માટે કામ કરવાની વાત સ્વીકારી, શેર કરી ડિટેલ

Abhijeet Dipke AAP Connection: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ ખુલાસો કર્યો છે કે તેઓ આમ આદમી પાર્ટી સાથે કામ કરતા હતા કે નહીં. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પાર્ટી સાથે કામ કરે છે અને તેમને તેના પર ગર્વ છે. નોંધપાત્ર રીતે, દિપકે તાજેતરમાં 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ માર્ચ કાઢવાનો પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે.
ખાનગી ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં, તેમણે આપ સાથેના તેમના સબંધ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. તેમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, તમે પહેલા એક વિપક્ષી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા હતા. શું તમને લાગે છે કે આનો ઉપયોગ હંમેશા તમારી વિરુદ્ધ થશે?
અભિજીત દિપકે અને આપ કનેક્શન
તેમણે જવાબ આપ્યો કે, મને લાગે છે કે એક એવી ઇકોસિસ્ટમ હશે, જે એ હકીકત પર પાછા જશે કે તેઓ આમ આદમી પાર્ટી સાથે હતા. આમ આદમી પાર્ટી એક રાજકીય પક્ષ છે અને મેં ત્યાં કામ કર્યું છે. મેં ત્યાં મેસેજીંગ પર કામ કર્યું છે, અને મેં તેને ક્યાંય છુપાવ્યું નથી. મેં ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે, અને મને ત્યાં કામ કરવાનો ગર્વ છે.
ટીકાકારોને જવાબ આપ્યો
તેમણે આગળ કહ્યું કે, મને શિક્ષણ અને આરોગ્ય પર કામ કરવાની તક મળી. જો તેઓ તેનો ઉપયોગ મને નિશાન બનાવવા માટે કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ કરી શકે છે. તેનો અર્થ એ પણ છે કે ભૂતકાળ સિવાય તેમની પાસે મને નિશાન બનાવવા માટે કંઈ નથી.
AAP સાથે કામ કર્યું
મે મહિનામાં પ્રકાશિત ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, દીપકે બોસ્ટન, યુએસએ જતા પહેલા AAP સાથે કામ કર્યું હતું. તેમના પર વારંવાર આ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
5 સપ્ટેમ્બરે કોઈ રેલી નહીં
CJPએ 5 સપ્ટેમ્બરે તેની આયોજિત કૂચ પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટી કહે છે કે સરકારે કેન્દ્ર સરકારને FIR પાછી ખેંચવા અને આત્મહત્યા કરનારા ઉમેદવારોના પરિવારોને વળતર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યા પછી તેણે આ નિર્ણય લીધો હતો. પાર્ટી એમ પણ કહે છે કે સરકારે જુલાઈમાં આપેલા તેના તમામ વચનો પૂરા કર્યા છે.
દીપકે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું પણ સ્વાગત કર્યું. તેમણે કહ્યું કે આ નિર્ણય રસ્તા પર ઉતરેલા અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોને ન્યાય આપે છે.
મંગળવારે મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે 20થી 25 જુલાઈ દરમિયાન થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ વિદ્યાર્થીઓ સામે દાખલ કરાયેલા તમામ ફોજદારી કેસ રદ કર્યા. તેણે કેન્દ્ર સરકારને ત્રણ મહિનાની અંદર આત્મહત્યા કરનારા NEET ઉમેદવારોના પરિવારોને નાણાકીય વળતર આપવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો.