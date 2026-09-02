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અભિજીત દીપકેએ ખોલી આખી પોલ! AAP માટે કામ કરવાની વાત સ્વીકારી, શેર કરી ડિટેલ

Abhijeet Dipke AAP Connection: જૂન અને જુલાઈમાં રાજધાની દિલ્હીમાં પેપર લીક સામે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો પછી અભિજીત દિપકેના આમ આદમી પાર્ટી સાથેના સંબંધો ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. હવે, તેમણે ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે તેઓ પાર્ટી સાથે કામ કરતા હતા. ત્યારબાદ તેઓ અભ્યાસ માટે અમેરિકા ગયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 02, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:16 PM IST
અભિજીત દીપકેએ ખોલી આખી પોલ! AAP માટે કામ કરવાની વાત સ્વીકારી, શેર કરી ડિટેલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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