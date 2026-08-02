/1,00,00,000 ના ફંડિંગ પર ફસાયા અભિજીત દીપકે! પિતા પાસે અમેરિકા મોકલવાના પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? ECI પાસે તપાસની માંગ

Abhijeet Dipke: દિલ્હીમાં જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન અને છાત્ર આંદોલન ખતમ કર્યા પછી અભિજીત દીપકે એક કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાતા દેખાઈ રહ્યા છે. જી હા, એમની કૉકરોચ જનતા પાર્ટીના લીગલ ડિફેન્સ ફંડ પર સવાલો ઊભા થયા છે. એક સવાલ એ પણ પૂછવામાં આવ્યો છે કે અભિજીત દીપકેના પિતા ભગવાનરાવ દીપકે પાસે એમને અમેરિકા મોકલવા માટે પૈસા ક્યાંથી આવ્યા, જ્યારે કે તેઓ એક નિવૃત્ત કર્મચારી છે? ગુજરાતના સુરત જિલ્લાના RTI એક્ટિવિસ્ટ અમિત તિવારીએ CJP ના લીગલ ડિફેન્સ ફંડ અને અભિજીત દીપકેના પિતાની આર્થિક સ્થિતિની તપાસની માંગ ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) અને સેન્ટ્રલ GST બોર્ડના અધિકારીઓ પાસે કરી છે.
પાર્ટીના રજિસ્ટ્રેશનને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા
RTI કાર્યકર્તા અમિત તિવારીએ ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) અને સેન્ટ્રલ GST બોર્ડના અધિકારીઓને લખેલા પત્રમાં સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી પોતાના પુત્રને હાયર એજ્યુકેશન માટે અમેરિકા કેવી રીતે મોકલી શક્યા? કૉકરોચ જનતા પાર્ટીના એક કરોડના લીગલ ડિફેન્સ ફંડનું સત્ય શું છે? CJP કાર્યકર્તાઓને કાનૂની મદદ અને એના માટે ફંડ કેવી રીતે મળી રહ્યું છે? CJP નું વૈધાનિક અસ્તિત્વ કેવી રીતે છે? પાર્ટીનું રજિસ્ટ્રેશન નથી થયું તો આ રાજકીય પક્ષની જેમ કેવી રીતે કામ કરી રહી છે? કૉકરોચ જનતા પાર્ટીને લીગલ ડિફેન્સ ફંડના રૂપમાં ₹1 કરોડ કેવી રીતે મળી રહ્યા છે? ચૂંટણી પંચે તપાસ કરવી જોઈએ.
એક કરોડના લીગલ ફંડની તપાસની માંગ
RTI કાર્યકર્તાએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે શું કૉકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951ની કલમ 29A હેઠળ રજિસ્ટર્ડ છે? જો પાર્ટીનું રજિસ્ટ્રેશન નથી થયું તો રાજકીય પક્ષની જેમ આનું સંચાલન કેવી રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે? સીનિયર એડવોકેટ અને રાજ્યસભા સાંસદ કપિલ સિબ્બલે CJP ને 1 કરોડની કાનૂની સહાયતા આપવાની જાહેરાત કરી તો શું આ ફંડ પર એમણે 18 ટકા GST ની ચૂકવણી કરી છે કે નહીં? એક પાર્ટીને આટલું ફંડ આપવામાં આવવાની તપાસ થવી જોઈએ. આ ફંડ CJP ના સંસદ માર્ચમાં ઘાયલ થયેલા પ્રદર્શનકારીઓને કાનૂની સહાયતા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.