Alert! લગભગ 2 કરોડ ભારતીય નોકરીઓ જોખમમાં... એક્સપર્ટે આ મુખ્ય કારણ ટાંકીને આપી કડક ચેતવણી

Indian Jobs Risk: ભારતમાં મધ્યમ વર્ગની નોકરીઓ એક ઊંડાણભર્યા સંકટનો સામનો કરી રહી છે, જે ફક્ત મંદીથી જ નહીં પરંતુ કોર્પોરેટ કામગીરી, AI અને વૈશ્વિક વ્યવસાયિક પરિસ્થિતિઓને કારણે પણ થઈ રહી છે. માર્સેલસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના સ્થાપકએ પણ તેના પર પોતાની વાત રજુ કરી છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:10 PM IST

Indian Jobs Risk: ભારતમાં નોકરીઓ ફક્ત આર્થિક મંદીને કારણે જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણા પરિબળોને કારણે પણ સંકટનો સામનો કરી રહી છે. માર્સેલસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના સ્થાપક સૌરભ મુખર્જીએ ચેતવણી આપી છે કે જો નીતિ નિર્માતાઓ સમયસર પગલાં નહીં લે તો પરિસ્થિતિના ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.

નોકરીઓમાં ફેરફારને કારણે

મુખર્જીના મતે, આ કટોકટી આર્થિક મંદીનું પરિણામ નથી. કંપનીઓ ખર્ચ ઘટાડવા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે AI અને ઓટોમેશન અપનાવી રહી છે. IT, બેંકિંગ અને મીડિયા જેવા ક્ષેત્રોમાં પરંપરાગત મધ્યમ વર્ગની નોકરીઓનું સ્થાન ગિગ જોબ્સ લઈ રહી છે. જાહેરાત, મોડેલિંગ અને મીડિયામાં ઘણી નોકરીઓ હવે AI દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

ગિગ અર્થતંત્રની વધતી જતી અસર

મુખર્જીએ સમજાવ્યું કે આગામી બેથી ત્રણ વર્ષમાં, ભારતનું કાર્યબળ ગિગ અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર રીતે શિફ્ટ થઈ શકે છે. આ ફક્ત રાઇડશેર અથવા ફૂડ ડિલિવરી સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, ગિગ જોબ્સ ઘણા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રોને પણ અસર કરશે.

ઘરેલું દેવું અને નાણાકીય દબાણ

ભારતમાં ઘરગથ્થુ દેવાનો બોજ પણ આ કટોકટીને વધારી રહ્યો છે. હોમ લોનને બાદ કરતાં, ભારતીય ઘરેલું દેવું આવકના આશરે 33-34% હિસ્સો ધરાવે છે, જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ માનવામાં આવે છે. આનાથી વપરાશ વધારવાનું મુશ્કેલ બને છે.

યુએસ વેપાર તણાવની અસર

મુખર્જીએ યુએસ સાથેના વેપાર તણાવ અને ટ્રમ્પ ટેરિફના સંભવિત વળતર અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો ટ્રમ્પ ટેરિફ હટાવવામાં નહીં આવે, તો ક્રિસમસ સુધીમાં લગભગ 20 મિલિયન ભારતીય નોકરીઓ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

