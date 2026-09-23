Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /યુપીમાં પત્ની-પુત્ર અને બે પૂજારીઓની હત્યા કરનારો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો, 8 કલાક ચાલ્યું બંધક સંકટ

યુપીમાં પત્ની-પુત્ર અને બે પૂજારીઓની હત્યા કરનારો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો, 8 કલાક ચાલ્યું બંધક સંકટ

ઉત્તર પ્રદેશથી એક હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે. એક યુવકે તેની પત્ની, બે પુજારીઓ અને પુત્રની ગોળી મારીને હત્યા કરી અને ત્યારબાદ પોતાના જ બાળકોને ઘરમાં બંધક બનાવી રાખ્યા. 8 કલાકની ભારે જદ્દોજહેમત બાદ પોલીસે આ બંધક સંકટ ખતમ કરવામાં સફળતા મેળવી અને આરોપી અરવિંદ સિંહ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર મરાયો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 23, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:04 AM IST
યુપીમાં પત્ની-પુત્ર અને બે પૂજારીઓની હત્યા કરનારો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો, 8 કલાક ચાલ્યું બંધક સંકટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જમ્યા પછી 1 એલચી ખાવાની આદત બની શકે છે ગેમચેન્જર, આ 4 ફાયદા તો બીજા દિવસથી દેખાશે
2
3
4
5