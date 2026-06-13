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પુરુષોના પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર ટિપ્પણી કરનારી સેજલ પર એક્શન, સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી શોની ક્લિપ થઈ વાયરલ, જાણો


Sejal Pawar Controversial Joke On Cadaver: પ્રણીત મોરેના સ્ટેન્ડ-અપ શોમાં પુરુષોના ગુપ્તાંગ પર અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર MBBS વિદ્યાર્થી સેજલ પવારને એક્શન લેવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:28 PM IST
પુરુષોના પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર ટિપ્પણી કરનારી સેજલ પર એક્શન, સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી શોની ક્લિપ થઈ વાયરલ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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પુરુષોના પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર ટિપ્પણી કરનારી સેજલ પર એક્શન, શોની ક્લિપ થઈ વાયરલ, જાણો
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