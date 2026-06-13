/પુરુષોના પ્રાઈવેટ પાર્ટ પર ટિપ્પણી કરનારી સેજલ પર એક્શન, સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી શોની ક્લિપ થઈ વાયરલ, જાણો

Sejal Pawar Controversial Joke On Cadaver: સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન પ્રણીત મોરેના વિવાદાસ્પદ સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી શોની ક્લિપ બાદ, KEM હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજે MBBS વિદ્યાર્થી સેજલ પવારને 15 દિવસ માટે ફરજિયાત રજા પર મોકલી દીધી છે.
સેજલ પવારને હોસ્પિટલ કેમ્પસ, મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્ટેલ કેમ્પસમાં પ્રવેશવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. કોમેડી શોમાં પુરુષોના ગુપ્ત ભાગોની મજાક ઉડાવનાર પવાર સામે આ પહેલી કાર્યવાહી છે.
કોલેજમાં પ્રવેશવા પર લગાવવામાં આવ્યો પ્રતિબંધ
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે વીડિયોમાં સેજલ પવાર દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનો અયોગ્ય અને અસ્વીકાર્ય છે. તેથી, સેજલને તેના પરિવાર માટે અસ્થાયી રૂપે મુક્ત કરવામાં આવી છે. તે 15 દિવસ સુધી કોલેજ સંબંધિત અન્ય કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. સંસ્થાએ જણાવ્યું છે કે જાહેર તપાસમાં વધારો અને સોશિયલ મીડિયા પર તેના વિરુદ્ધ થઈ રહેલા વિરોધ વચ્ચે તેની સલામતી અને સુખાકારીનું રક્ષણ કરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
તપાસ માટે સમિતિની રચના
ઘટના અંગે, હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પૂછપરછ દરમિયાન સેજલ ભાવુક થઈ ગઈ હતી અને સતત રડતી હતી. તેમણે પોતાના વિવાદાસ્પદ નિવેદન માટે પણ દિલગીરી વ્યક્ત કરી હતી. વિવાદ પછી તેમને થયેલા માનસિક તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, સંસ્થાએ તેમને ડિપ્રેશન અથવા અન્ય કોઈપણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચવા માટે વ્યાવસાયિક કાઉન્સેલિંગ લેવાની સલાહ આપી છે. KEM હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજે આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવા માટે પાંચ સભ્યોની સમિતિ બનાવવાની ભલામણ કરી છે.
7 દિવસમાં રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો રહેશે
આ પેનલમાં એક નિવૃત્ત વરિષ્ઠ પ્રોફેસર, એક વરિષ્ઠ પત્રકાર અને મેડિકલ કોલેજના ત્રણ ફેકલ્ટી સભ્યોનો સમાવેશ થશે. આ પેનલ વાયરલ વીડિયોની તપાસ કરશે, કેસ સાથે સંબંધિત હકીકતોની ચકાસણી કરશે અને વિવાદની અસરનું મૂલ્યાંકન કરશે.
સમિતિને 7 દિવસની અંદર તેનો અહેવાલ સબમિટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ સંસ્થા અને સંબંધિત અધિકારીઓ આગળની કાર્યવાહીનો નિર્ણય લેશે. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવામાં આવશે નહીં. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તપાસ સંપૂર્ણ નિષ્પક્ષતા અને પારદર્શિતા સાથે હાથ ધરવામાં આવશે.