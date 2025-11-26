Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

T20 વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર થતા જ અમદાવાદ વિશે આ શું બોલી ગયા આદિત્ય ઠાકરે? 

શિવસેના (UBT) નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ આગામી ટી20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલના વેન્યૂને લઈને સવાલ ઉઠાવ્યા છે. આઈસીસી પર પક્ષપાતનો પણ આરોપ લગાવી દીધો છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 26, 2025, 08:34 AM IST

શિવસેના(UBT) નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ આગામી ટી20 વર્લ્ડ  કપ ફાઈનલને લઈને ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) પર પક્ષપાતનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઠાકરેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરીને સવાલ ઉઠાવ્યો કે દરેક મોટી મેચની ફાઈનલ સતત અમદાવાદમાં જ કેમ યોજાઈ રહી છે. 

ઠાકરેએ કહ્યું કે અમદાવાદ અગાઉ એક વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ હોસ્ટ કરી ચૂક્યું છે અને આવામાં આઈસીસીએ અન્ય પરંપરાગત ક્રિકેટ વેન્યૂને પણ તક આપવી જોઈએ. તેમણે લખ્યું કે વાનખેડે સ્ટેડિયમ, મુંબઈ T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ માટે સૌથી યોગ્ય યોગ્ય સ્થાન છે. તેમણે 2011 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલની યાદ અપાવતા કહ્યું કે વાનખેડે સ્ટેડિયમે દુનિયાને સૌથી યાદગાર ક્રિકેટ ફાઈનલમાંથી એકની મેજબાની કરી હતી. 

Guess where the Final is scheduled?
Ahmedabad.

What’s this fascination of pulling every single final there? Has this been a traditional cricket venue?

Why not Mumbai?

Wankhede will be the absolute best venue for a T20 World Cup final.… pic.twitter.com/thezl9QIz0

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 25, 2025

આદિત્ય ઠાકરેએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે દરેક ફાઈનલ અમદાવાદમાં કરાવવાનો શું શોખ છે? શું આ કોઈ ટ્રેડિશનલ ક્રિકેટ વેન્યૂ રહ્યું છે? મુંબઈ કેમ નહીં? વાનખેડે સૌથી સારો વિકલ્પ છે. આશા છે કે ICC રાજનીતિ અને ફેવરેટિઝમમાં સામેલ નહીં થાય. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈડન ગાર્ડન્સ (કોલકાતા), એમએ ચિદંબરમ સ્ટેડિયમ (ચેન્નાઈ), આઈએસ બિન્દ્રા સ્ટેડિયમ (મોહાલી) જેવા પ્રતિષ્ઠિત મેદાન પણ ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલની મેજબાની માટે સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે. ઠાકરેએ આરોપ લગાવ્યો કે અચાનક વધતા ફેવરેટિઝમના કારણે પરંપરાગત ક્રિકેટ શહેરોની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. 

