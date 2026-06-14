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NEET UGની રી-ટેસ્ટ માટે એડમિટ કાર્ડ કરવામાં આવ્યા જાહેર, જાણો કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Out: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ 21 જૂને યોજાનારી NEET UG પુનઃપરીક્ષા માટે પ્રવેશ કાર્ડ જાહેર કર્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમને neet.nta.nic.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. જોકે, પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા ઉમેદવારોએ તેમના બેંક ખાતાની માહિતી ચકાસવી ફરજિયાત છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:19 PM IST
NEET UGની રી-ટેસ્ટ માટે એડમિટ કાર્ડ કરવામાં આવ્યા જાહેર, જાણો કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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