/NEET UGની રી-ટેસ્ટ માટે એડમિટ કાર્ડ કરવામાં આવ્યા જાહેર, જાણો કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Out: મેડિકલ અભ્યાસની તૈયારી કરી રહેલા દેશભરના લાખો ઉમેદવારો માટે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ RE-NEET UG 2026 પુનઃપરીક્ષા માટે પ્રવેશ કાર્ડ સત્તાવાર રીતે જાહેર કર્યા છે. 21 જૂન, 2026ના રોજ યોજાનારી પુનઃપરીક્ષામાં બેસતા વિદ્યાર્થીઓ હવે NTAની સત્તાવાર વેબસાઇટ, neet.nta.nic.in પર જઈને સીધા જ તેમનું પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા બેંક ખાતાની ચકાસણી ફરજિયાત
આ વખતે, NTAએ પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ પ્રક્રિયામાં એક મોટો અને મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યો છે. એજન્સીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે પ્રવેશ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા બધા ઉમેદવારોએ તેમના બેંક ખાતાની માહિતી ચકાસવી આવશ્યક છે. આ પગલું એટલા માટે લેવામાં આવ્યું છે કારણ કે આ પ્રક્રિયા સીધી ફી રિફંડ સાથે જોડાયેલી છે. તેથી, બધા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ પગલું ખૂબ કાળજી સાથે પૂર્ણ કરે.
પરીક્ષા 21 જૂનના રોજ બપોરની શિફ્ટમાં લેવામાં આવશે
આ NEET UG 2026 પુનઃપરીક્ષા રવિવાર, 21 જૂન, 2026 ના રોજ લેવામાં આવશે. પરીક્ષાનો સમય બપોરે 2:00થી સાંજે 5:15 વાગ્યા સુધીનો છે. NTAએ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ અને સુરક્ષા તપાસની ઔપચારિકતાઓ દરમિયાન કોઈપણ ઉતાવળ કે અસુવિધા ટાળવા માટે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર વહેલા પહોંચી જવાની સલાહ આપી છે.
તમારું એડમિટ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું (સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પદ્ધતિ):