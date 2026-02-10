Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અદનાન સામીએ RSS વડા સાથે કર્યું ભોજન તો થયો વિવાદ, હવે સિંગરે કોંગ્રેસ અને સંજય રાઉતને આપ્યો જવાબ

Adnan Sami Controversy: પ્રખ્યાત સિંગર અદનાન સામીએ RSS વડા મોહન ભાગવત સાથેના તેમના રાત્રિભોજનને લઈને ચાલી રહેલા રાજકારણ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ટ્વિટર પર વિપક્ષની ટીકાનો આકરો જવાબ આપ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:33 AM IST

Trending Photos

અદનાન સામીએ RSS વડા સાથે કર્યું ભોજન તો થયો વિવાદ, હવે સિંગરે કોંગ્રેસ અને સંજય રાઉતને આપ્યો જવાબ

Adnan Sami Controversy: અદનાન સામીએ સંજય રાઉત અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને તીખી પ્રતિક્રિયા આપી છે, જેમણે RSS વડા સાથેના તેમના ભોજન પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમના એક વાયરલ ફોટાની ટીકા થઈ રહી હતી. આ ફોટામાં, RSS વડા મોહન ભાગવત ડાઇનિંગ ટેબલ પર અદનાન સામી સાથે જોવા મળે છે. 

વિપક્ષ, ખાસ કરીને કોંગ્રેસ અને શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે, ફોટો પર મોહન ભાગવત પર આકરા પ્રહારો કર્યા. હવે, અદનાન સામીએ આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને ટ્વિટર પર એક લાંબી પોસ્ટ લખી છે. અદનાન મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસને ટેગ કરીને સંજય રાઉતના હાર્મોનિયમ વગાડવા પર કટાક્ષ કર્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અદનાન સામીનો જવાબ

અદનાન સામી લખ્યું કે, મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસના પ્રિય આદરણીય દેશભક્ત સાથીઓ, જો કોઈ તમને તમારા પૂર્વજો દ્વારા થયેલા ભાગલા માટે જવાબદાર ઠેરવે છે, તો તે તમારા માટે અન્યાયી હશે કારણ કે તમને તેમના કાર્યો માટે સજા થઈ શકતી નથી. છતાં આજે તમે પાકિસ્તાનને એક કાયદેસર દેશ તરીકે સ્વીકારો છો. એક સમયે જે ભારત હતું તે હવે પાકિસ્તાન છે... તો જ્યારે કોઈ ફેરફાર કાયદેસર રીતે અને યોગ્ય પ્રક્રિયા દ્વારા થયો છે, ત્યારે તમે તેને સ્વીકારો છો અને આગળ વધો છો... કોઈ શંકા છે? બસ, કૃપા કરીને હવે આગળ વધો...

 

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 9, 2026

હાર્મોનિયમ પર મજાક

અને મારા પ્રિય સંજય, તમે જે રીતે હાર્મોનિયમ વગાડો છો તે ખરેખર ભયંકર છે, પરંતુ તેના માટે તમારા પિતાને દોષ આપવો ખોટું હશે. તમારી આંગળીઓનું સંકલન સંપૂર્ણપણે ખોટું અને અજીબ છે, મને તમને શીખવવામાં ખુશી થશે. હું રાજકારણી નથી, હું એક સંગીતકાર છું જે મારા ગીતો દ્વારા પ્રેમ ફેલાવે છે. તેથી જે કોઈ મને પ્રેમ આપે છે, હું પ્રેમ પાછો આપીશ, હું તમને બધાને પણ પ્રેમ કરું છું... આગલી વખતે, નફરતને બદલે પ્રેમનો પ્રયાસ કરો... બસ!' જય હિંદ અને જય મહારાષ્ટ્ર.

આખો મામલો શું હતો?

આરએસએસ શતાબ્દી સમારોહમાં હાજરી આપનારા ઘણા સેલિબ્રિટીઓમાં અદનાન સામી પણ હતા. જ્યારે અદનાન સામીએ મોહન ભાગવત સાથે લંચ માણ્યો હતો તેવો ફોટો વાયરલ થયો, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોસ્ટ કરી, "અદનાન સામીના પિતા, અરશદ સામી ખાન, પાકિસ્તાની વાયુસેનામાં પાઇલટ હતા જેમણે 1965ના યુદ્ધ દરમિયાન પઠાણકોટ એરબેઝનો નાશ કર્યો હતો. આજે, મોહન ભાગવત તેમની સાથે લંચ માણી રહ્યા છે. 

 

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 8, 2026

RSSનું આ પગલું રાષ્ટ્રવિરોધી છે. સંજય રાઉતે પણ આ ફોટા પર કડક ટિપ્પણી કરી હતી. કોઈનું નામ લીધા વિના, તેમણે શિલ્પા શેટ્ટી પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે ફોજદારી કેસમાં લુકઆઉટ નોટિસ ધરાવતી અભિનેત્રી આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી રહી છે. રાઉતે લખ્યું કે, RSS દેશને શું પ્રેરણા આપી રહ્યું છે?

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Adnan SamiRSS chiefcontroversylunchSingerAdnan Sami replyCongressSanjay RautGujarati NewsMohan Bhagwat

Trending news