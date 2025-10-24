જાણીતા એડ ગુરૂ પીયુષ પાન્ડેયનું નિધન, 'અબકી બાર મોદી સરકાર'નો આપ્યો હતો નારો
Piyush Pandey Passes Away: ભારતીય એડવર્ટાઇઝિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજ પીયુષ પાન્ડેયનું નિધન થઈ ગયું. તેમણે ચાર દાયકાથી વધુ સમય સુધી ઓગિલ્વી ઈન્ડિયામાં કામ કર્યું અને જાહેરાતની દુનિયા બદલી નાખી.
Trending Photos
દેશના જાણીતા એડ ગુરૂ પીયુષ પાન્ડેયનું નિધન થઈ ગયું છે. તેમણે જાહેરાતની દુનિયામાં નવા રંગ ભર્યા હતા અને તેમના ઘણા કેમ્પેન ખૂબ ચર્ચિત રહ્યા અને ઘર-ઘરમાં બ્રાન્ડ્સની ઓળખ બની. જેમ તેમણે એશિયન પેન્ટ્સનું કેમ્પેન સ્લોગન લખ્યું હતું- 'હર ખુશી મેં રંગ લાએ'. આ સિવાય કેડબરીની એડ 'કુછ ખાસ હૈ' પણ તેમની કલમમાંથી નીકળી હતી. લાંબા સમય સુધી ભારતની વિવિધતામાં એકતાને દર્શાવનાર ગીત 'મિલે સુર મેરા તુમ્હારા'ના લેખક પણ તેઓ હતો. આ ગીત તો દૂરદર્શનનું થીમ સોન્ગ બની ગયું હતું. પછી ઈન્ટરનેટનો પ્રસાર થવા પર લોકો યુટ્યુબ પર જઈને આ ગીત સાંભળતા હતા. તેમણે ફેવિકોલ, હચ જેવી કંપનીઓ માટે પણ ઘણા સફળ એડ કેમ્પેનનું નિતૃત્વ કર્યું હતું.
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી સરકારના પ્રચારનો નારો પણ તેમણે આવ્યો હતો, જે ખૂબ ચર્ચિત રહ્યો. આ નારો હતો- અબકી બાર મોદી સરકાર. પીયુષ પાન્ડેયને ભારતીય જાહેરાત ઈન્ડસ્ટ્રીમાં મોટા ફેરફાર માટે ઓળખવામાં આવે છે. તેમમે જાણીતી એડ કંપની ઓગિલ્વી ઈન્ડિયાની સાથે આશરે ચાર દાયકા કામ કર્યું. આ કંપની દેશમાં જાહેરાતની દુનિયાનો પર્યાય બની રહી અને તેમાં મહત્વની ભૂમિકા પીયુષ પાન્ડેયની માનવામાં આવે છે. તેમના નિધનની સાથે જાહેરાતની દુનિયાના એક યુગનો અંત આવી ગયો છે. તેમની શાનદાર મૂંછો અને હસમુખ ચહેરાને હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે.
તેમને ભારતીય સમાજની ભાષા, પરંપરાની ઊંડી સમજ હતી. આ કારણ હતું કે તેમના ઘણા કેમ્પેન સીધા લોકોના દિલ સુધી પહોંચ્યા હતા. પ્રોડક્ટ લોકપ્રિય થઈ તો તેમણે બનાવેલી જાહેરાતની ખૂબ ચર્ચા થઈ અને લોકો આતૂરતાથી આ જાહેરાત જોતા હતા. પીયુષ પાન્ડેય 1982મા ઓગિલ્વી ઈન્ડિયામાં જોડાયા હતા. આ પહેલા તેઓ એક ક્રિકેટર રહ્યા હતા. આ સિવાય ચાના બગીચામાં પણ કામ કર્યું હતું. પીયુષ પાન્ડેયે એશિયન પેન્ટ્સ, કેડબરી સહિત ઘણી કંપનીઓના કેમ્પેનને નવી ઊંચાઈઓ આપી હતી.
કેન્દ્રીય મંત્રી પીયુષ ગોયલે આપી શ્રદ્ધાંજલિ
કેન્દ્રીય મંત્રી પીયુષ ગોયલે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યુ, 'પદ્મ શ્રી પીયુષ પાન્ડેયના નિધન પર મારી ઉદાસી જાહેર કરવા માટે શબ્દો નથી. જાહેરાતની દુનિયામાં એક મહાન હસ્તી, તેમની ક્રિએટિવ જીનિયે કહાની કહેવાની રીતને ફરીથી પરિભાષિત કરી અને આપણે યાદગાર અને હંમેશા યાદ રહેનાર કહાનીઓ આપી.'
Truly at a loss for words to express my sadness at the demise of Padma Shri Piyush Pandey.
A phenomenon in the world of advertising, his creative genius redefined storytelling, giving us unforgettable and timeless narratives.
To me, he was a friend whose brilliance shone… pic.twitter.com/t6ZDSViCrS
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 24, 2025
જાહેરાતની દુનિયામાં મોટું નામ
પીયુષ પાન્ડેયનો જન્મ 1955મા જયપુરમાં થયો હતો. તેમને પરિવારમાં સાત બહેનો અને બે ભાઈ હતા. પીયુષ પાન્ડેયના પિતા બેંકમાં કામ કરતા હતા. પાન્ડેય ઘણા વર્ષો સુધી ક્રિકેટ રમ્યા હતા. ત્યારબાદ જાહેરાતની દુનિયામાં પગ મુક્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે