પ્રેમમાં અંધ પત્નીએ જ પોતાનું ઘર ઉજાડ્યું! પ્રેમી સાથે મળીને પતિને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ, 3 મહિના પહેલા લગ્ન...

Sriganganagar Rawla Husband Murder Case Arrest: ઈન્દોરની સોનમ બાદ હવે ગંગાનગરના રાવલમાં અંજલી નામની એક મહિલાએ પોતાના પ્રેમી સંજય અને બે મિત્રો સાથે મળીને પોતાના જ પતિ આશિષનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી દીધી. આ ઘટના લગ્નના ત્રણ મહિના પછી જ અફેરને કારણે બની હતી. પોલીસે અંજલી અને તેના પ્રેમી સહિત ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:33 PM IST

પ્રેમમાં અંધ પત્નીએ જ પોતાનું ઘર ઉજાડ્યું! પ્રેમી સાથે મળીને પતિને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ, 3 મહિના પહેલા લગ્ન...

Sriganganagar Rawla Husband Murder Case Arrest: શ્રી ગંગાનગર જિલ્લાના રાવલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ગામ 1KLM માં પોલીસે થોડા કલાકોમાં જ એક હત્યાકાંડનો ભયાનક કેસ ઉકેલી નાખ્યો. તેમણે હત્યા માટે આશિષની પત્ની, તેના પ્રેમી અને બે અન્ય સાથીઓની ધરપકડ કરી છે. શ્રી ગંગાનગરના પોલીસ અધિક્ષક ડૉ. અમૃતા દુહને જણાવ્યું કે આશિષની પત્ની અંજલિએ અફેરના કારણે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. આરોપીઓએ પહેલા આશિષ પર લાકડીઓથી હુમલો કર્યો અને પછી મફલરથી તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી દીધી હતી. ઘટનાને અકસ્માત અને લૂંટ તરીકે છુપાવવા માટે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પોલીસ તપાસ આગળ સમગ્ર પ્લાન નિષ્ફળ ગયો છે.

આ રીતે ઘડવામાં આવ્યું હતું ભયાનક કાવતરું
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આશિષ કુમારના લગ્ન ત્રણ મહિના પહેલા જ સાદુલશહેરની રહેવાસી અંજલિ સાથે થયા હતા. અંજલિ પોતાના સંબંધોથી નાખુશ હતી અને તેના પ્રેમી સંજય, જેને સંજુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, સાથે રહેવા માંગતી હતી. યોજના મુજબ, 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે રાત્રિભોજન કર્યા પછી, અંજલિ પોતાના પતિ આશિષને હંમેશની જેમ ફરવા જવાના બહાને એક નિર્જન રસ્તા પર લઈ ગઈ હતી. ત્યાં અંજલિનો પ્રેમી સંજય અને તેના મિત્રો, બાદલ અને રોહિત, પહેલાથી જ ઝાડીઓમાં છુપાઈ ગયા હતા. આશિષ પહોંચતાની સાથે જ અંજલિના કહેવાથી ત્રણેયે તેના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. આશિષના માથા પર પહેલા તો લાકડીઓ વડે હુમલો કર્યો. પછી આશિષ ન મર્યો તો મફલરથી તેનું ગળું દબાવી દેવામાં આવ્યું હતું. 

અકસ્માત અને લૂંટનું ખોટું નાટક
આશિષની હત્યા કર્યા પછી અંજલિએ કેસ પરથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે નાટક કર્યું. તેમણે આશિષનો મોબાઇલ ફોન અને પોતાના કાનના ઝુમકા આરોપીઓને આપ્યા જેથી તે લૂંટ જેવું લાગે. ત્યારબાદ તેણે બેહોશ થવાનો ડોળ કર્યો જેથી પોલીસ માને કે તેમને કોઈ અજાણ્યા વાહને ટક્કર મારી છે. શરૂઆતમાં પરિવારે તેને રોડ અકસ્માત માન્યો અને અજાણ્યા વાહન સામે પોલીસ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો. જોકે, પોલીસને ઘટનાસ્થળે રહેલા પુરાવા અને અંજલિના નિવેદનો પર શંકા ગઈ અને કડક પૂછપરછ બાદ હકીકત સામે આવી હતી.

પોલીસે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ
આ કેસમાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને મુખ્ય આરોપી પત્ની અંજલિ, તેના પ્રેમી, 25 વર્ષીય સંજય ઉર્ફે સંજુ, 20 વર્ષીય રોહિત ઉર્ફે રોકી અને બાદલ ઉર્ફે સિદ્ધાર્થની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ પૂછપરછ દરમિયાન પોતાના ગુના કબૂલ્યો છે. હાલમાં, પોલીસ ગુના સંબંધિત વધુ પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે. આ ખુલાસાથી આખા ગામમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે, અને લોકો આઘાતમાં છે કે ત્રણ મહિના પહેલા આવેલી એક પુત્રવધૂએ પોતાના જ પતિ પર હુમલો કરતા કેવી રીતે ચાલ્યો હશે જીવ.
 

