/મોંઘા ભાડાથી મળશે રાહત! મોદી સરકાર આપી રહી છે સસ્તા ભાડે મકાન, જાણો કોને અને કેવી રીતે મળશે આ ઘર

ARHC Scheme : મોટા શહેરોમાં ભાડે સારું ઘર શોધવું આજે પણ લાખો લોકો માટે એક મોટો પડકાર છે. નોકરી કે કામની શોધમાં બીજા શહેરમાં આવનારા લોકોને ઘણીવાર પોતાના બજેટ પ્રમાણે ઘર મળતું નથી. આવી સ્થિતિમાં મજબૂરીવશ ઘણા લોકો નાના રૂમમાં વધારે ભાડું ચૂકવીને રહે છે, જ્યારે કેટલાક લોકોને ખરાબ સુવિધાઓવાળા મકાનોમાં જીવન પસાર કરવું પડે છે.
જો તમે પણ આવા લોકોમાંથી એક છો, એટલે કે તમે કામ, અભ્યાસ અથવા રોજગાર માટે પોતાના શહેરથી દૂર રહી રહ્યા છો અને મોંઘા ભાડાથી પરેશાન છો, તો કેન્દ્ર સરકારની અફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સ (ARHC) યોજના તમારા માટે મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. આ યોજના હેઠળ જરૂરિયાતમંદ લોકોને સસ્તા ભાડે ઘર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.
શું છે ARHC યોજના?
ARHC એટલે કે Affordable Rental Housing Complexes કેન્દ્ર સરકારની એક યોજના છે, જેનો હેતુ શહેરોમાં રહેતા આર્થિક રીતે નબળા લોકો અને પ્રવાસી મજૂરોને ઓછા ભાડે વધુ સારું આવાસ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. આ યોજના જુલાઈ 2020માં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી (PMAY-U) હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. કોરોના મહામારી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં મજૂરો પોતાના ગામ પરત ફર્યા બાદ સરકારે અનુભવ્યું કે શહેરોમાં સસ્તા ભાડાના મકાનોની જરૂરિયાત છે. ત્યારબાદ આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી.
કોણ ઉઠાવી શકે છે યોજનાનો લાભ?
આ યોજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) અને નીચી આવક ધરાવતા વર્ગ (LIG)ના લોકો માટે છે. આ હેઠળ દૈનિક મજૂરો, સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ, રિક્ષાચાલકો, ફેક્ટરી અને ઔદ્યોગિક કામદારો, વિદ્યાર્થીઓ તથા કામની શોધમાં શહેરોમાં આવનારા અન્ય લોકો લાભ લઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, PMAY-Uના એવા લાભાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે, જેઓ બીજા શહેરમાં રહીને કામ કરી રહ્યા છે અને તે શહેરમાં તેમના નામે PMAYનું ઘર નથી.
કેવી રીતે કામ કરે છે યોજના?
આ યોજના બે મોડલ પર કામ કરે છે. પ્રથમ મોડલમાં સરકાર દ્વારા અગાઉથી બનાવવામાં આવેલા પરંતુ ખાલી પડેલા મકાનોને ભાડાના મકાનોમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવે છે. ખાનગી એજન્સીઓ આ મકાનોની મરામત કરીને પાત્ર લોકોને ભાડે આપે છે. બીજા મોડલમાં સરકારી અથવા ખાનગી સંસ્થાઓ પોતાની ખાલી જમીન પર નવા ભાડાના મકાનોનું નિર્માણ કરે છે.
ભાડું અને ફાળવણી કેવી રીતે થશે?
પ્રથમ મોડલમાં ભાડું સ્થાનિક સંસ્થા દ્વારા બજાર સર્વેના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે, જ્યારે બીજા મોડલમાં મકાનનું નિર્માણ કરનારી સંસ્થા ભાડું નક્કી કરે છે. ભાડામાં દર બે વર્ષે મહત્તમ 8 ટકાનો વધારો કરી શકાય છે, પરંતુ પાંચ વર્ષમાં કુલ વધારો 20 ટકાથી વધુ નહીં હોય. અરજી માટે આધાર કાર્ડ અથવા અન્ય કોઈ સરકારી ઓળખપત્ર જરૂરી છે.
મકાનોની ફાળવણીમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST), અન્ય પછાત વર્ગ (OBC), વિધવા મહિલાઓ, કામકાજી મહિલાઓ, દિવ્યાંગજનો, લઘુમતીઓ અને ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે, જો તેઓ EWS અથવા LIG શ્રેણીમાં આવતા હોય.
ક્યાં અને કેવી રીતે કરવી અરજી?
જો તમે આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હો, તો ARHCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈને અરજી કરી શકો છો. અહીં તમને યોજના સાથે જોડાયેલી સંપૂર્ણ માહિતી મળી જશે.
જો તમે શહેરમાં રહીને કામ કરો છો અને દર મહિને વધતા ભાડાથી પરેશાન છો, તો ARHC યોજના તમારા માટે મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે.