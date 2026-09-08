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અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતનો એવો નક્શો દેખાડ્યો...જોઈને પાકિસ્તાન ભડકી ગયું

ભારત સાથે ક્રિકેટ સિરીઝને લઈને એક્સાઈટેડ અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક એવો પ્રોમો વીડિયો બહાર પાડ્યો જેણે પાકિસ્તાનના હોશ ઉડાવી દીધા. આ વીડિયોમાં ભારતનો મેપ જોઈને પાકિસ્તાનને પેટમાં દુ:ખવા લાગ્યું. જાણો એવું તે શું છે આ વીડિયોમાં. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:45 AM IST
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતનો એવો નક્શો દેખાડ્યો...જોઈને પાકિસ્તાન ભડકી ગયું

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતનો એવો નક્શો દેખાડ્યો...જોઈને પાકિસ્તાન ભડકી ગયું
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