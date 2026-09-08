/અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતનો એવો નક્શો દેખાડ્યો...જોઈને પાકિસ્તાન ભડકી ગયું

અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સતત તણાવનો માહોલ રહે છે. આ બધા વચ્ચે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB)એ એક એવો વીડિયો લોન્ચ કર્યો કે પાકિસ્તાન ભડકી ગયું. ભારત સાથે આગામી ક્રિકેટ સિરીઝને લઈને બહાર પાડેલા પ્રમોશનલ વીડિયોમાં એસીબીએ ગિલગિટ બાલ્ટિસ્તાન અને પીઓકેને ભારતનો ભાગ દેખાડ્યો. રવિવારે એસીબીએ પોતાના અધિકૃત એક્સ એકાઉન્ટ પર વીડિયો શેર કર્યો તો પાકિસ્તાન લાલચોળ થયું. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આ વીડિયો પર આપત્તિ જતાવી.
ભડક્યું પાકિસ્તાન
એસીબીના આ વીડિયોને જોઈને પાકિસ્તાન એવું ધૂંધવાયું કે તે આ મામલાને વૈશ્વિક સ્તરે ઉઠાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જો કે તેને લઈને હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી. અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ છે. સરહદ વિવાદને લઈને અનેકવાર ઘર્ષણ અને ફાયરિંગ થઈ ચૂક્યા છે. આ સાથે પાકિસ્તાન આરોપ લગાવે છે કે અફઘાનિસ્તાનના સમર્થનથી જ ટીટીપી હુમલા કરે છે. આ આતંકવાદ માટે તે અફઘાનિસ્તાનને જવાબદાર ઠેરવે છે.
જો કે એ વાતથી ઈન્કાર ન કરી શકાય કે ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાન સરકાર વચ્ચે ભલે રાજનયિક સંબંધો ન સ્થપાયા હોય પરંતુ અફઘાનિસ્તાન સાથે ભારતના સંબંધો જરાય વણસ્યા નથી. આર્થિક વિકાસ મોરચે ભારત અફઘાનિસ્તાનની સતત મદદ કરતું રહ્યું છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે અફઘાનિસ્તાન આ વીડિયોથી એવું દર્શાવવા માંગે છે કે તે વિદેશ નીતિને લઈને સ્વતંત્ર છે. આ સાથે જ તે પાકિસ્તાનની પરવા કર્યા વગર ભારત સાથે સંબંધ આગળ વધારવા માંગે છે.
A series the nation has been eagerly awaiting. 🤩
A series that will once again bring together two nations with deep-rooted history, culture, and a shared passion for the game.🤜🤛
These are more than just matches. They are encounters of passion, excitement, and significance,… pic.twitter.com/Q8h7MYX1yf
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 6, 2026
શું લખ્યું છે પોસ્ટમાં
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે આ સિરીઝની આખો દેશ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યો છે. આ સિરીઝ બે દેશને નજીક લાવશે. એવા દેશો જેમનો ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ બધુ જોડાયેલા છે. આ એક મેચ કરતા ઘણું વધુ છે. અત્રે જણાવવાનું કે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે આ સિરીઝ 13. 15. 17 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
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