'આ અંત નથી, શરૂઆત છે...' 37 દિવસના વિરોધ પ્રદર્શન પછી, CJP ચીફ સરકાર માટે એક મોટો સંદેશ, કહી આ વાત

Abhijeet Dipke CJP Video Message: દિલ્હીના જંતર-મંતર પર 37 દિવસથી ચાલી રહેલા હિંસક વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનના અંતના એક દિવસ પછી, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના 30 વર્ષીય સ્થાપક અભિજીત દિપકેનો પહેલો વિડિઓ સંદેશ સામે આવ્યો છે.
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને સરકારે પ્રદર્શનકારીઓની મુખ્ય માંગણીઓ સ્વીકાર્યા બાદ CJP એ પોતાનો વિરોધ પાછો ખેંચી લીધો હતો. રવિવારે સવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક વિડિઓ શેર કરતા, દિપકેએ તેમના સમર્થકોનો આભાર માન્યો અને સ્પષ્ટ કર્યું કે વિરોધ હજુ પૂરો થયો નથી, પરંતુ દેશના યુવાનો માટે એક નવી ક્રાંતિની શરૂઆત છે.
દિપકે 37 દિવસના સંઘર્ષનો પોતાનો અનુભવ જણાવ્યો
લાંબા સંઘર્ષ પછી પોતાને મળેલી રાહત શેર કરતા, અભિજીત દિપકેએ કહ્યું કે અઠવાડિયાના સતત ખચકાટ અને માનસિક તાણ પછી, તે આખરે પોતાના ઘરે શાંતિથી સૂઈ શક્યો. તેમણે વિડિઓમાં કહ્યું કે, આજે હું મારા બેડરૂમમાં જાગી શક્યો, આગળ શું રણનીતિ બનાવવી કે સાંજ સુધીમાં પોલીસ અને વહીવટ શું કરશે તેની ચિંતા કર્યા વિના. સાચું કહું તો, છેલ્લા 37 દિવસ આપણા બધા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ અને માનસિક રીતે થકવી નાખનારા રહ્યા છે.
સીજેપી ચીફની સરકારને સીધી ચેતવણી
દીપકે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત થવાનો અર્થ એ નથી કે જવાબદારી માટેની લડાઈ બંધ થઈ ગઈ છે. તેમણે સમર્થકોને એકતા જાળવવા હાકલ કરતા કહ્યું કે, જો કોઈને લાગે છે કે વિરોધ પ્રદર્શનથી અમારું મિશન પૂર્ણ થયું છે, તો એવું નથી. આ ફક્ત શરૂઆત છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીને દેશના વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોના અધિકારો માટે હજુ લાંબો રસ્તો કાપવાનો છે.
દીપકે તેમના ટીકાકારોનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો
એક વિડિઓ સંદેશમાં, અભિજીત દીપકે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે આંદોલનના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન તેઓ ગંભીર રીતે બીમાર હતા. તેમને ખૂબ તાવ અને ટાઇફોઇડ થયો હતો, જેના કારણે તેઓ વિરોધ પ્રદર્શનના અંતે જંતર-મંતર પર હાજર યુવાનોને વ્યક્તિગત રીતે મળી શકતા ન હતા અને તેમનો આભાર માની શક્યા ન હતા.
તેમના સંદેશમાં, તેમણે વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા હજારો વિદ્યાર્થીઓનો આભાર માન્યો, પરંતુ તેમની આકરી ટીકા કરનારાઓનો પણ આભાર માન્યો. દીપકના મતે, ટીકાકારોના પ્રશ્નોએ તેમની ટીમને અભિયાનમાં જરૂરી સુધારા કરવામાં અને તેની વ્યૂહરચનાને વધુ તીવ્ર બનાવવામાં મદદ કરી.
સારા ઇરાદા સાથે આંદોલન પાછું ખેંચાયું: વચનો પર નજર
ઉલ્લેખનીય છે કે પેપર લીક કૌભાંડ અને NEET અનિયમિતતાઓનો વિરોધ કરવા માટે હજારો વિદ્યાર્થીઓ જંતર મંતર પર એકઠા થયા હતા. કેન્દ્ર સરકાર સાથે અનેક રાઉન્ડની વાતચીત, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું અને સરકાર દ્વારા વિરોધીઓ સામે કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તેવી ખાતરી આપ્યા પછી જ, CJPએ સદ્ભાવનાથી આંદોલન પાછું ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે.