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'આ અંત નથી, શરૂઆત છે...' 37 દિવસના વિરોધ પ્રદર્શન પછી, CJP ચીફ સરકાર માટે એક મોટો સંદેશ, કહી આ વાત

Abhijeet Dipke CJP Video Message: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને 37 દિવસના વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનના અંત બાદ, CJPના વડા અભિજીત દિપકેએ કહ્યું કે આ લડાઈનો અંત નથી, પરંતુ શરૂઆત છે. ટાઇફોઇડથી પીડિત દિપકેએ સમર્થકો અને ટીકાકારો બંનેનો આભાર માન્યો અને આગળ લાંબા સંઘર્ષ માટે તેમના સંકલ્પનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:27 AM IST
'આ અંત નથી, શરૂઆત છે...' 37 દિવસના વિરોધ પ્રદર્શન પછી, CJP ચીફ સરકાર માટે એક મોટો સંદેશ, કહી આ વાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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