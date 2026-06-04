/ભાજપ બાદ કોંગ્રેસે પણ જાહેર કરી રાજ્યસભાના ઉમેદવારોની યાદી, જાણો મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત કોને ક્યાંથી મળી ટિકિટ?

Congress Rajya Sabha Candidates Announcement: રાજ્યસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. ભાજપ તરફથી પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કર્યા બાદ હવે કોંગ્રેસે પણ રાજ્યસભા માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી દીધી છે. કોંગ્રેસે કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ અને ઝારખંડમાંથી કેટલાક વરિષ્ઠ નેતાઓ અને સંગઠનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા ચહેરાઓ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
કોંગ્રેસે કર્ણાટકથી 3 ઉમેદવારો ઉતાર્યા મેદાનમાં
કોંગ્રેસ તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલી યાદીમાં સૌથી પ્રમુખ નામ પક્ષના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું છે, જેમને કર્ણાટકથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગે લાંબા સમયથી કોંગ્રેસની ટોપની લીડરશીપનો ભાગ રહ્યા છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગે હાલમાં કોંગ્રેસની કમાન સંભાળી રહ્યા છે. તેમના સિવાય કર્ણાટકથી જ મન્સૂર અલી ખાન અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેડાને પણ રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
મધ્યપ્રદેશમાંથી મીનાક્ષી નટરાજને બનાવ્યા ઉમેદવાર
બીજી તરફ મધ્યપ્રદેશથી કોંગ્રેસે વરિષ્ઠ નેતા મીનાક્ષી નટરાજન પર દાવ લગાવ્યો છે. મીનાક્ષી નટરાજન પક્ષના સંગઠનમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવતા આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજસ્થાનથી નીરજ ડાંગીને ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસે તમિલનાડુથી પ્રવીણ ચક્રવર્તીને પોતાના રાજ્યસભા ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, જ્યારે ઝારખંડથી પ્રણવ ઝાને ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
રાજ્યસભા ઉમેદવારોની યાદી
રાજ્યસભામાં પોતાને મજબૂત કરવામાં લાગી કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસની આ યાદીને રાજકીય વ્યૂહરચના અને સંગઠનાત્મક સંતુલનના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. પક્ષના સંગઠને અનુભવી નેતાઓની સાથે સંગઠનમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવનારા ચહેરાઓને પણ તક આપીને સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે, કોંગ્રેસ રાજ્યસભામાં પોતાની હાજરીને વધુ મજબૂત કરવા માંગે છે.
કોંગ્રેસની યાદીથી રસપ્રદ બન્યા ચૂંટણી સમીકરણો
હવે રાજ્યસભા ચૂંટણીને લઈને અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ઉમેદવારો વચ્ચેની ટક્કર પર રાજકીય પક્ષો અને વિશ્લેષકોની નજર ટકેલી છે. કોંગ્રેસની આ યાદી જાહેર થયા બાદ ચૂંટણીના સમીકરણો વધુ રસપ્રદ બન્યા છે.