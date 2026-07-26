/CJP બાદ હવે E20 જનતા પાર્ટીની એન્ટ્રી, ઝડપથી વધી રહ્યા છે ફોલોઅર્સ, જાણો શું છે માંગ?

E20 Janta Party: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના નેતૃત્વમાં દિલ્હીના જંતર-મંતર પર મહિનાભરથી વધુ સમય સુધી ચાલેલા આંદોલને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી રહેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની ખુરશી છીનવી લીધી છે. પ્રધાને આખરે રાજીનામું આપવું જ પડ્યું અને તેમની જગ્યાએ પ્રહ્લાદ જોશીને શિક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. CJPના આંદોલનમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓએ જંતર-મંતર સહિત સમગ્ર દેશભરમાં ભાગ લીધો. હવે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની સાથે જ CJPનું આંદોલન તો પૂરું થઈ ગયું, પરંતુ તે જ પ્રકારની એક નવી પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પર જન્મ લઈ લીધો છે. આ પાર્ટીનું નામ E20 જનતા પાર્ટી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ- E20 મિક્સ કરવાને લઈને લાંબા સમયથી વિરોધ ચાલી રહ્યો હતો. આ અંગે કેટલાક સમૂહોએ પ્રદર્શન પણ કર્યું હતું. હવે તેના પર એક આખી પાર્ટી બની ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઝડપથી તેના ફોલોઅર્સ પણ વધી રહ્યા છે. થોડા જ કલાકોમાં તેના ફોલોઅર્સ એક્સ પર 22 હજારથી વધુ થઈ ગયા તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 30 હજાર થઈ ગયા છે.
'કાર પર એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું બંધ કરો'
જે રીતે કોકરોચ જનતા પાર્ટીની ડિમાન્ડ નીટ પેપર લીકને લઈને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની હતી. તેવી જ રીતે E-20 જનતા પાર્ટીની માંગ શુદ્ધ પેટ્રોલ આપવાને લઈને છે. એક્સ પર E20 જનતા પાર્ટીએ પોસ્ટ કરી કે, ''અમારી કારો પર એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું બંધ કરો! ઇન્ડિયા ફ્યુઅલની ચોઇસ ઈચ્છે છે. અમારી ગાડીઓ ટેસ્ટ મશીન નથી. અમે તેને વર્ષો પહેલાં ટેક્સ આપીને અમારી મહેનતની કમાણીથી ખરીદી છે.''
કઈ ત્રણ ડિમાન્ડ?
લખવામાં આવ્યું છે કે, આપણે મિડલ ક્લાસવાળો દેશ છીએ, અને ફ્યુઅલ એફિશિયન્સી + ગાડીનું પર્ફોર્મન્સ સીધા આપણા રોજિંદા ખર્ચ પર અસર કરે છે. તો ગાડીના મેન્યુઅલને માનવાને બદલે આપણા એન્જિન પર એક્સપેરિમેન્ટ કેમ કરવામાં આવી રહ્યા છે? E20 જનતા પાર્ટીએ ડિમાન્ડ કરી છે કે, અમે સરળ અધિકાર ઈચ્છીએ છીએ- મેન્યુફેક્ચરરની સલાહ મુજબ ફ્યુઅલ હોય, સામાન્ય નાગરિકો પર કોઈ જોર જબરદસ્તી એક્સપેરિમેન્ટ ન થાય, જે ફ્યુઅલ પર આપણે ભરોસો કરીએ છીએ તેને પસંદ કરવાની આઝાદી, અમને તે આપો જેના માટે અમે રૂપિયા આપ્યા છે, ન કે તે જે અમારા પર ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એકાઉન્ટ દ્વારા આ ત્રણ ડિમાન્ડ ઓઈલને લઈને મૂકવામાં આવી છે.
CJIના નિવેદન બાદ બની હતી CJP
નોંધનીય છે કે, થોડા સમય પહેલાં CJI સૂર્યકાંતે એક સુનાવણી દરમિયાન કોકરોચ સંબંધિત ટિપ્પણી કરી હતી. આનાથી જ વિવાદ શરૂ થયો અને બાદમાં તે સમયે બોસ્ટનમાં રહેતા અભિજીત દીપકેએ સોશિયલ મીડિયા પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી બનાવી. એક્સ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ, બન્ને પર જ તેને જોરદાર સમર્થન મળ્યું અને ઝડપથી ફોલોઅર્સ વધ્યા.
ત્યારબાદ, જ્યારે દીપકે ભારત પાછા ફર્યા ત્યારે તેમણે નીટ પેપર લીક સામે પ્રદર્શન કરવાની જાહેરાત કરી. શરૂઆતમાં અનેક શહેરોમાં પ્રદર્શન થયા અને બાદમાં જંતર-મંતર પર લાંબુ આંદોલન થયું. જેમાં સંસદ ચલો માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ એકઠા થયા. સતત વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધ્યા બાદ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે મંત્રીપદથી રાજીનામું આપી દીધું.