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CJP બાદ હવે E20 જનતા પાર્ટીની એન્ટ્રી, ઝડપથી વધી રહ્યા છે ફોલોઅર્સ, જાણો શું છે માંગ?

E20 Janta Party: સોશિયલ મીડિયા પર પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ- E20 મિક્સ કરવાને લઈને લાંબા સમયથી વિરોધ ચાલી રહ્યો હતો. હવે તેના પર એક આખી પાર્ટી બની ગઈ છે, જેનું નામ E20 જનતા પાર્ટી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:17 PM IST
CJP બાદ હવે E20 જનતા પાર્ટીની એન્ટ્રી, ઝડપથી વધી રહ્યા છે ફોલોઅર્સ, જાણો શું છે માંગ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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