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કોકરોચ જનતા પાર્ટી બાદ હવે 'ઈશ્ક કરો પાર્ટી', સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જજની જાહેરાત, CJP પર સાધ્યું નિશાન

Ishq Karo Party: દેશની સર્વોચ્ચ કોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટના એક પૂર્વ જજે સોશિયલ મીડિયા પર ઈશ્ક કરો પાર્ટી વિશે જાહેરાત કરતા લોકોમાં કૂતુહલ સર્જાયું છે. જાણો આખરે તેમણે આ પાર્ટીની કેમ જાહેરાત કરી અને અભિજીત દીપકે પર કેમ સાધ્યું નિશાન? 

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:31 PM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટી બાદ હવે 'ઈશ્ક કરો પાર્ટી', સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જજની જાહેરાત, CJP પર સાધ્યું નિશાન

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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