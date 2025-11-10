Prev
દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ પછી, એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું પોતાની આંખો જોયેલા દ્રશ્ય, સામે આવ્યો વીડિયો

Delhi Car Blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ઘટના સ્થળની નજીક રહેતા સ્થાનિક રહેવાસી રાજધર પાંડેએ તે ભયાનક ક્ષણનું વર્ણન કર્યું હતું. રાજધર પાંડેએ કહ્યું કે, મેં મારા ઘરથી આગની જ્વાળાઓ નીકળતી જોઈ અને શું થયું તે જોવા માટે નીચે દોડી ગયો. પછી એક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો, જેનો અવાજ આખા વિસ્તારમાં ગુંજી ઉઠ્યો. હું નજીકમાં રહું છું, પરંતુ મેં આટલો વિસ્ફોટ પહેલા ક્યારેય સાંભળ્યો નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:31 PM IST

Delhi Car Blast: પાંડેના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટ થયાની થોડી જ સેકન્ડોમાં, બધે ધુમાડો ફેલાઈ ગયો, કાર સળગી રહી હતી, અને લોકો ગભરાટમાં દોડી ગયા. કેટલાક લોકોએ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસને જાણ કરી હતી, જ્યારે અન્ય ઘાયલોને મદદ કરવા દોડી ગયા.

મૃત્યુઆંક વધી શકે

નોંધનીય છે કે રવિવારે સાંજે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે આઈ 20 કારમાં થયેલા શક્તિશાળી વિસ્ફોટથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. વિસ્ફોટમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા, જ્યારે અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટની તીવ્રતા વધુ હોવાથી મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.

 

અહેવાલો અનુસાર, ઘાયલો અને મૃતદેહોને LNJP હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકમાં પાર્ક કરેલા પાંચથી છ વાહનો નાશ પામ્યા હતા અને રસ્તા પરની સ્ટ્રીટલાઇટ પણ ગુલ થઈ ગઈ હતી. ફાયર બ્રિગેડને સાંજે 6:55 વાગ્યે માહિતી મળી હતી, ત્યારબાદ અનેક ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગ પર કાબુ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

