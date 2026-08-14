/ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પછી આ વ્યક્તિનું રાજીનામુ માગી રહ્યા છે કોકરોચ, CJIએ કર્યું એલાન

Cockroaches Party New Demand: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પછી કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ વધુ એક વ્યક્તિના રાજીનામાની માંગ કરી છે. હવે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તાએ, પાર્ટી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (BCI)ના વડા મનન કુમાર મિશ્રાને નિશાન બનાવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ઠપકા પછી પાર્ટીએ આ માંગણી શરૂ કરી છે. શુક્રવારે, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે વિવાદાસ્પદ આદેશ માટે BCIને ઠપકો આપ્યો હતો.
CJP પ્રવક્તા સૌરભ દાસે શુક્રવારે મિશ્રાના રાજીનામાની માંગણી કરી અને એકતાની અપીલ કરી. તેમણે લખ્યું કે, નૈતિક જવાબદારી મનન કુમાર મિશ્રાને રાજીનામું આપવાનું સૂચન કરે છે. તેમણે આગળ લખ્યું કે, કોર્ટની અંદર અને બહાર કોકરોચ ખાતરી કરશે કે આવું થાય છે. નોંધનીય છે કે, CJPએ તાજેતરમાં જ જંતર મંતરની સીઝન 2 વિશે પણ વાત કરી હતી.
CJI સૂર્યકાંત ગુસ્સે થયા
સુપ્રીમ કોર્ટે CBIના આદેશ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. CJI સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ મામલામાં CBIની કોઈ ભૂમિકા નથી કારણ કે તે તેમના અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વાતચીતનો મામલો હતો. CJI એ કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે. તેમને કોણ રોકી શકે છે? મુખ્ય ન્યાયાધીશે ઉમેર્યું કે, આ મારા અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય છે. દખલ કરનારા કોણ છે?
શું આદેશ હતો?
ગુરુવારે, BCIએ આદેશ જાહેર કર્યો કે NALSAR લો યુનિવર્સિટીના 2026માં સ્નાતક થયેલા કોઈપણ સ્નાતકને આગામી આદેશ સુધી વકીલ તરીકે નોંધણી ન કરવામાં આવે. જો કે, સોશિયલ મીડિયા પર મોટા પ્રમાણમાં આક્રોશને પગલે, BCIએ કલાકોમાં જ આદેશ પાછો ખેંચી લીધો. તેમના પ્રારંભિક નિવેદનમાં, BCIના અધ્યક્ષ મનન કુમાર મિશ્રાએ કહ્યું હતું કે કાઉન્સિલ યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની ભાગીદારી સામેના અભિયાન સંબંધિત આરોપોની તપાસ કરી રહી છે.
વકીલોની સર્વોચ્ચ વૈધાનિક સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અંતિમ નિર્ણય 19 ઓગસ્ટે તેની સમક્ષ રજૂ કરાયેલ સામગ્રી પર વિચાર કર્યા પછી લેવામાં આવશે. આ પછી, સોશિયલ મીડિયા પર મોટા પ્રમાણમાં વિરોધ વચ્ચે, BCIએ પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો, રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોને વર્ષ 2026ના યુનિવર્સિટી સ્નાતકોને વકીલ તરીકે નોંધણી કરવાની મંજૂરી આપી છે.
સીઝન 2ની જાહેરાત
પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે બુધવારે જાહેરાત કરી કે તેમના અભિયાનની સીઝન 2 ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. તેમણે કહ્યું કે, આ સીઝન 2ની શરૂઆત છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઘણા લોકો પૂછી રહ્યા હતા કે બીજી સીઝન ક્યારે શરૂ થશે. સીઝન 2 ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં જંતર મંતર પર શરૂ થવા જઈ રહી છે. જો કે, તેમણે તેમની યોજનાઓ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી ન હતી.
સરકાર સાથે વાતચીત બાદ CJPએ 25 જુલાઈએ પોતાનો રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ રદ કર્યો હતો. NEET પેપર લીક સામે જંતર મંતર પરનો વિરોધ 36 દિવસ સુધી ચાલ્યો, જેને દેશભરના વિપક્ષી નેતાઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોનો ટેકો મળ્યો. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શિક્ષણ મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું. આ CJPની પ્રાથમિક માંગ હતી.