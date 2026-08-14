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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પછી આ વ્યક્તિનું રાજીનામુ માગી રહ્યા છે કોકરોચ, CJIએ કર્યું એલાન

Cockroaches Party New Demand: BCI એટલે કે બાર કાઉંસિલ ઓફ ઈન્ડિયાના અધ્યક્ષ મનન કુમાર મિશ્રા સામે કોકરોચ જનતા પાર્ટી ખુલીને સામે આવી રહી છે, પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરભ દાસે તેમની રાજીનામાની માંગ કરી છે, જો કે તેના પર મનન કુમાર મિશ્રા તરફથી કોઈ પ્રતિક્રીયા આવી નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 14, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:59 PM IST
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પછી આ વ્યક્તિનું રાજીનામુ માગી રહ્યા છે કોકરોચ, CJIએ કર્યું એલાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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